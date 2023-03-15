По ошибке отправили вещи в Турцию и потеряли: полмиллиона тенге отсудил алматинец у экспедитора

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Полмиллиона тенге отсудил алматинец у транспортной экспедиции за потерю его вещей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу районного суда №2 Ауэзовского района города Алматы.

"С экспедитора взыскана сумма материального ущерба и морального вреда. В районном суде №2 Ауэзовского района города Алматы рассмотрено дело о взыскании суммы материального ущерба и компенсации морального вреда с экспедитора. По договору транспортной экспедиции ответчик должен был организовать перевозку личных вещей и мебели истца из Казахстана в Азербайджан. По ошибке ответчика груз был отправлен в Турцию, и затем был там утерян", – говорится в сообщении.

Сообщается, что истцом были предъявлены требования о взыскании с ответчика заявленной стоимости груза в размере 6 миллионов тенге и компенсации морального вреда в размере 10 миллионов тенге. Второе требование было вызвано тем, что среди утерянного груза были дорогие для памяти истца вещи, такие как фотографии покойных родителей, утерянные безвозвратно.

"Ответчик в ходе судебного разбирательства с иском не согласился и строил линию защиты на том, что перевозку осуществлял не он, а другие лица. Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу о том, что поскольку между истцом и ответчиком был заключен договор транспортной экспедиции, то действия лиц, осуществлявших перевозку груза, организовывались ответчиком в рамках оказания им транспортно-экспедиторских услуг. Соответственно, ответчик должен нести ответственность за действия данных лиц", – пояснили в суде.

Также отмечается, что требование о взыскании компенсации морального вреда суд посчитал обоснованным, но подлежащим удовлетворению частично, в размере 500 тысяч тенге. Решение не вступило в законную силу.