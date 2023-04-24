По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны в Жетысу

Общество
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В преддверии празднования 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне единовременную материальную помощь на сумму 156,7 млн тенге получат 2309 жителей Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального акимата.

Фото: Kazpravda.kz

В том числе всем участникам и ветеранам ВОВ, проживающим в регионе, выплатят по 1,5 млн тенге.

«По данным областного управления координации занятости и социальных программ, на сегодняшний день в регионе проживает 8 ветеранов Великой Отечественной войны. Все они к 9 Мая получат по 1,5 млн тенге каждый. Также с начала года им выплачено 250 тыс. тенге в качестве оплаты за коммунальные услуги. Средства на эти цели предусмотрены до конца года. Выплаты производятся ежемесячно в размере 3 МРП. При этом в зависимости от потребностей участники и инвалиды ВОВ в первоочередном порядке обеспечиваются различными техническими вспомогательными, гигиеническими средствами, такими как слуховые аппараты, протезно-ортопедические изделия, а также санаторно-курортными путевками», – рассказали в областном акимате.

Единовременную материальную помощь по 100 тыс. тенге получат 90 военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или в связи с пребыванием на фронте при исполнении иных обязанностей военной службы, защиты бывшего Союза ССР в другие периоды.

«Такая же сумма предусмотрена несовершеннолетним, заключенным в концентрационных лагерях, гетто и других местах принудительного содержания, созданных нацистами и их союзниками в период Второй мировой войны. К этой категории в регионе относится 1 человек.

19 родителей и вдов воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в период Великой Отечественной войны, не вступившие во второй брак, получат по 60 тыс. тенге, общая сумма выплат – свыше 1,1 млн тенге.

Такая же сумма предусмотрена 32 супругам умерших инвалидов Великой Отечественной войны или лиц, приравненных по льготам к инвалидам Великой Отечественной войны, не вступившим во второй брак», – проинформировала пресс-служба акимата.

Лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и награжденным орденами бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, не награжденным медалями, тоже выплатят по 60 тыс. тенге (2159 человек).

#Жетысу #ветераны #День Победы

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