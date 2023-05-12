Платить за проезд в автобусе стало проще астанчанам

Оплатить за проезд в автобусах города Астаны можно через 9 мобильных приложений банков и операторов связи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram компании City Transportation Systems.

Фото: Kazpravda.kz

«Стала доступна оплата проезда через мобильные приложения операторов Beeline «Мой Beeline», Теле2 и Altel посредством сканирования QR-кода в общественном транспорте столицы», – проинформировали в CTS.

Таким образом, астанчане могут оплатить проезд в автобусе по QR-коду через следующие мобильные приложения:

- Kaspi.kz

- Homebank

- Tolem

- Мой Activ

- Kcell

- Мой Beeline

- Теле2 Казахстан

- Altel

Жители столицы могут по-прежнему пользоваться транспортной картой, купив ее в специализированных кассах и RTVM-автоматах.

В компании напомнили, что платить за проезд нужно при входе в автобус.