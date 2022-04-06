Передвижение военной техники и личного состава связано с процессом боевой подготовки войск.

В этом году в рамках реализации задач Президента страны по кардинальному повышению боеготовности армии мероприя­тие проходит в новом формате, сообщили в пресс-службе Минис­терства обороны. Верховным главнокомандующим поставлена задача по усилению боевого потенциала Вооруженных сил. Пристальное внимание уделяется повышению мобильности войск, совершенствованию сис­темы боевой подготовки личного состава.

Согласно плану Генерального штаба соединения, воинские час­ти были подняты по учебной тревоге. Они выведены из пунктов постоянной дислокации и совершают марш. Идет переброска на боевой технике своим ходом по автомобильным дорогам и специально оборудованным колонным путям к местам выполнения прак­тических учебно-боевых задач. Ряд воинских частей к мес­там назначения перемещается на железнодорожном транспорте с использованием платформ подвижного состава. К примеру, войс­ка регионального командования «Запад» в рамках контрольной проверки осуществляют переброс­ку сил и средств на полигоны в Мангистауской области.

На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы, в том числе в ночных условиях. Будут оценены слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить поставленные задачи, обученность военнослужащих, а также умения командиров управлять подчиненными и подразделениями.

Отметим, что проверке подверг­нутся все соединения и части Вооруженных сил, а также органы военного управления.

– Такой формат контрольной проверки позволит всесторонне оценить боеспособность каждой части, в том числе готовность подразделений к переброске на большие расстояния, умения командиров руководить и самостоятельно принимать решения, а также обученность личного состава ведению боевых действий, – отметил начальник департамента боевой подготовки Генерального штаба генерал-майор Даулет Оспанов.

В ведомстве уточнили: «Передвижение военной техники и личного состава связано с процессом боевой подготовки войск. Мероприятия боевой учебы проводятся в плановом порядке. Просим доверять только официальной информации, пуб­ликуемой на информационных ресурсах ведомства».