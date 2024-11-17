Планируется строительство нового терминала аэропорта в городе Ушарал

Об этом стало известно в ходе встречи министра транспорта Марата Карабаева с жителями области Жетысу, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтранспорта РК

Рассматриваются два варианта строительства: первый — построить небольшой терминал рядом с действующим, разделив здания на зоны прилета и вылета; второй — построить терминал с большей площадью. В настоящее время местный исполнительный орган проводит анализ и разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта.

Также на сегодняшний день в регионе завершен капитальный ремонт участка дороги «Сарыозек-Коктал» с 45-го по 68-й километр и средний ремонт с 68-го по 110 километр. В следующем году будет проведен средний ремонт с 0-го по 45-й километр. Соответственно, дорога будет полностью приведена в порядок.

К завершению также близятся работы по реконструкции дороги «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» общей протяженностью 762 км.