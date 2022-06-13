Общество
Почти 800 млн тенге «заработали» обитатели центра ресоциализации в Актобе
Жанат Сисекенова

Бизнес под прикрытием

Анализ применения законодательства о противодействии теневой экономике установил, что 14 человек, содержащихся в Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, зарегистрированы в качестве предпринимателей либо числятся в качестве директоров и учредителей товариществ с ограниченной ответственностью.

– Опрошенные «бизнесмены» показали, что не имеют к предпринимательству никакого отношения. К тому же трое из них являются лицами с инвалидностью первой и второй групп. Вместе с тем оборот такого виртуального бизнеса с начала 2021-го по апрель 2022 года составил около 800 миллионов тенге, – сообщил прокурор района «Астана» города Актобе Жасулан Даулембаев.

По результатам анализа прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений законности в налоговые органы, а материалы направлены в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения.

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