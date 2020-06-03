Подарки любой стоимости запретят дарить госслужащим в Казахстане
Лаура Тусупбекова
Возможность дарения подарков госслужащим стоимостью до 10 МРП исключат в Казахстане. Соответствующие поправки по вопросам противодействия коррупции одобрил Мажилис во втором чтении на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечал первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, в особенной части Гражданского кодекса предлагается установить запрет на дарение подарков любой стоимости лицам, принимающим на себя антикоррупционные ограничения.
"В соответствии с действующей редакцией статьи 509 "Дарение" допускается возможность дарения подарков государственным служащим стоимостью до 10 МРП", – напомнил он.
Также в Закон о противодействии коррупции вводится запрет на принятие материального вознаграждения, подарков или услуг членам семей госслужащих, принимающих на себя антикоррупционные ограничения.
Поправками перечень лиц, которым запрещено предоставлять и принимать материальное вознаграждение, подарки и льготы, услуги за действия в пользу лиц их предоставивших, дополняется должностными лицами и лицами, занимающими ответственную госдолжность.
Кроме того, согласно поправкам, казахстанских госслужащих обяжут уведомлять руководство о работающих в организации близких родственниках.