Подозреваемый в Лисаковске выбросился из окна 8-го этажа, увидев полицию

Ранее судимый житель города Лисаковска предположительно ранил ножом знакомого и скрылся.
Когда к дому подозреваемого прибыла полиция, он выпрыгнул из окна, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.
27 мая ранее судимый 30-летний житель Лисаковска во время ссоры ранил ножом знакомого. Пострадавший был госпитализирован в больницу.
Полиция установила предполагаемого преступника и его место жительства. Когда стражи порядка приехали к дому, мужчина выпрыгнул из окна 8-го этажа и разбился насмерть.
«Ведутся досудебные расследования по уголовным статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Доведение до самоубийства».
Мать подозреваемого, ставшая свидетелем происшествия, сообщила полицейским, что ранее она наблюдала у сына суицидальное поведение, и о попытках суицида он говорил неоднократно.
Проводятся следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы», – подытожили в ДП.