Более 50 тысяч зрителей посетили в праздники республиканские театры

Культура, Театр
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Аменова Дана
Корреспондент

Накануне Нового года республиканские театры провели 141 мероприятие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: пресс-служба Минкультуры

По информации ведомства, в декабре театры посетили порядка 53 тысяч зрителей, в том числе на благотворительной основе более 3,8 тысяч человек.

В Казахском национальном театре драмы имени Мухтара Ауэзова состоялась премьера моноспектакля П.Зюскинда «Контрабас. Одиночество. Новогодняя ночь».

В Государственном академическом казахском театре для детей и юношества имени Габита Мусрепова состоялся показ новогодней постановки «Волшебный цирк Деда Мороза». 31 сеанс посетило 9300 детей.

На сцене Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац с 20 по 30 декабря 2023 года был показан 31 спектакль «Новогодний калейдоскоп», в том числе 4 благотворительных спектакля в рамках социального проекта Sats Social Day.

Более 13 тысяч зрителей посетили 26 спектаклей «Пламенное сердце» и «Здравствуй, Герда, Новый год», поставленных труппами Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова.

В Государственном театре оперы и балета «Астана Опера» состоялся бесплатный показ спектакля «Золушка» для детей, принявших участие в Президентской елке. Свыше 3 тысяч зрителей посмотрели концерт детской балетной студии театра «Астана Опера» «Новогоднее конфетти» и балет С. Прокофьева «Золушка».

Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая с 23 по 30 декабря, в преддверии новогодних праздников, представил оперетту «Летучая мышь», балет «Щелкунчик», оперу «Золушка», которые посетили порядка 5 тысяч человек.

В театре «Астана Балет» зрителям представили балет «Щелкунчик» охвативший более 2,7 тысяч зрителей.

Кроме того, на сцене Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К.Куанышбаева состоялась премьера комедии «Патша көңілім, не дейсің?!», которую за два дня посмотрели 1200 человек.


 

 

#Минкультуры #праздники #театр

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