Плюрализм – не самоцель, а средство

Создать прочный фундамент дальнейшей всесторонней политической модернизации страны – такова цель конституционной реформы, на которую опирается Новый Казахстан. Как отмечал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, основные принципы этих преобразований должны заключаться в комплексном переформатировании всей политической архитектуры страны, выстраивании более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти. Это позволит окончательно отойти от суперпрезидентской формы правления, усилить полномочия Парламента, маслихатов.

Особое значение здесь приобретает такое явление, как партийный плюрализм, призванный обеспечить конкурентную борьбу за мандат. Сегодняшним участникам «Эксперт-совета» мы задали в этой связи несколько вопросов. И первый из них: является ли партийный плюрализм необходимым условием формирования стабильной политичес­кой системы. А также попросили ответить, насколько важен для Казахстана сегодня многопартийный Парламент и имеют ли возможность политические партии влиять на принятие важных государственных решений. И как определить зрелость и конкурентоспособность партийной организации, отличить ее от популистской «однодневки».

Качество партийного поля

Уразгали Сельтеев, директор Института евразийской интеграции

Реальная многопартийность – это необходимое условие для создания конкурентной политической среды, без которой, соответственно, невозможно эффективное развитие социально-экономической системы в стране и принятие оптимальных управленческих решений. С этой точки зрения очень важно, чтобы у нас появились такие политические партии, которые будут заниматься не только выпуском громких популистских заявлений и лишь озвучивать имеющиеся резонансные проб­лемы. Новые политические субъек­ты, как, впрочем, и существующие, должны вырабатывать конкретные альтернативные программы развития, альтернативные законопроекты, если не согласны с тем, что предлагает действующая власть.

Однако сейчас мы видим, что представители партий, условно относящих себя к оппозиционным, и гражданские активисты, претендующие на создание новых партий, лишь злоупотребляют популизмом и поверхностной интерпретацией текущего положения.

Зрелость же политической структуры и демонстрация реальных политических амбиций заключаются в наличии своего собственного видения по базовым вопросам развития государства и общества. Можно сколько угодно критиковать тот или иной закон или положение дел в стране, но если парламентские, внепарламентские и даже незарегистрированные партии не предлагают собственных инициатив и проработанных решений, то их политическая жизнь будет недолгой, а электоральный успех призрачным и ограниченным.

Очень важно, чтобы плюрализм был и в Парламенте – Мажилисе и Сенате, и на местах в маслихатах. Всем очевидно, к чему привело доминирование на протяжении более 20 лет одной партии на политическом ланд­шафте Казахстана. Власти и в центре, и на местах принимали те решения, которые субъективно считали правильными. Только активное присутствие в повестке проработанных альтернативных программ и решений будет формировать здоровое политическое поле. Приняв пакет конституционных поправок и запустив мартовские политичес­кие реформы, Казахстан только начал практическую реализацию этих процессов.

Сегодня в Мажилисе работают три партии, и, безусловно, несмотря на малочисленность оппозиционных фракций, они в любом случае так или иначе влияют на принятие управленческих решений. Можно сказать, что они задают определенный вектор развития государственной политики в разных сферах. Как минимум через депутатские запросы актуализируют волнующие общество проблемы, и власть вынуждена реагировать, корректировать тот курс, который реализует.

На местах депутаты маслихатов тоже де-юре обладают значительными полномочиями и влиянием на процесс принятия управленческих решений: утверждают бюджеты и планы развития территорий, через них проходит процесс регулирования отношений в различных сферах. Но в реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов и находятся под их полным контро­лем, выполняя лишь функ­ции формального согласования. Это опять же следствие политичес­кой монополии одной партии, сращивания госаппарата и одной партии. А должно быть наоборот – маслихаты призваны полновес­но и системно контролировать работу местной исполнительной власти. В этом суть системы сдержек и противовесов, которая необходима для недопущения перекосов в функцио­нировании всей системы властных институтов, для упреждения и предотвращения системных ошибок. Но самое главное – для представительства интересов граждан и встраивания общественных запросов в государственную политику на местном уровне.

Для политических партий ключевой целью должно быть получение власти через продвижение на выборах своих кандидатов в депутаты маслихатов и акимов.

Что касается слияний политических партий, то это тоже нормальный процесс. Для одних ввиду недостаточности финансовых, кадровых, интеллектуальных, организационных ресурсов объединение усилий повышает шансы на успех в избирательных кампаниях. В целом создает хоть какую-то возможность получить позиции в представительных и исполнительных органах власти. Для других это демонстрация своей политической мощи и символическое общественное признание электоральной востребованности. Поэтому за такими процессами могут скрываться конъюнктурные мотивы, оформленные в политтехнологические проекты.

Будущее казахстанской партийно-политической системы я вижу за нишевыми партиями с точки зрения предмета и направлений их деятельности и за кадровыми партиями с точки зрения специфики организационной структуры и условий для членства. Такие партии сосредоточены преимущественно на решении какой-то одной проблемы, но при этом у них есть четкое видение и по другим вопросам развития государства и общества. Они могут создаваться в том числе и на базе профессиональных ассоциаций.

Кадровые партии в отличие от массовых эффективны тем, что делают ставку не на увеличение членской базы, а на взращивание и консолидацию профессиональных политиков, осуществляют качественный рекрутинг авторитетных фигур. Из них получаются мобильные и сильные политические объеди­нения, которые способны претендовать на значительное число влиятельных позиций во властных институтах.

К тому же нам надо учитывать глобальные тренды в партийном развитии. Суть одного из них в том, что традиционным партиям консервативного, либерального или социал-демократического толка приходится снижать идео­логическую составляющую в предвыборных программах, миксуя принципы и подходы. То есть практически все партии в мире становятся больше «электоралистскими».

Требуется политическая зрелость

Асхат Асылбеков, общественный и профсоюзный деятель

Наличие множества партий – это основа демократии. Понятно, что в лидерах могут оказаться всего несколько, но наличие «своей» партии для каждого гражданина страны очень важно. Так он реализовывает свое право на собственное мнение в цивилизованной форме. С течением времени лидеры могут меняться и переходить в статус оппозиции. Так, в Казахстане вполне может быть, что правящая партия «AMANAT» станет оппозиционной. Несмотря на переименование, народ может продолжать выражать недоверие к ней, что мы ярко увидели во время январских событий.

Ставя на первое место стабильность в обществе, государство и чиновники должны делать выводы. Именно отношение к чаяниям народа является лакмусовой бумажкой для них. И то, что большая часть чиновников продолжает работать либо инерционно, либо сознательно на позициях доминирования одной партии, тревожный сигнал. Это говорит об их противодействии курсу Президента Касым-Жомарта­ Токаева, который четко обозначил свое видение – не должно быть одной правящей партии, а должно быть несколько крупных партий, которые в борьбе между собой будут обеспечивать демократию, прозрачность, борьбу с коррупцией и многое другое.

Партийный плюрализм необходим и нуждается в поддержке всего общества на нынешнем этапе слома старой системы и построения Нового Казахстана. Общество активно инициирует множество различных партий. Это говорит о проснувшейся надеж­де на перемены. Это хороший знак, говорящий о будущем мощном развитии государства. Без развитой политической системы и осознанного гражданского общества не будет развития и роста в экономике. Давно пора слезать с «нефтяной иглы» и восстанавливать производство своих товаров и сельское хозяйство. Но мы видим, как тяжело идет регистрация новых партий. Фактически чиновники и олигархи, курирующие их, сопротивляются переменам, им и так хорошо жилось в «старом Казахстане». Поэтому надо ужесточить наказание за препятствие в регист­рации политических партий. Легитимизация гражданской активности через партии – это выход на более высокий уровень развития государства.

Многопартийный Парламент полезен своими дискуссиями и борьбой мнений. Именно взаим­ный контроль политических оппонентов поможет не нанести вред народу и государству.

Зрелость партии наступает тогда, когда самый простой из ее членов и сторонников знает программу партии, понимая, что это отвечает полностью его интересам. Сейчас многие деятели считают, что программа партии и устав всего лишь формальность, которая требуется для регистрации. И это говорит о незрелости инициаторов создания новых партий. Конкурентоспособность партийной организации доказывается конкретными делами на местах. Выборы идут снизу вверх (в идеале). Народ должен избирать власть, а не власть назначать саму себя повторно. Поэтому близость партии к нуждам простого народа – это первое и главное условие для конкурентоспособности. Понятно, что партии сами определяют свой электорат. Но в целом – это весь народ.

Поэтому, резюмируя, могу сказать – народ Казахстана сейчас имеет шанс, который дает ему Президент Касым-Жомарт

Токаев, для установления справедливого общества и правового государства. И надо этим шансом воспользоваться. Иначе реакционные силы нанесут упреждающий удар по нарождающейся демократии в Казахстане. Наде­юсь, Глава государства этого не допустит.

Конструктив, а не деструктив

Буркитбай Аяган, историк, политолог, доктор исторических наук

Многопартийность имеет ключевое значение для развития политической системы страны и ее устойчивости. Когда в государстве существует монополия одной партии, это неминуемо приводит к социальным взрывам, ну и краху всей системы в целом. С исторической точки зрения мы видели это много раз, в том числе на примере распада Советского Союза, Коммунистическая партия которого не имела конкурентов и, подчинив себе всю государственную власть, не смогла своевременно отреагировать на внутренний запрос к переменам.

Почему так важно наличие разных партий? Потому что каждая из них отражает точку зрения и запросы своей целевой аудитории, позволяя органам государственного управления вовремя выявлять системные проблемы в том или ином направлении и своевременно реагировать на них. Партии структурируют в том числе и негативные настрое­ния той или иной социальной группы, дают цивилизованный выход этой энергии. В ином случае, какой бы прочной ни казалась монополия одной партии, она рано или поздно разрушится под действием протестных сил, этот процесс будет очень болезненным и приведет к серьезным последствиям.

При этом само наличие большого числа партий не должно являться самоцелью, так же как и не может это выступать панацеей от всех бед. Страны с многопартийной системой тоже не всегда могут избежать кризисов, в том числе и политических.

Поэтому очень важно, чтобы наличие множества партий не было формальным. А зрелость политического общественного объединения выражается в активной позиции и ее продвижении на всех уровнях власти, в наличии в ее рядах сильных харизматичных лидеров. Тогда партии смогут действительно оказывать влияние на принятие важных государственных решений.

Не нужно забывать и о том, что партии представляют собой огромную силу, и порой разрушительную. Эти общественные объе­динения могут оказаться в руках жестоких людей, преследую­щих свои личные или материальные цели. Также партии могут использоваться олигархическими кругами тоже для продвижения определенных интересов. Лозунги таких объединений часто кричат о социальной справедливости, ведь таким способом легче всего привлечь на свою сторону избирателей за короткий промежуток времени. А долго такие партии, как правило, не живут.

Закон не ограничивает граж­дан в объединении по политичес­ким взглядам, поэтому характер партий, их численность и задачи могут быть совершенно разными. И с помощью критической оценки несложно определить, какие из них создаются на долгое время, имеют в своей основе четкую программу и видят пути ее реализации, а какие появляются во время важных политичес­ких событий, например, а после пропадают с арены. Последние мы называем локальными или временными партиями, которые угасают или сливаются с более крупными после того, как выполнили свои задачи. И Казах­стан, конечно, тоже не раз сталкивался с таким явлением. В ряде случаев мелкие партии прибегают к слиянию, когда заканчивается финансирование, ведь содержать партию – это дорогое удовольствие.

Поэтому крайне важно, чтобы партийные организации действовали в рамках закона. И уполномоченные органы должны четко следить, чтобы их работа и их цели не выходили за рамки конституционных норм. Нельзя раскачивать социальные противоречия, нельзя призывать к изменению границ государства или подрыву основ межнационального согласия.

Что касается узконаправленных, профессиональных партий, то это явление широко распространено в мировой практике. В Казахстане тоже есть примеры – партия «Зеленых» была достаточно сильной и влиятельной в свое время. Сейчас работает партия «Ауыл». Поэтому такие объединения весьма жизнеспособны и могут быть конструктивной силой.