Площадь пожара в Абайской области значительно сократилась – Уранхаев

О текущей ситуации по тушению масштабного лесного пожара в Абайской области рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана и акимате региона, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба МЧС РК

Как доложил аким области, пожар тушат круглосуточно в основном в двух направлениях – Жерновка-Шульбинск и в районе села Каштак. Вертолеты сбросили на очаги более 4 тысяч тонн воды.

По информации оперштаба, угрозы населенным пунктам нет.

«Надо констатировать, что за последние дни площадь пожаров значительно сократилась. Работы по тушению пожара находятся на постоянном контроле», – заявил Уранхаев.

«На месте ликвидации пожара развернут подвижной пункт управления с организацией узла связи министра по чрезвычайным ситуациям и рабочих мест для оперативного штаба с обеспечением их всеми видами связи (телефонной, радио, сотовой и спутниковой). Для оперативного управления аварийно-спасательными подразделениями МЧС и приданными силами Служб гражданской защиты развернуты УКВ-радиосети и телекоммуникационная инфраструктура Службы связи», – отметили в министерстве.

Видеоконференцсвязь с центром управления в кризисных ситуациях МЧС работает круглосуточно.

Действуют телефоны горячей линии МЧС и ДЧС: 8 (7172) 53-32-84, 8 (722) 235-38-31.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

Погибли 15 работников лесничества.

По факту лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Для расследования причин и обстоятельств гибели работников лесничества при тушении пожара в Государственном лесном природном резервате «Семей орманы» создана специальная правительственная комиссия.