Под трели флейты и зум роботов

Цифровизация
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Успех современных молочно-товарных ферм определяется не количеством дойных коров, а экономикой литра молока.

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Автоматизация, роботизация, внедрение искусственного интеллекта – такие векторы транс­формации животноводческих ферм спрогнозировал исполнительный директор респуб­ликанской палаты молочных и комбинированных пород КРС Qazaq sut Азамат Сагинбаев.

Свою оценку эксперт высказал в ходе недавнего международного форума «PRO Молоко’26». По его словам, технологизация – это не про то, что ждет отрасль завт­ра, это про то, что происходит прямо сейчас. По статистике, в прошлом году почти половину прироста объемов молока дали крупные современные сельхозпредприятия. И будущее – за ними. Примером может служить Беларусь, где практичес­ки все молоко (9 млн литров в год) производится на крупных сельхозпредприятиях. В нашей республике на уровне мировых ведущих ферм работают пока 10 предприятий, и именно на них приходится порядка 27% общего объема производства молока в стране (более 210 тыс. тонн, в среднем по 11 тыс. кг молока от каждой коровы).

– Факторы успеха – генетика, корма, управление стадом, селекционная стратегия, – отметил руководитель отраслевой палаты. – Побеждает не тот, у кого больше дойных коров, а тот, у кого выше продуктивность.

На сегодня формат smart-ферм в той или иной степени внедрили примерно 300 животноводческих хозяйств. По словам регионального директора компании GEA Александ­ра Артюхова, если речь идет о молочных фермах, то системы с интегрированными датчиками и роботизированными установками обеспечивают контроль всего процесса от объема надоев до здоровья животных.

Например, доильный зал Восточно-Казахстанского опытного хозяйства масличных культур оснащен автоматами, которые очищают вымя, проводят массаж, сушат. В коровниках установлены кросс-вентиляция, увлажнители воздуха, автоматическая регулировка света. Все нацелено на создание максимально комфортных условий для стада. Сейчас здесь присматриваются еще к цифровой разработке, чтобы конт­ролировать воспроизводство, болезни, выбытие, выявлять малопродуктивных животных, рассчитывать затраты на корм, составлять прогнозы.

– И корм подают роботы, и доят роботизированные системы, – рассказал региональный руководитель. – Сразу в онлайн формируются отчеты по количеству, качеству молока, здоровью животных, на их основе программа составляет рацион. Если сравнивать smart-ферму с традиционной, продуктивность первой почти вдвое выше.

Хитом форума стал беспилотник «Нимбо Х». Его предназначение – вернуть буренкам корм, который те выбрасывают за кормовой стол. Обычно такую работу выполняет человек с метлой и лопатой – ходит по коровнику часами и сгребает обратно сено. Беспилотник занимается тем же самым, только быстрее и эффективнее.

– Мы сканируем коровник, программа создает карту, – рассказал менеджер Эльдар Тобагобылов. – На ее основе робот выстраивает маршрут и ведет подталкивание корма с точ­ностью до сантиметра. Преду­смотрена камера, работу «Нимбо» можно видеть на мониторе.

Помимо уборки, беспилотник выполняет функции ди­джея для буренок. Как заметил менеджер, научно доказано, что спокойные мелодии, в первую очередь классические, со звуками флейты и клавесина, успокаи­вают животных и повышают аппетит.

– В грязном, неухоженном помещении коровы стрессуют, – отметил Эльдар. – Они теряют аппетит, снижаются надои. К нашему автопилоту животные привыкают меньше чем за неделю, потом он для них становится «своим парнем». В коровнике чисто, приятно, у животных полноценные порции.

В ходе презентации фермеры проявили неподдельный интерес к роботу-подталкивателю. Менеджера засыпали вопросами, начиная от технических параметров и заканчивая музыкальными возможностями. Как со знанием дела заметил «айтишник», пока к новинке присматриваются с осторож­ностью, но завтра беспилотники станут рядовым решением на сельхозпредприятиях.

– Бизнес на сто процентов понимает необходимость современных решений, – заключил Эльдар Тобагобылов. – Каждый из предпринимателей уже не раз просчитал выгоду при замене ручного труда автоматами и роботами.

В палате Qazaq sut будущее молочной отрасли связывают исключительно с крупными кластерами, включающими со­временные МТФ, перерабатываю­щие предприятия, ветеринарное сопровождение, сервисные компании, центры генетики, логистические и финансовые службы. Один кластер – множество специализированных подразделений. Соответственно, перед государством встает задача подготовить кадры.

#цифровизация #форум #АПК #Qazaq sut #PRO Молоко’26

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