Почему патриотизм не может быть военным, экономическим или каким-либо еще

Патриотическая рефлексия

Патриотизм – это любовь к Отечеству. И точка. Не может быть ничего другого. Военный патриотизм – такая же странная и нелогичная вещь, как патриотизм, например, экономический или исторический.

Обратный отсчет?

Нельзя любовь к родине препарировать на части, отрасли и сферы. Не могут военные или врачи любить свою страну особеннее других.

Когда начинается подобная «дележка», возникает подмена понятий. Все то, что мы можем наблюдать сегодня. Эта спутанность сознания возникла не только потому, что изменились время и обстоятельства. Это проблема базовых знаний и умения отделять важное от второстепенного, то есть то, что можно называть понятием «критическое мышление». И не потому, что стало модно все критиковать. А потому что в первую очередь к логике собственных мыслей нужно подходить критически. Иначе все, что останется от патриотизма, – это Лев Толстой, который считал патриотизм чувством «грубым, вредным, стыдным и дурным, а главное – безнравственным». И именно такая любовь к Родине с неизбежностью порождает войны.

«В чем этот хороший патриотизм, никто не объясняет. Если хороший патриотизм состоит в том, чтобы не быть завоевательным, как говорят многие, то ведь всякий патриотизм, если он не завоевательный, то непременно удержательный, то есть что люди хотят удержать то, что прежде было завоевано, так как нет такой страны, которая основалась бы не завоеванием, а удержать завоеванное нельзя иными средствами, как только теми же, которыми что-либо завоевывается, то есть насилием, убийством. Если же патриотизм даже и не удержательный, то он восстановительный – патриотизм покоренных, угнетенных народов... И этот патриотизм едва ли не самый худший, потому что самый озлобленный и требующий наибольшего насилия», – вот вам Лев Николаевич во всей красе.

И он точно прав в той части, что никогда еще пропаганда не строилась на развязывании войны. Все всегда защищаются. Есть ведь определение и похлеще: патриотизм – последнее прибежище негодяев. Потому что, дескать, есть любовь к Родине казенная, а есть – человеческая. Но как определить, какая где?

Наш главный военный день – День защитника Отечества. Этот день посвящен казахстанской армии. Поколение, которое застало эпоху до независимости Казахстана, было воспитано в духе уважения к военным. В особенности – к ветеранам. И это не какое-то там «Ветераны Великой Отечественной войны обслуживаются вне очереди». Хотя и обесценивание было. Всего – подвигов и всей войны тоже. Сегодня обратный отсчет начался с отмены парада. Хотя, казалось бы, уважение к военным никуда не исчезло.

В Военно-историческом музее Вооруженных сил РК есть экспонат, который следует назвать реликвией. Мимо него невозможно пройти. Он у самого входа. Это практически белый, выцветший на солнце и побитый ветром флаг Республики Казахстан. Флаг был установлен в 1999 году в главном штабе 20-го отдельного сводного стрелкового батальона на таджикского-афганской границе. Это боевой флаг – на нем имена солдат. Далеко не парадный экспонат, но, пожалуй, самая сильная с эмоциональной точки зрения история. Настоящая история.

Болезненные повторы

Снова приглядываюсь, стоя в музее. Началось новое время или нет? Сегодня совершенно четкое ощущение, что приходит осмысление войны (не конкретной, а всех). Не переосмысление, а именно понимание сути. Смысл остался прежним. Но от людей в форме сегодня исходит тревожная энергетика.

Отмена парадов, празднований – не только экономическое решение. И дело даже не в том, что 9 Мая пытаются представить днем скорби. Это другое. Победа – это праздник. А мы (человечество) сейчас проигрываем, потому что находимся в состоянии войны. И прямо сейчас праздновать нечего. Ветераны наши и память о них в этом не виноваты. Помнить, чтобы этого не повторилось, не получалось никогда. Это давно пора признать. И каждый новый повтор все болезненнее.

Да, есть тут и вопрос денег. Экономика не в лучшем состоя­нии. Целесообразно ли сейчас тратить на парады? Времена в целом поменялись, и выставки, концерты, чемпионаты – все под большим вопросом. Инвестиции в патриотическое воспитание – это здорово. Но именно здесь начинается подмена понятий, когда базовые потребности – поесть и выспаться в тепле – заменяются ура-патриотическими лозунгами.

В конце 90-х возле нашего университета висел огромный баннер: «Сильная армия – основа независимости страны». Наш преподаватель экономики очень возмущался, потому что справедливо считал: основа независимости – сильная экономика. Хотя бы потому, что голодная и неукомплектованная армия неспособна обеспечить ничего. А еще сильная экономика – это мощный инструмент влияния. Посильнее даже, чем армия.

В самом деле – не время сейчас для парадов. Ведь это всегда – демонстрация чего-либо. Воинской удали, выправки и строевой подготовки. Амуниции во всей ее красе – понятное дело. Большой вопрос, что нам сейчас демонстрировать и кому. Мировой общественности, соседям, собственным гражданам?

Есть ощущение, что граждане уже точно все видели. Сравнительно недавно. И прямо сейчас, уверяю, крайне мало найдется людей, которые благоприятно отреагируют на появление военной техники и солдат на улицах любого города. Сейчас все это воспринимается как угроза. И даже легкоатлетический пробег военных не принес позитива. Хотя идея – безобидная и мотивы – самые традиционные.

В массовом забеге в столице, организованном Министерством обороны РК, приняли участие свыше тысячи военнослужащих. Мероприятие посвящено 30-летнему юбилею Вооруженных сил РК и 77-летию Великой Победы. Цели – популяризация здорового образа жизни, развитие массового спорта, а также воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. Стандартный шаблонный пресс-релиз. Пробежали и забыли.

Но не получается. И это не праздник испорчен – испорчены мы. И не следует в этом винить наших военных. В конце концов, тот же салют с фейерверками, точнее, впечатление от него, испортили отнюдь не солдаты. Хотя в целом любая канонада над городом очень натужно сегодня ассоциируется с мирным небом над головой и защитой Отечества.

Это личное

Несомненно, личный опыт в восприятии салютов и парадов имеется. После четырех экспедиций на Синявинские высоты с поисковым отрядом «Мемориальная зона» практически все, что связано с войной, воспринимается принципиально иначе. Напомню, что там, под Ленинградом, сражалась и умирала дивизия, сформированная в Акмолинске.­ Это была 310-я стрелковая Новгородская Ордена Ленина Крас­нознаменная дивизия.

После таких экспедиций совершенно точно вырабатывается однозначная реакция на взрывы и выстрелы, военную технику и костры. Прошло 20 лет, а я до сих пор обхожу стороной одинокие костры, потому что знаю: под брошенный костер трофейщики и мародеры всегда закладывают боеприпас для отложенного взрыва. Да, я понимаю, что это горит мусорный бак во дворе. Или урна. Но это уже вне уровня понимания. Как и нелюбовь к салютам.

Не считаю героической и сверхъестественной работу поисковых отрядов. Да, это работа с риском для жизни. Но это та работа, которая должна была стать ежедневным обычным делом для каждого. Причем не только сейчас, но и на войне, и после нее. Потому что нет ничего страшнее, чем забытый солдат.

Сейчас, пытаясь переоценить войну, мы делаем то же самое – забываем. Ветеранов не может не остаться. Мы – их плоть и кровь. Из-за происходящего сейчас просто забыть свою историю? Тогда туда же войну, репрессии, целину – все можно забыть. Все же умерли. Обнулимся еще разок и продолжим с чистого листа.

Дело не в том, что мы потомки победителей. Мы – в первую очередь потомки выживших. Это разное. Менталитет выигравших войну и тех, кто в ней сумел выжить, – не одно и то же. И если не принимать во внимание шаблонные фильмы и рассказы про войну, а обратиться к воспоминаниям настоящих солдат, вы поймете эту разницу.

Не поленитесь, найдите в «Фейс­буке» Ермека Турсунова и его «Самый честный рассказ о войне». Это воспоминания из детства о самом обычном ветеране, который, не сказав ни слова, рассказал все о войне.

«Скоро – 9 Мая. Наверняка снова затеются разговоры о том – что это за праздник такой? Стоит ли его отмечать? Стоит ли праздновать? Наш это праздник или чей-то еще? И так далее. Кому как, а для меня 9 Мая навсегда останется святой датой. Так нас воспитали. И мы, слава богу, застали их – участников той войны. С тем мы, наверное, и уйдем. Со своим пониманием Дня Победы, со своим к нему отношением. Со своей правдой, в конце концов. Ну, значит, так тому и быть», – пишет Ермек Турсунов, предваряя свой рассказ.

Бей прикладом, коли штыком…

Майдан Кусаинов, наш командир, всегда говорил, что поисковое движение есть основа патрио­тизма. Это не укладывалось в схему увиденного на местах боев Второй мировой войны. Классика патриотического воспитания строилась на беззаветном следовании за отцами-командирами, если нужно – на героической смерти в бою, преодолении, и, конечно, славной Победе.

На деле мы видели не только искореженную землю, но и покалеченных здесь сотни тысяч людей. И еще столько же убитых и брошенных в этих болотах. Причем брошенных не солдатами, а страной. Видели своими глазами разницу между армия­ми. Красной и фашистской – и как здесь не вспомнить экономистов?! До сих пор видно, как отличается война умениями от войны количеством.

Это до сих пор выглядит страшно.

И только спустя годы стало кристально понятно, что патрио­тизм он в этом и кроется. Не в криках «Ура!» и, не дай бог, «можем повторить». Не можем, духу не хватит. Мирно-патриотическое воспитание – важнее. Мы потеряли связь с действительностью. Георгиевская ленточка, парады, генералы, ветераны – у всего вдруг появился второй смысл. Но вместо того, чтобы разобраться, откуда этот смысл пришел и зачем он нам, мы пытаемся просто вычеркнуть сразу все из своей головы: это чужое, это нам не надо, это – не мы.

Но это не так. Это – наша история. Мы себя так быстро не переделаем и не должны этого делать. Потому что это самообман. Пат­риотизм не может и не должен быть напрямую связан с милитаризмом. А любовь к родине не может каждый раз редактироваться только потому, что твой сосед купил себе такой пиджак, как у тебя, или вдруг исковеркал смысл ношения фетровых шляп.

Майдан Кусаинов пишет: «В конце 50-х и в 60-е годы прошлого столетия отец с однополчанами показывали мне приемы штыкового боя. Теперь я показываю школьной и студенческой молодежи и штыковой, и гранатный бой в ходе театрализованных экс­курсий в музее Вооруженных сил РК. Очень эмоционально и ярко. При том что каждый может взять винтовку с игольчатым четырехгранным штыком и попробовать повторить то, что я показал. Такое запомнится на всю жизнь».

9 Мая Майдан Кусаинов пройдет по улицам города в своей военной форме. Это будет его личный, персональный парад. Парад, которому не помешала пандемия, который не остановит ни что другое. Потому что есть люди, который знают больше нашего, что такое война. И что такое патриотизм.