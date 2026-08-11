Молодые педагоги из четырех стран обменялись опытом применения ИИ и STEM в образовании

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

Участники смогли апробировать конкретные инструменты и методы применения современных технологий на уроках, а также обменяться профессиональным опытом с коллегами

Фото: НИШ

В Астане состоялся международный коннект молодых педагогов, организованный Центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». Мероприятие объединило около 300 молодых учителей из Казахстана, Китая, Кыргызстана и Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz 

Проект, ранее проводившийся в формате республиканского форума «Молодой учитель: путь к успеху», в этом году расширил свой масштаб и трансформировался в международную профессиональную площадку под названием «STEM. AI. Innovation».

В коннекте приняла участие министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, которая подчеркнула значимость непрерывного профессионального развития, открытости к новым подходам и стремления к инновациям в деятельности молодых педагогов, а также пожелала успехов в дальнейшей работе.

Председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин отметил, что в условиях технологической трансформации образования роль учителя приобретает новое значение.

«Учитель, освоивший искусственный интеллект, становится одной из ключевых движущих сил изменений в школе. Какими бы совершенными ни становились технологии, они не способны самостоятельно сформировать у ребенка стремление к знаниям, критическое мышление или уверенность в себе. Это во многом определяется профессиональным мастерством и личностным влиянием педагога. Поэтому наша сегодняшняя задача – не опасаться технологий, а эффективно использовать их возможности для усиления профессионального потенциала учителя», – отметил Ануар Канатулы.

В течение двух дней участники совместно с казахстанскими и международными экспертами обсуждали практические подходы к применению инструментов искусственного интеллекта, STEM-технологий и современных образовательных моделей в учебном процессе.

В рамках сессий в формате TED были рассмотрены вопросы формирования инновационной экосистемы в образовании, использования потенциала искусственного интеллекта, развития культуры венчурного мышления, а также опыт цифровой трансформации системы образования Казахстана.

В числе спикеров выступили эксперт в области инноваций и искусственного интеллекта, предприниматель Давид Туганов, венчурный инвестор Бахт Ниязов, а также обладатель звания «IT-педагог года» в Центральной Азии и участник рейтинга Forbes «30 Under 30» Рустем Ермеков.

Профессор образовательных технологий Shaanxi Normal University доктор Hongliang Ma представил доклад, посвященный развитию профессиональных компетенций педагогов в эпоху искусственного интеллекта.

Практическая программа коннекта включала мастер-классы педагогов Назарбаев Интеллектуальных школ, выполнение прикладных заданий, командные квесты и презентации инновационных проектов. Участники смогли апробировать конкретные инструменты и методы применения современных технологий на уроках, а также обменяться профессиональным опытом с коллегами.

«Я участвую в форуме «Жас ұстаз» уже во второй раз. В преддверии нового учебного года подобная площадка дает нам новые идеи, профессиональный импульс и особую мотивацию. Особенно важно, что форум вышел на международный уровень и предоставил возможность обменяться опытом с коллегами из разных стран. Уверен, что каждый делегат вернется в свой регион со свежими идеями», – поделился молодой учитель из Мугалжарского района Актюбинской области Адилбек Батырбек.

К слову, проект «Жас ұстаз: путь к успеху» стартовал в 2022 году с целью поддержки профессионального развития и адаптации начинающих педагогов. За время реализации проекта участниками республиканских форумов стали более 1 000 молодых учителей, а региональные мероприятия охватили около 20 тысяч педагогов.

 

#Образование #молодежь #ИИ #педагоги #STEM #иновации

Популярное

Все
Мичуринский завод наращивает мощности
Перспективы отечественных биотехнологий
Работать слаженно и эффективно
Духовное достояние народа
Джон ван’т Шкип у руля сборной
Проведено контрольное тестирование
Развивать потенциал молодых авторов
Разводят в пустыне форель
Распоряжение Главы государства о назначении
Четыре золота из Киото
Успешный старт юниоров
Произведениям классика необходимо новое прочтение
Фокус на резерв
В Главном ботаническом саду прошел InEco Fest 2026
Диалог со временем
Распоряжение Главы государства о назначении
Победный марш «Ордабасы»
Меньше бумаг – больше заботы!
Ключевой институт представительной власти
Остаться с... долгами
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Вышел трейлер самого дорогого фильма в истории индийского кино
Челлендж в Вооруженных силах
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Пенсионерка из Караганды лишилась 15 млн тенге из-за «снятия проклятия»
Семья как главная ценность
Молоко не пропадет
Прокурор Жамбылской области обсудил с инвесторами реализацию проектов в регионе
Премьер дал ряд указаний по национальному знаку «Сделано в Казахстане»
УЕФА принял решение по ответному матчу «Кайрат» - «Левски» в Лиге чемпионов
В Казахстане проведут ревизию требований, мешающих продвижению отечественных товаров
Первенство планеты – на Капшагае
Крепким должен быть крепеж
Подсолнухи, фото и... штраф
Национальный поэт мирового масштаба
Кто выступит на Billie Jean King Cup
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Растет интерес к парку «Сырдарья-Туркестан»
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Вкус степи: лучших производителей кумыса выбрали в Астане
Атырау становится центром вагоностроения
Хирурга подозревают в получении денег за лечение по ОСМС в Атырау
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Родники возвращаются к жизни

Читайте также

Школьник Алимжан Копеев выиграл международную олимпиаду по …
Августовское ЕНТ началось в Казахстане
Абитуриенты из сел и малых городов смогут получить 350 обра…
Высокий балл не гарантирует грант: в МНВО сделали важное за…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]