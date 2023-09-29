Золотой тайник обнаружили в грузовике казахстанские пограничники
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Груз обнаружили в тайнике автотранспорта
Жамбылские пограничники пресекли незаконный ввоз ювелирных изделий в Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
28 сентября в Казахстан пытались незаконно ввезти крупную партию ювелирных изделий из золота. Контрабандный груз обнаружили в тайнике автотранспорта военнослужащие департамента погранслужбы КНБ по Жамбылской области.
Предварительный вес изъятого золота составил более 48 килограммов.
По факту проводится проверка.