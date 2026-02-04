Как рассказали в Маркакольском государственном заповеднике, еще полтора года назад специалисты Минэкологии и природных ресурсов в ходе рабочей поездки по уникальному высокогорному району предложили десять новых познавательных экомаршрутов. В каждом из них предусмотрено знакомство с заповедным озером, окружающими ландшафтами, а также местными историческими, культурными и хозяйственными изюминками.

На сегодня по каждому из дан­ных направлений ­выполнены проекты и проведена предварительная работа по паспортизации. В целом район быстро набирает туристическую привлекательность: только за минувшее лето он принял почти 4 тыс. гостей, или втрое больше, чем в 2024-м. На экскурсиях в природоохранном учреждении побывали путешественники из Нидерландов, Бельгии, Испании, Швейцарии, Германии, Ирландии, Канады, Финляндии, ­Китая, России…

– Всех приезжих восхищают красота и нетронутость природы Маркаколя, – отметил директор заповедника Тимур Айкенев. – И все благодарят государство за то, что сохраняет такой уникальный уголок планеты.

Похожую подготовку также ведут в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке. Здесь уже дейст­вуют 10 маршрутов и четыре тропы разной категории сложности общей протяженнос­тью почти 700 км. В прошлом году в парке вместе с коллегами из Китая начали работу еще над одним перспективным маршрутом Канас – Маркаколь – Катон-Карагай. Он может быть реализован с вводом в эксплуатацию строящейся в Катон-Карагайском районе новой воздушной гавани.