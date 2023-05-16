По зову предков Статьи 16 мая 2023 г. 2:00 0 Любовь Доброта, Туркестанская область Игры кочевников в Южном Казахстане посвятили 360-летию Толе-би. фото пресс-службы облакимата Толебийский район, где живут прямые потомки Толе-би, в третий раз принимает Игры кочевников. На этот раз они прошли в парке Толе-би города Ленгера – административного центра района. В следующем году в Астане планируется проведение V Всемирных игр кочевников. Так что соревнования регионального уровня являются своего рода подготовкой к предстоящему международному турниру. В спортивном мероприятии приняли участие 16 команд по десять человек в возрасте от 14 до 35 лет. Они соревновались по семи видам национальных игр, таким как стрельба из лука, поднятие барана, қазақ күресі, көкпар, аударыспақ, игра в лянгу и перетягивание аркана. По итогам Игр первое место в командном зачете заняли спортсмены Сарыагашского района, второе место – представители Байдибекского района, третье место – участники из Толебийского района. Победителям вручили денежные призы: за первое место – 300 тыс. тенге, за второе – 200 тыс. тенге, за третье – 150 тыс. тенге. Также каждую команду, участвовавшую в Играх кочевников, поощрили денежными призами. Кроме того, командам Отырарского и Сауранского районов и города Арыса, приехавшим на состязания в казахских народных костюмах, вручили специальные денежные призы, тем самым поощрив их за уважение и пропаганду национальной одежды. – Благодаря проведению таких мероприятий мы можем пропагандировать историю, быт, традиции нашего народа, – считает заместитель акима Туркестанской области Бейсен Тажибаев. – Великое наследие кочевников по-прежнему почитаемо народом, а соревнования направлены на повышение интереса молодежи к спорту и способствуют пропаганде культурного наследия и традиций кочевого народа через национальные игры. Мы хотим сделать Игры кочевников традиционными и каждый раз посвящать их Толе-би, который является нашим выдающимся предком. #Спорт #соревнование #наследие #национальные игры #Южный Казахстан #Толебийский район #Сарыагашский район #Толе-би #игры кочевников #Байдибекский район #360-летие