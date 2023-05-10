Почему Токаев ездил на парад в Москву

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Критикуют, в основном, молодые люди, которые малоинформированы в истории своей страны, не понимают тонкости ее геостратегии.

На мой взгляд, поездку К. Токаева надо рассматривать с нескольких точек зрения. Прежде всего, молодым полезно было бы помнить, что этот парад – не простое бряцание оружием и показ молодцеватости русских солдат.

Казахстан участвовал в Великой Отечественной войне Советского Союза в 1941-45 годах, будучи частью СССР. И наши отцы и деды внесли огромный вклад в победу над фашистской Германией. И цена той победы измеряется несколькими сотнями тысяч жизней казахстанцев!

Всего за годы Великой Отечественной войны в Казахстане были сформированы 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизий, 7 бригад, 50 полков. Среди особо отличившихся на фронте были 8-я, 20-я, 73-я гвардейские и 387-я стрелковая дивизии. В общей сложности, по самым последним данным, из Казахстана было мобилизовано 1 196 164 человека – около 20 процентов всего населения республики, достигавшего перед войной 6,5 миллиона человек. Из них на фронтах погибли 601 939 человек – 12 процентов общей численности населения.

Воины-казахстанцы храбро сражались на всех фронтах. В битве за Москву отличилась легендарная 8-я Гвардейская Панфиловская дивизия, сформированная в Алма-Ате. Всем известен подвиг 28 героев-панфиловцев. В обороне и прорыве блокады Ленинграда активно участвовали две дивизии из Казахстана, а всего под Ленинградом воевала треть казахстанских формирований. В боях за Сталинград участвовали дивизии и батальоны, сформированные в Казахстане. Солдаты из Казахстана освобождали республики Прибалтики, Украину, Польшу, Белоруссию. Кроме того, казахстанцы участвовали в партизанском движении на территории СССР и в движении Сопротивления в европейских странах.

Родина высоко оценила боевые заслуги казахстанцев. По последним данным, 528 наших земляков были удостоены звания Героя Советского Союза, 110 тысяч награждены орденами Славы. Четверо казахстанцев стали дважды Героями Советского Союза – Сергей Луганский, Талгат Бегельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов.

Символично, что казахстанские воины проявили свое мужество уже в первые часы войны – в обороне Брестской крепости участвовали тысячи наших земляков. Назовем лишь некоторые имена: К. Семенченко, ставший первым казахстанцем-Героем Советского Союза, Р. Хабибулин, А. Байжигитов, Г. Жуматов, В. Фурсов. Так же символично, что в самом конце войны, 30 апреля 1945 года лейтенант Рахимжан Кошкарбаев, вместе с рядовым Григорием Булатовым, водрузил советский флаг на фасаде здания германского парламента – Рейхстага.

Как отметил президент Казахстана К. Токаев «Вклад казахстанцев в победу был очевиден. Можно сказать, что Казахстан сыграл ключевую роль в снабжении армии. 9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца. Мы направили на фронт 1500 вагонов одежды и продуктов питания. Другими словами, наш вклад в достижение Победы был очевиден».

Разве можно предать забвению такие святые вещи? Нет конечно! Именно потому поездка Токаева в Москву – это дань исторической памяти, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения к старшим.

Во всех странах празднуется праздник Победы и примешивать сюда конфликт между Россией и Украиной – это глупость.

Вторая, но важная составляющая, поездки Касым-Жомарта Токаева в Москву – это вопросы геополитического партнерства.

Ни для кого не секрет, что Казахстан находится в поле стратегического интереса соперничающих гигантов, как Россия, Китай, Турция, Иран. Наши богатые недра рассматриваются ими с точки зрения исторических амбиций и амбиций безопасности, как потенциальный экономический выигрыш.

В течение следующих двух-трех десятилетий мировое потребление энергии возрастет более на 50 процентов. И если учесть, что в недрах региона Центральной Азии и бассейна Каспийского моря хранятся запасы природного газа и нефти, превосходящие такие же месторождения Кувейта, Мексиканского залива и Северного моря, то нетрудно понять какие национальные амбиции, корпоративные интересы, исторические претензии, имперские чаяния рождаются в умах наших соседей. Ситуация осложняется не только внутренней нестабильностью всего региона Центральной Азии, но насущной проблемой доставки казахстанской продукции на мировые рынки. По утверждению известного экономиста Олжаса Кудайбергенова 80 процентов транзита казахстанской нефти идет через Россию, 10 процентов энергопотребления тоже идет из России (фактически в настоящее время наш экономический рост зависит от поставок электричества из России).

Зная имперские амбиции северного соседа за 30 лет нашей независимости, безусловно, надо было найти и построить альтернативные трубопроводы, но это уже другая песня. Все претензии мы адресуем к бывшему руководству Казахстана и вороватому правительству.

Сейчас Казахстану надо просто выживать, искать различные пути выхода из трудной ситуации, нетривиальные пространства для маневра не только во внутренней, но и в геополитике.

Как бы ни складывалась ситуация в конфликте Россия – Украина, для нашей страны не выгодно раздувание противоречий между Россией и Казахстаном. Активное экономическое участие России и Китая в развитии нашего региона является существенно важным моментом для его стабильности. Потому для нашей страны (с учетом его масштабов, экономического потенциала и географически важного местоположения) очень важна разумная международная политика и дружба с соседями.

Наши интересы – это наши интересы. И они превыше всего! Именно по этой причине следует считать оправданным поездку президента К. Токаева в Москву.

Дружба довольствуется возможным, не требуя должного!