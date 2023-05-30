Подозреваемый в Лисаковске выбросился из окна 8-го этажа, увидев полицию

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Когда к дому подозреваемого прибыла полиция, он выпрыгнул из окна, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

27 мая ранее судимый 30-летний житель Лисаковска во время ссоры ранил ножом знакомого. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

Полиция установила предполагаемого преступника и его место жительства. Когда стражи порядка приехали к дому, мужчина выпрыгнул из окна 8-го этажа и разбился насмерть.

«Ведутся досудебные расследования по уголовным статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Доведение до самоубийства».

Мать подозреваемого, ставшая свидетелем происшествия, сообщила полицейским, что ранее она наблюдала у сына суицидальное поведение, и о попытках суицида он говорил неоднократно.

Проводятся следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы», – подытожили в ДП.