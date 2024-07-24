Почти на 2 млрд тенге хотели закупить кухонное оборудование для школ Алматы

Коррупция
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Антикоррупционная служба сообщила о предотвращении нерационального расходования бюджетных средств на сумму 30 млрд тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается, в основном завышения допускали акиматы различных уровней при закупе разного рода техники и оборудования, а также строительных работ. 

Так, Управление образования Алматы планировало услуги по модернизации кухонного оборудования для 25-ти городских школ на сумму 1,9 млрд тенге (цена за единицу составляет от 70 до 79 млн тенге, при рыночной стоимости – 20 млн тенге). После рекомендации Антикоррупционной службы закуп по 23 школам отменен, по двум школам закуп будет проведен по рыночной стоимости. Оставшаяся сумма в размере 1,8 млрд тенге, после решения городского маслихата, будет возращена в бюджет.

В Кокшетау Отдел строительства планировал приобрести трансформаторную подстанцию на 1,1 млрд тенге. После рекомендации Антикоррупционной службы цена снижена до 896 млн тенге.

В ЗКО Государственный природный резерват «Бокейорда» намеревался закупить пожарную (95 млн) и грузопассажирские автомашины (по 26 млн) на 174 млн тенге, при их реальной стоимости на 40% ниже (69 млн и 18 млн тенге соответственно). Цена на автомобили пересмотрена, сэкономленная сумма – 50 млн тенге.

В Павлодарской области Отдел строительства Аксу планировал строительство двух 9-этажных многоквартирных жилых домов на общую сумму 3,7 млрд тенге. При этом в ноябре 2023 года аналогичное строение возвели за 1,1 млрд тенге. По результатам пересмотра цены общая стоимость стройки снижена до 2 млрд тенге. Предотвращено завышение на 1,7 млрд тенге.

Работа по мониторингу госзакупок продолжается. На сегодня предотвращено завышение цен на общую сумму 30 млрд тенге. С начала проекта сэкономлено около 171 млрд тенге (с 2020 года), добавили в агентстве.

#нарушения #госзакупки #Антикор #акиматы

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