Побратимы сошлись на одной сцене Театр 28 февраля 2025 г. 6:30 12 Макаренко Людмила Российский академический молодежный театр впервые приехал в Алматы фото Сергея Ходанова Имени легенды У Российского академического молодежного театра и Государственного академического театра для детей и юношества Казахстана есть общий пункт в истории. Рождение того и другого связано с именем масштабной личности и хрупкой красивой женщины. На самом деле Наталия Сац была основательницей шести театров юного зрителя и первых в мировом искусстве драматического и музыкального детских театров. Но два ее детища – в Москве и Алма-Ате – появились как исход самых счастливых и трагичных событий невероятно интересной и насыщенной судьбы. РАМТ вырос из Детского театра Моссовета, созданного в 1918 году по инициативе 15-летней Наташи Сац, для чего девочке-подростку пришлось уговорить самого наркомпроса Луначарского. Алма-Атинский ТЮЗ со свойственной ей энергией и упорством она пробивала в кабинетах партийных и советских функционеров после освобождения из лагерей – ей, жене двух поочередно расстрелянных «врагов народа», по обыкновению той поры дали пять лет без права возвращения в столицу. Первый в Казахстане детский театр открылся в 1945 году историческим спектаклем «Красная Шапочка». В Алма-Ате Сац проработала 13 лет и в хрущевскую оттепель вернулась в Москву, чтобы создать свой непревзойденный шедевр – единственный в мире Музыкальный детский театр. Всю свою жизнь несгибаемая, страстная и одержимая, она посвятила двум устремлениям – служить искусству и детям. О ярком жизненном пути матери детских театров мира – как впредь станут называть Наталию Ильиничну – через личные трагедии, потери и триумфы к самой большой и светлой мечте, которая навсегда осталась в образе Синей птицы, в алматинском ТЮЗе осенью 2023 года режиссер Галина Пьянова поставила спектакль-реконструкцию «Сац. Хроника одной репетиции». Премьера вышла к 120-летию родоначальницы детского театрального движения и потрясла балованную алматинскую публику. Художественное полотно будто соткано из биографических сюжетов, удивительных переплетений судеб с эпохальными событиями, встреч с гигантскими личностями и пронзительных сцен «маленьких» трагедий маленьких людей. Судьба Наталии Сац выдалась действительно незаурядной, а талант, неукротимый нрав и преданность делу сделали ее легендой, которую не дадут забыть последователи – те, кто сегодня делает профессиональный, живой, современный театр для молодого зрителя. Надо чаще встречать Российский академический молодежный театр существенно старше своего алматинского побратима, в этом году он проживает свой 104-й театральный сезон. И даже странно, что в Казахстан труппа приехала впервые. Два коллектива встретились благодаря крупному проекту «Большие гастроли», который десять лет ведет федеральное агентство РФ «Росконцерт», и поддержке казахстанского и российского министерств культуры. – В программе «Больших гастролей» есть и зарубежное направление, которое рассчитано на поддержку русских театров в странах ближнего зарубежья – их мы также отправляем со своими постановками в регионы России. Наша задача – сохранять культурный диалог между странами. И конечно, для театров гастроли важны как экзамен и большой праздник – они знакомятся, перенимают опыт и дружат цехами, – говорит заместитель начальника отдела гастрольных программ «Росконцерта» Юлия Зайцева. Юлия же озвучила хорошую новость – Государственный академический театр для детей и юношества Казахстана осенью этого года отправится в Москву с ответным визитом и представит на сцене РАМТа два своих спектакля: романтическое фэнтези «Руслан и Людмила» и, конечно же, сценический байопик «Сац. Хроника одной репетиции». Конкуренцию алматинскому ТЮЗу в отборе составили 450 театральных коллективов России и стран ближнего зарубежья – рекордное, по словам представителя «Росконцерта», количество, 254 из них по праву лучших получат от организации поддержку, причем довольно солидную. РАМТу, например, чтобы привезти в Алматы всего два спектакля из своего репертуара, потребовалось три автофуры: реквизит, костюмы, декорации, световое оборудование и звук – на гастроли вместе с артистами выехали практически все театральные цеха, а зрители увидели постановки в их первозданном виде. – Все привезли с собой, кроме гелия для воздушного шарика, он местный, – уточнила режиссер-постановщик спектакля «Томасина» Александра Ловянникова. До лучших времен Репертуар казахстанских гастролей РАМТа сложился не сразу. Как признался заместитель директора театра Кирилл Рыбкин, все понимали, насколько важно сделать правильным первый выход на сцену театра Сац – «показать лицо». И очень хотели привезти спектакли-события последних лет, в том числе нашумевшую премьеру пьесы Тома Стоппарда «Леопольдштат» в постановке бессменного худрука театра Алексея Бородина. – Но выбор сам собой сузился из-за технических возможностей сцены, – пояснил Кирилл Рыбкин. – Для таких спектаклей-событий нужны особые условия, в «Леопольдштате», например, важен поворотный круг. Мы не смогли бы показать ни одного из спектаклей Алексея Владимировича. Были даже мысли отложить гастроли до завершения реконструкции ТЮЗа, но компромиссное решение все-таки нашлось: для знакомства привезли два хороших спектакля. А все остальное будет в следующий раз. Случайно или нет, но гастрольную программку РАМТа составили две совершенно непохожие постановки – спектакль «Томасина» по повести-сказке «американского Андерсена» Пoла Гэлликo и нетленная комедия Александра Островского «Свои люди – сочтемся». Но у этого выбора был особо продуманный подтекст. В «детской» истории о дружбе девочки Мэри с рыжей кошкой Томасиной и ее отце – ветеринаре Макдьюи, человеке с разбитым сердцем, который не любит животных и странной любовью любит свою дочь, много смерти. Но она точно не об этом. Она о любви, которая может оживить усыпленную кошку, разогнать жестокий цирк-шапито и склеить разбитое сердце. Она о том, что можно исправить любую ошибку, даже смертельную, и никогда не поздно исправиться самому. В пьесе Островского совсем никто не умирает, наоборот, играют свадьбу, строят жизненные планы, радуются, что сумели ловко устроить выгодное дело, но там совсем плохо с любовью. Есть расчет, лживость, вечные соблазны и предательство. Трехчасовая инсценировка фиктивного банкротства из позапрошлого века в какой-то момент начинает сильно цеплять – пороки-то все те же, и мы такие же. Горька «взрослая» правда: люди не меняются. Без Хрюши и Степашки У заслуженного артиста России Юрия Григорьева (главный герой в советской комедии «Женатый холостяк» и незабвенный дядя Юра из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!») в спектакле «Томасина» нет дублера, какие есть у других исполнителей во втором составе постановки. Играет он сельского священника и вместе с лесной ведьмой вытягивает ветеринара Макдьюи из трясины безверия и обиды на судьбу. И делает он это с такими мягкими, бархатными интонациями, что завораживает репликами с философским смыслом даже самых юных и непоседливых зрителей. Коллеги говорят, у Юрия Герасимовича в принципе не может быть дублеров – он мастер, отслуживший в театре Алексея Бородина почти 50 лет, человек духовный и верующий, да и просто «потому что нет другого такого человека, который бы 20 лет вел «Спокойной ночи, малыши!». Дядя Юра – единственный из гастрольной труппы РАМТа, кто раньше бывал в Алматы именно с туром «Спокушек»: с неразлучными Хрюшей и Степашкой. И благодаря этому опыту прекрасно знает особенности местной публики: она его поразила в первый приезд, удивила и во второй. Но содержательней об этом рассказала режиссер «Томасины» Александра Ловянникова: – Это был потрясающий показ. Ваши дети отличаются от наших. Они бурно реагировали в тех местах, где не реагирует наша публика. Например, в сцене с цирком-шапито, где дрессировщик мучает животных, зал начал гудеть, причем очень зловеще, а один из актеров признался, что ждал, когда зрители пойдут драться со злодеем. Этого никогда не было на показах в Москве. Наверняка, там зрители думают так же, но не так реагируют. Ради таких эмоций мы и ставили свой спектакль. Выход на поклон тоже получился чисто алматинским. Юные зрители двинулись на сцену с шоколадом и конфетами, так что очень скоро исполнительница роли кошки Томасины Евгения Белобородова стала походить на «грабительницу кондитерского супермаркета». За искренность чувств и открытость приезжие актеры и ценят казахстанского зрителя. А в «Росконцерте» обещают новые гастроли других известных театральных коллективов. В этом году большой гастрольный цикл российских театров посвящается юбилею Великой Победы. #Алматы #театр #гастроли #РАМТ