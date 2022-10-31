Почти на 8 млн тенге обчистил банкоматы взломщик в Жетысуской области

В городе Талдыкоргане удалось задержать 33-летнего мужчину, подозреваемого в серии взломов денежных банкоматов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

Злоумышленник был задержан полицейскими близ торгового дома, в котором он «раскурочил» банкомат и пытался скрыться с наличностью. Помог в его задержании сотрудник частной охранной организации.

Взломщик оказался жителем города Саркана, специально приехавшим в областной центр для кражи. У мужчины изъят весь воровской арсенал – веревка, плоскогубцы, монтировка, резак по металлу, маска и рабочие перчатки.

Как выяснилось, подозреваемый тщательно готовился к преступлениям, изучал методы проникновения, наличие камер видеонаблюдения и пути ухода.

«Сейчас пока установлена причастность подозреваемого к трем кражам в Талдыкоргане, а также к трем фактам в Саркане и одной краже в селе Жансугурова в Аксуском районе. В шести случаях зарегистрированы взломы денежных банкоматов. Общий ущерб составил около 8 млн тенге», – рассказали в городской полиции.

Подозреваемый помещен под стражу. Проверка его причастности к другим преступлениям пока продолжается.