Питание, компенсация, возврат денег: новые права появились у авиапассажиров в Казахстане

Права авиапассажиров значительно усилили в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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По итогам анализа обращений пассажиров за 2021-2022 годы в Казахстане усилены нормы о защите прав пассажиров.

В частности, 29 декабря 2022 года внесены соответствующие поправки в Закон «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации», а 14 марта 2023 года – изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте.

В КГА рассказали, какие новшества предусматривают эти поправки.

1. Вводится понятие «Изменение статуса рейса» для усиления ответственности авиакомпаний перед пассажирами.

«Необходимо отметить, что ранее услуги по питанию, проживанию, трансферу предоставлялись только в случае задержки и отмены рейса. С этого времени перевозчики обязаны будут предоставлять вышеуказанные услуги при любых изменениях, влияющих на время вылета (прилета) рейса или маршрута», – обозначили в комитете.

2. Авиакомпании будут вести так называемый черный список для деструктивных пассажиров.

Договор воздушной перевозки может быть прекращен по инициативе авиакомпании в случае внесения пассажира в реестр лиц авиакомпании, воздушная перевозка которых ограничена (ранее данная норма отсутствовала). При этом авиакомпания имеет право включить пассажира в черный список только в том случае, если его действия подпадают под признаки административного либо уголовного правонарушения, уточнили в КГА.

3. Вводится обязательное уведомление пассажира по абонентскому номеру сотовой связи и адресу электронной почты о задержке рейса, а также его правах (данная норма отсутствовала).

Ранее уведомление пассажиров велось на добровольной основе, однако отдельные авиакомпании не придерживались такой практики, а в отдельных случаях предоставляли эту услугу платно.

«Стоит отметить, что авиакомпании помимо информирования о причинах изменения статуса рейса, новом времени вылета и (или) о новом маршруте будут обязаны информировать пассажиров также о перечне услуг, предоставляемых перевозчиком в связи с изменением статуса рейса в случае, если изменение произошло по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна.

В этой связи авиационные власти убедительно просят пассажиров при покупке билетов указывать свои контактные данные (сотовый номер и электронный адрес)», – призвали в комитете.

4. Предусматривается ответственность авиакомпаний в виде оказания услуг и выплаты штрафа в размере 3% при любом изменении статуса рейса по вине авиакомпании, а также административная ответственность (штраф) в случае невыплаты штрафа (ранее данная норма отсутствовала).

«Проведенный анализ показал, что отдельные авиакомпании несвоевременно выплачивают пассажирам компенсации. К сожалению, имелись факты, когда авиакомпании не выплачивали компенсации на протяжении 6-7 месяцев с даты перелета. Данная норма позволит принять меры в отношении тех авиакомпаний, которые несвоевременно выплачивают компенсацию за задержку рейса», – отметили в госоргане.

5. Право на полный возврат средств или перебронирование при изменении статуса рейса свыше 5 часов.

Ранее закон предусматривал полный возврат денег только в том, случае если задержка рейса составит свыше 10 часов. Однако учитывая и принимая во внимание тот факт, что перевозка после 10 часов ожидания рейса является неактуальной, указанное время сократили до 5 часов.

Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана продолжат анализировать обращения и в случае необходимости будут пересматривать требования законодательства с учетом международных стандартов и мировой практики.