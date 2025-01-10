Почему социальные сети разрушают жизнь

Диджитал-инструменты, которые нам помогают, одновременно создают проблемы, считает эксперт по цифровым коммуникациям, автор Telegram-канала «Цифровой этикет» Ольга Лукинова
Она приводит аргументы в пользу отказа от бездумного скроллинга, ссылаясь на статистику из книги Кэтрин Ормерод «Почему социальные сети разрушают вашу жизнь».
По ее словам, если вы продолжите тратить 1 час в день на соцсети и планируете прожить еще 50 лет, то считайте, что два года своей жизни вы потратите на скроллинг.
Еще немного пугающих цифр:
- 1 час в день в соцсетях снижает шанс подростка чувствовать себя счастливым на 14%.
- У детей, проводящих с гаджетами более 3 часов, риск ожирения повышается на 10-61%.
- Те, кто проводит больше времени в соцсетях, в 2,2 раза больше склонны к пищевым расстройствам.
То есть в соцсетях мы не только тратим время, но и подвергаем опасности свое физическое и эмоциональное состояние.
«Пока вы управляете гаджетом и сами решаете, сколько времени тратить на соцсети, проблемы нет. Но если гаджет управляет вами и вы не контролируете себя, то это уже проблема. Поэтому первый шаг — не выкинуть соцсети из жизни, а взять их под контроль. Решите, сколько времени хотите тратить на соцсети, и строго следуйте этому решению. Заходите в соцсети с планом: например, посмотреть обновления друзей, почитать новости спорта, посмотреть мемы про котов. И четко следуйте плану.
Чтобы было легче, отключите функцию рекомендаций и настройте выдачу постов в хронологическом порядке. Так вы будете видеть только то, на что подписались, и не попадете в кроличью нору рекомендаций», – посоветовала эксперт.