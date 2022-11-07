Почему не вводят онлайн-голосование на выборах, объяснили в Минюсте РК

Вице-министр юстиции РК Алма Муканова прокомментировала вопрос о том, что мешает организовать онлайн-голосование на выборах в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Алма Муканова заявила, что вопрос изучался, в том числе касательно создания и использования приложений электронных систем голосования. Но в этом случае, по ее словам, в первую очередь возникает вопрос обеспечения тайны голосования.

«Действующие информационные системы и приложения не отвечают с технической стороны требованиям тайны голосования. Нужно разработать систему, которая могла бы шифровать, обеспечивать тайну голосования, и она должна быть непосредственно у самой Центральной избирательной комиссии, так как этот орган отвечает за выборные процессы, за подсчет голосов и так далее», – пояснила спикер.