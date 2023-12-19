По инициативе Казахстана ООН провозгласила 2026 год Международным годом волонтеров

По инициативе Казахстана Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о провозглашении 2026 года Международным годом добровольцев в целях устойчивого развития, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК

Фото: www.gov.kz

Инициатива о провозглашении Международного года волонтеров/добровольцев была озвучена президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым с трибуны ООН в ходе общеполитических дебатов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2020 году.

Казахстан выдвинул данную резолюцию совместно со странами-единомышленниками со всех регионов мира – Арменией, Боливией, Германией, Кенией и островным государством Кирибати. Соавторами данного документа выступили 54 страны-члена ООН.

Мероприятия в рамках международного года придадут мощный импульс волонтерскому движению на национальном, региональном и глобальном уровнях, будут способствовать дальнейшему укреплению международного сотрудничества в области добровольчества и определению ключевых векторов его будущего развития.

Следует отметить, что президент Касым-Жомарт Токаев придает особое значение развитию волонтерства в нашей стране, рассматривая его в качестве одного из важных компонентов построения Справедливого Казахстана.

По мнению президента, волонтеры – истинные патриоты своей страны – ставят нравственные ценности превыше всего и играют исключительную роль в укреплении надежного партнёрства между государством и обществом. Отмечая, что бескорыстие и милосердие – качества, присущие казахскому народу, президент РК неоднократно подчеркивал важность формирования этих качеств у подрастающего поколения.

По инициативе главы государства 2020 год был объявлен в Казахстане Годом волонтера, принята Дорожная карта развития волонтерства в Казахстане на 2021-2023 годы. Благодаря предпринимаемым мерам количество волонтеров в стране достигло 200 тысяч человек. Казахстанская молодежь работает добровольцами ООН в различных странах мира.

20-21 июля 2023 года в Астане состоялся Международный форум волонтеров с участием главы государства, высокопоставленных представителей ООН и волонтеров из более чем 30 стран, что подтверждает важную роль нашей страны в глобальном добровольческом движении.