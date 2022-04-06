Свежий выпуск По учебной тревоге 6 апреля 2022 г. 1:49 Ныгмет Кадиша корреспондент Передвижение военной техники и личного состава связано с процессом боевой подготовки войск. В этом году в рамках реализации задач Президента страны по кардинальному повышению боеготовности армии мероприятие проходит в новом формате, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Верховным главнокомандующим поставлена задача по усилению боевого потенциала Вооруженных сил. Пристальное внимание уделяется повышению мобильности войск, совершенствованию системы боевой подготовки личного состава. Согласно плану Генерального штаба соединения, воинские части были подняты по учебной тревоге. Они выведены из пунктов постоянной дислокации и совершают марш. Идет переброска на боевой технике своим ходом по автомобильным дорогам и специально оборудованным колонным путям к местам выполнения практических учебно-боевых задач. Ряд воинских частей к местам назначения перемещается на железнодорожном транспорте с использованием платформ подвижного состава. К примеру, войска регионального командования «Запад» в рамках контрольной проверки осуществляют переброску сил и средств на полигоны в Мангистауской области. На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы, в том числе в ночных условиях. Будут оценены слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить поставленные задачи, обученность военнослужащих, а также умения командиров управлять подчиненными и подразделениями. Отметим, что проверке подвергнутся все соединения и части Вооруженных сил, а также органы военного управления. – Такой формат контрольной проверки позволит всесторонне оценить боеспособность каждой части, в том числе готовность подразделений к переброске на большие расстояния, умения командиров руководить и самостоятельно принимать решения, а также обученность личного состава ведению боевых действий, – отметил начальник департамента боевой подготовки Генерального штаба генерал-майор Даулет Оспанов. В ведомстве уточнили: «Передвижение военной техники и личного состава связано с процессом боевой подготовки войск. Мероприятия боевой учебы проводятся в плановом порядке. Просим доверять только официальной информации, публикуемой на информационных ресурсах ведомства». Пред. След. Пред. След.