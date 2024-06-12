Победителей чемпионата по гандболу среди женских команд определили в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как уточняется, из семи команд, которые ранее соревновались между собой, были отобраны четыре сильнейшие, которые состязались в финале. А игру судили спортивные судьи национальной категории.

«В женской команде могут принять участие от 16 до 49 спортсменов. Данный вид спорта приходит все больше и больше молодежи. В предыдущих чемпионатах, в основном, соревновались девушки старше 20 лет. Мы отбираем участниц из Высшей лиги на секциях в столичных спортивных школах и с раннего возраста выводим их в Суперлигу. Они игшрают в гандбол с 9 лет», – говорит директор астанинского клуба «Гандбол» Мира Калабай.

По ее словам, среди столичных гандболистов нет иногородних легионеров, так как там представлены только спортсмены-выходцы из городских спортивных школ.

В финале команды Кызылорды, Астаны, Усть-Каменогорска, Шымкента поборолись за призовые места.

В итоге кызылординские гандболистки заняли 1 место, астанчане – 2 место. Команда Усть-Каменогорска заняла 3 место, команда Шымкента оказалась на 4 место. Кроме того, на турнире выделили сильнейших игроков.

В городской администрации отметили, что гандбол – это олимпийский вид спорта, поэтому в клубе прилагают усилия, чтобы получить лицензию для участия в Олимпийских играх 2028 года.