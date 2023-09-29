Золотой тайник обнаружили в грузовике казахстанские пограничники

Фото: пресс-служба КНБ РК

Жамбылские пограничники пресекли незаконный ввоз ювелирных изделий в Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

28 сентября в Казахстан пытались незаконно ввезти крупную партию ювелирных изделий из золота. Контрабандный груз обнаружили в тайнике автотранспорта военнослужащие департамента погранслужбы КНБ по Жамбылской области.

Предварительный вес изъятого золота составил более 48 килограммов.

По факту проводится проверка.