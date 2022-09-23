Почти 10 тыс. фальшивых долларов и наркотики пытались продать в Шымкенте

Департаментом АФМ по городу Шымкент окончено уголовное дело по факту реализации поддельных денежных средств в сумме 9300 долларов США 100 долларовыми купюрами и психотропных веществ в виде синтетического наркотика “мефедрон” в особо крупном размере, передает Kаzpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде “содержания под стражей”.

Приговором суда задержанный был признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.