Золотой тайник обнаружили в грузовике казахстанские пограничники

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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Груз обнаружили в тайнике автотранспорта

Фото: пресс-служба КНБ РК

Жамбылские пограничники пресекли незаконный ввоз ювелирных изделий в Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

28 сентября в Казахстан пытались незаконно ввезти крупную партию ювелирных изделий из золота. Контрабандный груз обнаружили в тайнике автотранспорта военнослужащие департамента погранслужбы КНБ по Жамбылской области. 

Предварительный вес изъятого золота составил более 48 килограммов.

По факту проводится проверка. 

 

#КНБ #контрабанда #золото #пограничники #ввоз

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