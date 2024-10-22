Почти 15 тысяч кандасов вернулись в Казахстан в этом году

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Большая часть из них являются выходцами из КНР

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 142,7 тыс. этнических казахов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Сообщается, что в 2024 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 14 391 этнический казах.

45,8% кандасов, прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из КНР, 39% – из Узбекистана, 5,9% – из Монголии, 5,2% – из Туркменистана, 2,9% – из России и 1,2% – из других стран.

По состоянию на 1 октября, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,6%, несовершенолетние граждане 33,1%  и пенсионеры 9,3%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,9% имеют высшее образование, 24,4% среднее специальное образование, 54,4% общее среднее образование и 3,3% не имеют образования.

Для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 3 033 человека. По состоянию на 1 октября 2024 года в регионы расселения переселено 2 477 кандасов.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры господдержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тг).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 2 140 кандасам. В частности, 575 человек были трудоустроены на постоянную работу.

#казахстан #статистика #кандасы

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