Под крышей голубой

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Галина Вологодская

Макет легендарного буддийского храма XVII века Аблайкит создали в Восточно-Казахстанском музее-заповеднике.

Макет дает представление об Аблайките в 1650–1660-х годах, когда он играл роль военного укрепления и монастыря джунгаров. Тайши Аблай выбрал под комплекс изумительное место – в отрогах Калбинского хребта, возле Сибинских озер. С северо-запада его защищали горы, с юго-востока периметр был огражден высокой крепостной стеной с воротами. Сам храм по архитектуре полностью соответствовал буддийским традициям: стоял на возвышенности и словно парил в воздухе. Крыша была двухъярусной, фасад украшен колоннами. Рядом располагались бытовые жилые помещения для монахов, кузнечный цех, юрты воинов.

К сожалению, за триста с лишним лет от некогда величественного комплекса остался только полуразваленный фундамент. Макет, представленный Восточно-Казахстанским архитектурно-этнографическим и природно-ландшафтным музеем-заповедником, – это первая попытка воссоздать историчес­кий облик Аблайкита. Как рассказал художник музея Виктор Шевченко, за основу были взяты исключительно документальные свидетельства. Например, остались записи, сделанные путешественниками-исследователями этих мест в XVII–XIX веках. Известно о нескольких графических зарисовках. Одну из них сделал посол Федор Байков в 1654 году, когда храм еще строился. Но где сегодня этот рисунок и сохранился ли вообще?

– Есть надежда на архивы в Петербурге, – говорит Виктор Николаевич. – Если получится найти этот документ, для нас он станет великим подспорьем.

Существует также упоминание о зарисовке, сделанной художником Николаем Шишковым в 1735 году. Правда, к тому времени строения уже начали разрушаться. И главное, опять-таки неизвестно, где, в каком архиве искать рисунок.

В Интернете можно найти гравюру Томаса Дюрье – скорее всего, видописец был в составе какой-то экспедиции, возможно, известного исследователя Петера-Симона Палласа. На сегодня это единственный вид храма, который есть в открытом доступе, его можно изучить, проанализировать, составить представление.

Главным источником достоверных сведений при работе над макетом стали находки археологов. В 2016 году экспедиция во главе с доктором наук Карлом Байпаковым раскопала стены, до этого скрытые вековыми наслоениями. Обнажилась каменная кладка, был расчищен уплотненный земляной фундамент, на котором находился сам храм. Проявились остатки земляного вала, крепостной стены, колонн. Исследователи нашли фрагменты керамики, кусочки черепицы, скелет лошади…

– Определилась четкая линия колонн, – рассказывает Виктор Шевченко. – По ним удалось установить точные размеры храма. К сожалению, от самих конструкций ничего не осталось, но традиционно в буддийских храмах они были деревянными, темно-красными или коричнево-красными. Кровлю я сделал бирюзовой, потому что археологи нашли множество фрагментов именно такого цвета. Кроме того, были обнаружены шарниры для поворотных замков на воротах, их было минимум два.

Прежде чем приступить к модели, специалист проделал большую подготовительную работу. Сначала в соответствии с топографическими данными и размерами, полученными архео­логами, был сделан графичес­кий рисунок. Следующий этап – чертежи в разрезах, развертки фасадов, планы, детализация, 3D-изображение. По словам художника, он намеренно чуть увеличил масштаб храма, чтобы сделать его более эффектным для зрителей. Сооружения выполнены из пластика разной толщины, для рельефа использован пенопласт, который художник шпаклевал, грунтовал, зачищал, красил, оклеивал срезами гранита – такого же, как на Сибинах.

– В нашем музейном комплексе на левом берегу Иртыша расположен основной выставочный зал, – поясняет художник. – Зрители там смогут увидеть макет Аблайкита.

Буддийский храм, действовавший на земле Восточного Казахстана 17 лет, вошел в историю как монастырь с богатейшей библиотекой. Здесь были собраны записи по истории тибетского буддизма, трактаты с научными наблюдениями, философскими размышлениями, летописные свитки. К сожалению, финал храма-крепости оказался трагичным. В результате клановой междоусобицы тайши Аблай бежал, ламы были не то убиты, не то изгнаны. А монастырь пришел в запустение.

В XVIII веке исследователь Герхард Фридрих Миллер оставил запись, что нашел в Аблайките свитки в таком количестве, что не увезти и на десяти лошадях. Другими словами, долгое время бесценная библиотека была брошена на произвол судьбы. Примерно тогда же частично манускрипты на тибетском языке, рисунки, зарисовки были отправлены в Петербург, а оттуда – в Париж. Именно благодаря этим рукописям в России и Европе узнали про тибетский буддизм. Документы стали научной сенсацией, в науке возникло целое направление – тибетология. Тибет для исследователей стал притягательным местом.

– До сих пор ходит миф, будто перед тем, как враг ринулся на штурм, монахи утопили золотую статую Будды в скальном водоеме, – говорит Виктор Николаевич. – Никаких подтверждений этому не найдено. Местный предприниматель попытался осушить водоем и ничего кроме ила не нашел. Миф красивый, интригующий, но верить надо только фактам.

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