По зову предков

Толебийский район, где живут прямые потомки Толе-би, в третий раз принимает Игры кочевников. На этот раз они прошли в парке Толе-би города Ленгера – административного центра района.

В следующем году в Астане планируется проведение V Всемирных игр кочевников. Так что соревнования регио­нального уровня являются своего рода подготовкой к предстоящему международному турниру.

В спортивном мероприятии приняли участие 16 команд по десять человек в возрасте от 14 до 35 лет. Они соревновались по семи видам национальных игр, таким как стрельба из лука, поднятие барана, қазақ күресі, көкпар, аударыспақ, игра в лянгу и перетягивание аркана.

По итогам Игр первое место в командном зачете заняли спорт­смены Сарыагашского района, второе место – представители Байдибекского района, третье место – участники из Толебийского района. Победителям вручили денежные призы: за первое место – 300 тыс. тенге, за второе – 200 тыс. тенге, за третье – 150 тыс. тенге. Также каждую команду, участвовавшую в Играх кочевников, поощрили денежными призами.

Кроме того, командам Отырарского и Сауранского районов и города Арыса, приехавшим на состязания в казахских народных костюмах, вручили специальные денежные призы, тем самым поощрив их за уважение и пропаганду национальной одежды.

– Благодаря проведению таких мероприятий мы можем пропагандировать историю, быт, традиции нашего народа, – считает заместитель акима Туркестанской области Бейсен Тажибаев. – Великое наследие кочевников по-прежнему почитаемо народом, а соревнования направлены на повышение интереса молодежи к спорту и способствуют пропаганде культурного наследия и традиций кочевого народа через национальные игры. Мы хотим сделать Игры кочевников традиционными и каждый раз посвящать их Толе-би, который является нашим выдающимся предком.