Молодые педагоги из четырех стран обменялись опытом применения ИИ и STEM в образовании

Участники смогли апробировать конкретные инструменты и методы применения современных технологий на уроках, а также обменяться профессиональным опытом с коллегами

Фото: НИШ

В Астане состоялся международный коннект молодых педагогов, организованный Центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». Мероприятие объединило около 300 молодых учителей из Казахстана, Китая, Кыргызстана и Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz

Проект, ранее проводившийся в формате республиканского форума «Молодой учитель: путь к успеху», в этом году расширил свой масштаб и трансформировался в международную профессиональную площадку под названием «STEM. AI. Innovation».

В коннекте приняла участие министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, которая подчеркнула значимость непрерывного профессионального развития, открытости к новым подходам и стремления к инновациям в деятельности молодых педагогов, а также пожелала успехов в дальнейшей работе.

Председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин отметил, что в условиях технологической трансформации образования роль учителя приобретает новое значение.

«Учитель, освоивший искусственный интеллект, становится одной из ключевых движущих сил изменений в школе. Какими бы совершенными ни становились технологии, они не способны самостоятельно сформировать у ребенка стремление к знаниям, критическое мышление или уверенность в себе. Это во многом определяется профессиональным мастерством и личностным влиянием педагога. Поэтому наша сегодняшняя задача – не опасаться технологий, а эффективно использовать их возможности для усиления профессионального потенциала учителя», – отметил Ануар Канатулы.

В течение двух дней участники совместно с казахстанскими и международными экспертами обсуждали практические подходы к применению инструментов искусственного интеллекта, STEM-технологий и современных образовательных моделей в учебном процессе.

В рамках сессий в формате TED были рассмотрены вопросы формирования инновационной экосистемы в образовании, использования потенциала искусственного интеллекта, развития культуры венчурного мышления, а также опыт цифровой трансформации системы образования Казахстана.

В числе спикеров выступили эксперт в области инноваций и искусственного интеллекта, предприниматель Давид Туганов, венчурный инвестор Бахт Ниязов, а также обладатель звания «IT-педагог года» в Центральной Азии и участник рейтинга Forbes «30 Under 30» Рустем Ермеков.

Профессор образовательных технологий Shaanxi Normal University доктор Hongliang Ma представил доклад, посвященный развитию профессиональных компетенций педагогов в эпоху искусственного интеллекта.

Практическая программа коннекта включала мастер-классы педагогов Назарбаев Интеллектуальных школ, выполнение прикладных заданий, командные квесты и презентации инновационных проектов. Участники смогли апробировать конкретные инструменты и методы применения современных технологий на уроках, а также обменяться профессиональным опытом с коллегами.

«Я участвую в форуме «Жас ұстаз» уже во второй раз. В преддверии нового учебного года подобная площадка дает нам новые идеи, профессиональный импульс и особую мотивацию. Особенно важно, что форум вышел на международный уровень и предоставил возможность обменяться опытом с коллегами из разных стран. Уверен, что каждый делегат вернется в свой регион со свежими идеями», – поделился молодой учитель из Мугалжарского района Актюбинской области Адилбек Батырбек.

К слову, проект «Жас ұстаз: путь к успеху» стартовал в 2022 году с целью поддержки профессионального развития и адаптации начинающих педагогов. За время реализации проекта участниками республиканских форумов стали более 1 000 молодых учителей, а региональные мероприятия охватили около 20 тысяч педагогов.