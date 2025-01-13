Первый профессиональный национальный театр открылся в Казахстане 99 лет назад

Казахский театр драмы имени Мухтара Ауэзова был основан в 1925 году в Кызыл-Орде, а открылся 13 января 1926 года отрывком из пьесы «Енлик-Кебек» М. Ауэзова, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МКИ РК

Становление и творческое развитие театра тесно связано с именами таких видных деятелей, как первого директора Д. Адилова и первого режиссера Ж. Шанина, а в первую артистическую труппу вошли мастера народного творчества Е. Омирзаков, С. Кожамкулов, К. Бадыров, К. Куанышбаев, К. Жандарбеков, А. Кашаубаев, И. Байзаков, К. Мунайтпасов, З. Атабаева, Ш. Байзакова, М. Шамова и многие другие деятели культуры.

В 1929 году театр был передислоцирован в новую столицу республики - Алматы. В 1934 году, являясь составной частью театра, были созданы новые творческие коллективы – Государственный театр оперы и балета, филармония и «Казахконцерт».

В 1937 году театр получил статус «академический». В репертуаре постановки по произведениям М. Ауэзова, Б. Майлина, И. Жансугурова, Г. Мусрепова, С. Муканова, а также русская и зарубежная классика.

В 1940 году режиссер А. Токпанов поставил спектакль «Абай» М. Ауэзова.

В 1961 году театру присвоено имя писателя Мухтара Ауэзова. Настоящей вехой явилось творчество режиссера А. Мамбетова.

С 1968 года ведет работу театральный музей, который имеет два экспозиционных зала.

С 1995 года проводится ежегодный театральный фестиваль «Театральная весна».

В ХХI веке театр продолжает радовать зрителей смелыми трактовками пьес казахстанских и зарубежных авторов.

20 декабря 2020 года указом президента РК театру был присвоен статус «Национальный».