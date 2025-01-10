Почему социальные сети разрушают жизнь

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Она приводит аргументы в пользу отказа от бездумного скроллинга, ссылаясь на статистику из книги Кэтрин Ормерод «Почему социальные сети разрушают вашу жизнь».

По ее словам, если вы продолжите тратить 1 час в день на соцсети и планируете прожить еще 50 лет, то считайте, что два года своей жизни вы потратите на скроллинг.

Еще немного пугающих цифр:

- 1 час в день в соцсетях снижает шанс подростка чувствовать себя счастливым на 14%.

- У детей, проводящих с гаджетами более 3 часов, риск ожирения повышается на 10-61%.

- Те, кто проводит больше времени в соцсетях, в 2,2 раза больше склонны к пищевым расстройствам.

То есть в соцсетях мы не только тратим время, но и подвергаем опасности свое физическое и эмоциональное состояние.