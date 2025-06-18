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Пейзаж со смогом

«Казахстанская правда» уже рассказывала об экобюро «Өскемен тынысы», ставшем своего рода мостом между общественниками, госструктурами и предприятиями («Быстрого решения для «черного неба» нет», 27 февраля 2025 года; «Экобюро лоббирует «зеленые» проекты», 29 марта 2025 года).

Напомним, в «Өскемен тынысы» взялись шаг за шагом распутывать клубок экологических проблем, накопленных за многие годы в административном центре Восточного Казахстана.

Задача, к слову, чуть ли не для суперменов. Для примера: устькаменогорский смог – это «букет» выбросов от предприя­тий металлургии, энергетики, транспорта, усиленный еще эффектом суммации и частым безветрием. В озеленении города, которое могло бы облегчить дыхание,– хаос и вопиющая неэффективность. С полигоном твердых бытовых отходов – патовая ситуация: старый лет десять как должен быть закрыт, под новый до сих пор даже не выбрали площадку. Плюс пробле­ма размещения в черте города жидких радиоактивных отходов Ульбинского металлургического завода, историческое техногенное загрязнение грунтовых вод… И таких проблемных «клубков» – вагон и маленькая тележка.

Ключевым звеном в экобюро назвали модернизацию системы мониторинга атмосферного воздуха. Сейчас у областных – филиа­ла Казгидромета и департамента по экологии – такая аппаратура, что данные ее могут заметно разниться и, мягко говоря, быть не вполне объективными.

Опять-таки для примера: в мае, когда социальные сети кипели по поводу сильного смога в районе титано-магниевого комбината, экологи сообщили о разовом двукратном превышении по хлору. А дальше, ссылаясь на приборы, констатировали… нормальное качество воздуха. Другими словами, глаза видят густой газ, в горле першит, люди чувствуют химический запах, но приборы утверждают: все прекрасно.

– Сейчас в Усть-Каменогорске 15 постов мониторинга атмосферного воздуха, – рассказал представитель «Өскемен тынысы» эколог Вадим Кушнарев. – В том числе десять автоматических и пять, где замеры выполняются вручную. Мы предлагаем дооснастить действующие автоматические и добавить еще 15 новых. В таком случае необходимость в «ручных» постах со временем отпадет.

Город получит не только почти вдвое больше датчиков – дополнительную автоматику планируется установить на границе промышленных площадок, причем с анализаторами, настроенными на «химию» каждого конкретного производства.

Например, в выбросах Казцинка присутствуют соединения серы, титано-магниевого комбината – хлора, теплостанций – азота и углерода. Таким образом, специалисты рассчитывают получить более-менее объективный «пейзаж» воздуха и, соответственно, понимание того, кто и какие следы оставляет. Имея такие аргументы, органам власти и общественности проще подталкивать компании к природоохранным мероприятиям.

На современную чуткую аппаратуру уже выделены средства, поступившие в бюджет региона в качестве платы промпредприя­тий за эмиссии. По данным экобюро, с начала года казна получила примерно 550 млн тенге. В областном департаменте экологии не скрывают, что надеются с помощью новых датчиков найти типы загрязнителей, которые на сегодня не отслеживаются. Одновременно модернизация призвана повысить точность существующих измерений. Кажется невероятным, но специалисты на встрече, где обсуждали модели лучших газоанализаторов, говорили об уровне погрешности в замерах до 25 и даже 50%!

«Новые датчики способны предоставлять данные с более высокой частотой, что позволит отслеживать изменения качества воздуха в реальном времени и быстрее реагировать на возможные угрозы», – отметили в департаменте.

Автоматические и «ручные» посты – зона ответственности Казгидромета. Для департамента экологии решено приобрести мобильную лабораторию – впервые! И что важно – за счет спонсорских средств. Один только этот проект тянет, наверное, на годовой вклад в копилку добрых дел экобюро. Во-первых, ведомство получит возможность для альтернативных измерений, а во-вторых – для оперативного реагирования. «Выбраны современные аналитические приборы, способные определять широкий спектр загрязняющих веществ и метеопараметры», – пояснили в департаменте экологии.

Согласились на проверки

Во Всемирный день охраны окружающей среды,5 июня, в Усть-Каменогорске был подписан знаменательный меморандум. Основной раздел документа содержит добровольное согласие предприятий на проверки в моменты возможных выбросов и при неблагоприятных метеоусловиях. Для понимания: в мае, когда район города, где расположен титано-магниевый комбинат, тонул в жутком смоге и люди требовали принять экстренные меры, экоактивисты с большим трудом – с третьей попытки – смогли зарегистрировать заявление для внеплановой проверки. И даже после этого специалистов департамента не пустили на промплощадку. Потребовалось вмешательство на уровне руководства области, прибыл экстренно министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. Экологов в итоге допустили на комбинат, но сколько усилий и нервов было потрачено!

На сегодня подписи под меморандумом поставили девять крупных промышленных компаний: титано-магниевый комбинат, Казцинк, Ульбинский металлургический завод, Усть-Каменогорский машиностроительный завод, маслозавод плюс две ТЭЦ и теплостанции. Как отметил исполняющий обязанности руководителя областного департамента экологии Азамат Тауырбеков, если раньше начало проверки могло затянуться из-за процедуры регистрации в органах правовой статистики и специальных учетов, то сейчас департамент может зайти на производство незамедлительно.

– Появилась возможность быстро провести контрольные замеры, – пояснил руководитель. – В дни неблагоприятных метеоусло­вий мы сможем достоверно узнать, насколько добросовестно предприятия следуют предписаниям снизить нагрузку.

Также меморандум содержит обязательства со стороны госор­ганов. В частности, прописан алгоритм при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ), когда филиал Казгидромета делает оповещение не позднее чем за восемь часов, а городской акимат выставляет на сайте и в соцсетях результаты замеров. Более того, управлениям здравоохранения и образования поручено разработать критерии по переводу учащихся на дистанционку. Пока непонятно, на основании каких исследований и в какие сроки медики и педагоги смогут предложить беспрецедентные правила, но родителям хотя бы дана надежда, что их детей защитят в период «черного неба».

– Комментарии и заявления с фото- и видеофактами экологических нарушений можно отправлять через официальные страницы в социальных сетях уполномоченных экологических организаций, – дополнительно пояснила руководитель экобюро Елена Березинская-Абилова. – Можно набрать телефон приемной, обратиться через электронный портал «e-Өтініш».

Любопытно, что вечером 5 июня, то есть через несколько часов после подписания меморандума, один из горожан поделился очередным видео с явным задымлением на территории все того же титано-магниевого комбината.

Реакция экологических служб была оперативной. На место выехали специалисты Казгидромета, департамента экологии, экобюро «Өскемен тынысы». Как наутро сообщили экологи, дымку они видели, но замеры, проведенные в санитарно-защитной зоне предприятия, превышений по загрязняющим веществам не выявили. Возможно, в скором времени, когда у специалистов появится современная сертифицированная мобильная лаборатория, заключения будут другими. В данном случае важнее то, что у общественников получилось наладить взаимодействие с госорганами, и этот механизм теперь работает.