Побратимы сошлись на одной сцене

Имени легенды

У Российского академического молодежного театра и Государственного академического театра для детей и юношества Казахстана есть общий пункт в истории. Рождение того и другого связано с именем масштабной личности и хрупкой красивой женщины. На самом деле Наталия Сац была основательницей шести театров юного зрителя и первых в мировом искусстве драматического и музыкального детских театров. Но два ее детища – в Москве и Алма-Ате – появились как исход самых счастливых и трагичных событий невероятно интересной и насыщенной судьбы.

РАМТ вырос из Детского театра Моссовета, созданного в 1918 году по инициативе 15-летней Наташи Сац, для чего девочке-подростку пришлось уговорить самого нар­компроса Луначарского. Алма-Атинский ТЮЗ со свойственной ей энергией и упорством она пробивала в кабинетах партийных и советских функционеров после освобождения из лагерей – ей, жене двух поочередно расстрелянных «врагов народа», по обыкновению той поры дали пять лет без права возвращения в столицу.

Первый в Казахстане детский театр открылся в 1945 году историческим спектаклем «Красная Шапочка». В Алма-Ате Сац проработала 13 лет и в хрущевскую оттепель вернулась в Москву, чтобы создать свой непревзойденный шедевр – единственный в мире Музыкальный детский театр. Всю свою жизнь несгибаемая, страстная и одержимая, она посвятила двум устремлениям – служить искусству и детям.

О ярком жизненном пути матери детских театров мира – как впредь станут называть Наталию Ильиничну – через личные трагедии, потери и триумфы к самой большой и светлой мечте, которая навсегда осталась в образе Синей птицы, в алматинском ТЮЗе осенью 2023 года режиссер Галина Пьянова поставила спектакль-реконструкцию «Сац. Хроника одной репетиции». Премьера вышла к 120-летию родоначальницы детского театрального движения и потрясла балованную алматинскую публику.

Художественное полотно будто соткано из биографических сюжетов, удивительных переплетений судеб с эпохальными событиями, встреч с гигантскими личностями и пронзительных сцен «маленьких» трагедий маленьких людей. Судьба Наталии Сац выдалась действительно незаурядной, а талант, неукротимый нрав и преданность делу сделали ее легендой, которую не дадут забыть последователи – те, кто сегодня делает профессио­нальный, живой, современный театр для молодого зрителя.

Надо чаще встречать

Российский академический молодежный театр существенно старше своего алматинского побратима, в этом году он проживает свой 104-й театральный сезон. И даже странно, что в Казахстан труппа приехала впервые. Два коллектива встретились благодаря крупному проекту «Большие гастроли», который десять лет ведет федеральное агентство РФ «Росконцерт», и поддержке казахстанского и российского министерств культуры.

– В программе «Больших гаст­ролей» есть и зарубежное нап­равление, которое рассчитано на поддержку русских театров в странах ближнего зарубежья – их мы также отправляем со своими постановками в регионы России. Наша задача – сохранять культурный диалог между странами. И конечно, для театров гастроли важны как экзамен и большой праздник – они знакомятся, перенимают опыт и дружат цехами, – говорит заместитель начальника отдела гастрольных программ «Росконцерта» Юлия Зайцева.

Юлия же озвучила хорошую новость – Государственный академический театр для детей и юношества Казахстана осенью этого года отправится в Москву с ответным визитом и представит на сцене РАМТа два своих спектакля: романтическое фэнтези «Руслан и Людмила» и, конечно же, сценический байопик «Сац. Хроника одной репетиции». Конкуренцию алматинскому ТЮЗу в отборе составили 450 театральных коллективов России и стран ближнего зарубежья – рекордное, по словам представителя «Росконцерта», количество, 254 из них по праву лучших получат от организации поддерж­ку, причем довольно солидную.

РАМТу, например, чтобы привезти в Алматы всего два спектак­ля из своего репертуара, потребовалось три автофуры: реквизит, костюмы, декорации, световое оборудование и звук – на гастроли вместе с артистами выехали прак­тически все театральные цеха, а зрители увидели постановки в их первозданном виде.

– Все привезли с собой, кроме гелия для воздушного шарика, он местный, – уточнила режиссер-постановщик спектакля «Томасина» Александра Ловянникова.

До лучших времен

Репертуар казахстанских гаст­ролей РАМТа сложился не сразу. Как признался заместитель директора театра Кирилл Рыбкин, все понимали, насколько важно сделать правильным первый выход на сцену театра Сац – «показать лицо». И очень хотели привезти спектакли-события последних лет, в том числе нашумевшую премьеру пьесы Тома Стоппарда «Леопольд­штат» в постановке бессменного худрука театра Алексея Бородина.

– Но выбор сам собой сузился из-за технических возможностей сцены, – пояснил Кирилл Рыбкин. – Для таких спектаклей-событий нужны особые условия, в «Леопольдштате», например, важен поворотный круг. Мы не смогли бы показать ни одного из спектаклей Алексея Владимировича. Были даже мысли отложить гастроли до завершения реконструкции ТЮЗа, но компромиссное решение все-таки нашлось: для знакомства привезли два хороших спектакля. А все остальное будет в следующий раз.

Случайно или нет, но гастрольную программку РАМТа составили две совершенно непохожие пос­тановки – спектакль «Томасина» по повести-сказке «американского Андерсена» Пoла Гэлликo и нетленная комедия Александра Островского «Свои люди – соч­темся». Но у этого выбора был особо продуманный подтекст.

В «детской» истории о дружбе девочки Мэри с рыжей кошкой Томасиной и ее отце – ветеринаре Макдьюи, человеке с разбитым сердцем, который не любит животных и странной любовью любит свою дочь, много смерти. Но она точно не об этом. Она о любви, которая может оживить усыпленную кошку, разогнать жестокий цирк-шапито и склеить разбитое сердце. Она о том, что можно исправить любую ошибку, даже смертельную, и никогда не поздно исправиться самому.

В пьесе Островского совсем никто не умирает, наоборот, играют свадьбу, строят жизненные планы, радуются, что сумели ловко устроить выгодное дело, но там совсем плохо с любовью. Есть расчет, лживость, вечные соб­лазны и предательство. Трехчасовая инсценировка фиктивного банкротства из позапрошлого века в какой-то момент начинает сильно цеплять – пороки-то все те же, и мы такие же. Горька «взрос­лая» правда: люди не меняются.

Без Хрюши и Степашки

У заслуженного артиста России Юрия Григорьева (главный герой в советской комедии «Женатый холостяк» и незабвенный дядя Юра из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!») в спектакле «Томасина» нет дублера, какие есть у других исполнителей во втором составе постановки. Играет он сельского священника и вмес­те с лесной ведьмой вытягивает ветеринара Макдьюи из трясины безверия и обиды на судьбу. И делает он это с такими мягкими, бархатными интонациями, что завораживает репликами с философским смыслом даже самых юных и непоседливых зрителей.

Коллеги говорят, у Юрия Герасимовича в принципе не может быть дублеров – он мастер, отслуживший в театре Алексея Бородина почти 50 лет, человек духовный и верующий, да и просто «потому что нет другого такого человека, который бы 20 лет вел «Спокойной ночи, малыши!».

Дядя Юра – единственный из гастрольной труппы РАМТа, кто раньше бывал в Алматы именно с туром «Спокушек»: с неразлучными Хрюшей и Степашкой. И благодаря этому опыту прекрас­но знает особенности местной пуб­лики: она его поразила в первый приезд, удивила и во второй. Но содержательней об этом рассказала режиссер «Томасины» Александра Ловянникова:

– Это был потрясающий показ. Ваши дети отличаются от наших. Они бурно реагировали в тех местах, где не реагирует наша публика. Например, в сцене с цирком-шапито, где дрессировщик мучает животных, зал начал гудеть, причем очень зловеще, а один из актеров признался, что ждал, когда зрители пойдут драться со злодеем. Этого никогда не было на показах в Москве. Наверняка, там зрители думают так же, но не так реагируют. Ради таких эмоций мы и ставили свой спектакль.

Выход на поклон тоже получился чисто алматинским. Юные зрители двинулись на сцену с шоколадом и конфетами, так что очень скоро исполнительница роли кошки Томасины Евгения Белобородова стала походить на «грабительницу кондитерского супермаркета». За искренность чувств и открытость приезжие актеры и ценят казахстанского зрителя. А в «Росконцерте» обе­щают новые гастроли других известных театральных коллективов. В этом году большой гастрольный цикл российских театров посвящается юбилею Великой Победы.