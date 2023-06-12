Причины гибели лесников в Абайской области будет расследовать спецкомиссия

Представители Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана в составе специальной правительственной комиссии вылетели в Абайскую область, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Для расследования причин и обстоятельств гибели 14 работников лесничества при тушении пожара в Государственном лесном природном резервате «Семей орманы» создана специальная правительственная комиссия под председательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра.

В нее включены вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев (заместитель председателя), председатель Комитета труда и социальной защиты населения – главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов, представители других министерств, акимата области, работодателей и профсоюза.

Спецкомиссия установит объемы ущерба и примет меры по оказанию первоочередной помощи пострадавшим и семьям погибших.

Сотрудники Минтруда, в частности, проведут расследование для установления допустивших нарушения безопасности и охраны труда при тушении пожара в резервате «Семей орманы». Кроме того, определят объем социальной помощи, необходимый для семей пострадавших.

Спецкомиссия завершит работу в течение 10 рабочих дней.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Еще одного ищут.

Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

По факту масштабного лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей президент освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина, объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву. Новым главой МЧС РК стал Сырым Шарипханов.

В связи с гибелью людей в результате лесного пожара в Абайской области президент объявил 12 июня днем общенационального траура в Республике Казахстан.