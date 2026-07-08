Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

«Действие части второй настоящего пункта не распространяется на внеплановые проверки субъектов (объектов) контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводимые на основании подпунктов 1) и 2-1) части первой пункта 5 настоящей статьи.»;

в части шестой пункта 2 слова «частью четвертой» заменить словами «частями четвертой и пятой»;

«10-3) в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий;»;

«10) государственным контролем в области миграции населения, за исключением государственного контроля, проводимого уполномоченным органом по вопросам миграции населения;»;

1. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

6) подпункт 3) пункта 3 статьи 144-4 после слова «незарегистрированных» дополнить словами «лекарственных средств, медицинских изделий,»;

7) подпункт 4) пункта 1 статьи 147 исключить;

8) пункт 4 статьи 149:

дополнить словами «, за исключением сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Расходы на образцы продукции и лабораторные исследования образцов продукции, отобранные должностными лицами органа контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, финансируются за счет производителя и (или) держателя регистрационного удостоверения лекарственных средств и медицинских изделий.»;

9) часть третью пункта 4 статьи 192 после слова «предприятиями,» дополнить словами «за исключением случаев осуществления организациями образования видов деятельности, указанных в пункте 3-2 статьи 63 Закона Республики Казахстан «Об образовании»,».

2. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

1) в пункте 1 статьи 32:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) документ об образовании, документ о наличии специальных знаний или профессиональной подготовки, переподготовки при заключении трудового договора на работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков.

Специальные знания – совокупность теоретических и практических сведений в определенной профессиональной области, полученных в результате профессионального обучения, подготовки, переподготовки или практического опыта, необходимых для надлежащего исполнения трудовых обязанностей по конкретной должности, профессии или виду работ;»;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) документ о признании профессиональной квалификации (при наличии) в случае отсутствия требований к уровню образования, установленных соответствующими профессиональными стандартами или квалификационными требованиями в соответствии с настоящим Кодексом;»;

2) статью 116 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) профессиональное обучение – процесс приобретения, обновления или расширения профессиональных знаний, умений и навыков, а также получения новых профессий (специальностей) в целях профессионального развития, осуществляемый в форме профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;».

3. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) в пункте 1 статьи 1:

дополнить подпунктом 178-1) следующего содержания:

«178-1) медицинский газ – любое вещество или смесь веществ в газообразном состоянии при нормальном атмосферном давлении и комнатной температуре, предназначенные для введения в организм в терапевтических, диагностических или профилактических целях, являющиеся лекарственным препаратом;»;

подпункт 193) после слова «контроль» дополнить словами «и надзор»;

подпункт 220) дополнить словами «и санитарно-эпидемиологической экспертизы»;

дополнить подпунктом 293-1) следующего содержания:

«293-1) внутренний инфекционный аудит – система организационных, санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий, выполняемых организацией здравоохранения, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в медицинских организациях;»;

2) в статье 7:

подпункт 101-2) после слова «веществ,» дополнить словами «а также медицинских газов,»;

подпункт 104-3) после слова «работников» дополнить словами «и типовой договор сострахования жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей»;

подпункт 104-4) после слова «работников» дополнить словами «, жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей»;

дополнить подпунктами 104-5) и 104-6) следующего содержания:

«104-5) утверждает перечень технических вспомогательных (компенсаторных) средств и (или) специальных средств передвижения для детей с ограниченными возможностями после перенесенных заболеваний, сопровождающихся временным ограничением двигательных функций, за исключением детей с инвалидностью;

104-6) утверждает правила предоставления технических вспомогательных (компенсаторных) средств и (или) специальных средств передвижения для детей с ограниченными возможностями после перенесенных заболеваний, сопровождающихся временным ограничением двигательных функций, за исключением детей с инвалидностью;»;

3) статью 9 дополнить подпунктом 40-6) следующего содержания:

«40-6) утверждает правила проведения внутреннего инфекционного аудита;»;

4) в статье 10:

подпункт 2) после слова «контроль» дополнить словами «и надзор»;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) утверждает правила проведения расследования в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий;»;

5) пункт 2 статьи 12 дополнить подпунктом 22-1) следующего содержания:

«22-1) обеспечивают детей с ограниченными возможностями, за исключением детей с инвалидностью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными средствами передвижения после перенесенных заболеваний, сопровождающихся временным ограничением двигательных функций, согласно перечню, определяемому уполномоченным органом;»;

6) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) медицинские газы.»;

7) подпункт 3) пункта 4 статьи 27 дополнить словами «, за исключением деятельности в государственном органе в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и его территориальных подразделениях, а также иных государственных органах, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;

8) в части первой пункта 3 статьи 28 слово «предусматривается» заменить словами «и надзор предусматриваются»;

9) пункт 2 статьи 46 дополнить частью шестой следующего содержания:

«Внешняя оценка качества санитарно-эпидемиологической экспертизы выполняется референс-лабораториями, перечень которых определяет уполномоченный орган.»;

10) пункт 8 статьи 51 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Лабораторные исследования и замеры осуществляются в испытательных лабораториях в пределах региона либо смежного региона (столицы, области, города республиканского значения) расположения объекта, подлежащего производственному контролю.

Отбор и доставка проб для проведения производственного контроля осуществляются специалистом испытательной лаборатории.»;

11) заголовок параграфа 3 главы 5 после слова «контроль» дополнить словами «и надзор»;

12) в статье 52:

заголовок после слова «контроль» дополнить словами «и надзор»;

в пункте 1:

после слов «контроль», «контроля» дополнить соответственно словами «и надзор», «и надзора»;

слово «направлен» заменить словом «направлены»;

пункт 2 после слова «контролю» дополнить словами «и надзору»;

в пункте 3:

в абзаце первом:

после слова «контроль» дополнить словами «и надзор»;

слово «осуществляется» заменить словом «осуществляются»;

в подпункте 2) слова «субъекта контроля» заменить словами «субъекта контроля и надзора»;

подпункт 3) после слова «контроля» дополнить словами «и надзора»;

13) заголовок и абзац первый пункта 1 статьи 53 после слова «контроль» дополнить словами «и надзор»;

14) в статье 54:

заголовок после слова «контроля» дополнить словами «и надзора»;

абзац первый пункта 1 после слова «контроль» дополнить словами «и надзор»;

в пункте 2:

в абзаце первом слова «контроля», «контроль» заменить соответственно словами «контроля и надзора», «контроль и надзор»;

подпункт 1) после слова «контроль» дополнить словами «и надзор»;

пункт 3 после слова «контроль» дополнить словами «и надзор»;

15) в статье 55:

заголовок дополнить словами «и надзора»;

пункт 1 после слов «посещения субъекта (объекта) контроля» дополнить словами «и надзора (далее в целях настоящей статьи – субъект (объект) контроля)»;

16) главу 5 дополнить статьей 55-1 следующего содержания:

«Статья 55-1. Расследование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий

1. Расследования проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 3) пункта 3 статьи 144-4 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

2. Расследования проводятся должностными лицами, предусмотренными пунктом 1 статьи 53 настоящего Кодекса, в соответствии с настоящим Кодексом, Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и порядком проведения расследований в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

3. Субъекты (объекты) контроля и надзора в рамках расследования обязаны обеспечить:

1) предоставление должностным лицам, привлеченным экспертам и специалистам специальной одежды и средств индивидуальной защиты, требование о наличии которых предусмотрено внутренними документами субъекта (объекта) контроля и надзора;

2) представление документов и (или) материалов, в том числе архивных, объяснений на бумажном носителе и (или) в электронной форме, относящихся к случаю расследования, а также предоставление доступа к автоматизированным базам данных (цифровым системам);

3) беспрепятственную возможность для проведения обследования объекта, отбора образцов лекарственных средств и изделий медицинского назначения, сырья, компонентов;

4) беспрепятственный допуск должностным лицам, членам комиссии, привлеченным экспертам и специалистам к территории объекта, относящегося к предмету расследования (к жилым и административным зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и другим объектам).

4. В рамках расследования для проведения лабораторных испытаний может осуществляться отбор образцов лекарственных средств и изделий медицинского назначения, сырья, компонентов.

5. В ходе проведения расследования устанавливаются причины нарушения требований законодательства Республики Казахстан, определяются субъекты (объекты) контроля и надзора, допустившие нарушения требований законодательства Республики Казахстан, ставшие основанием для проведения расследования.

6. По результатам расследования составляется акт о результатах расследования, в котором в том числе отражаются выявленные нарушения, указания по их устранению, сроки устранения выявленных нарушений.

Сроки устранения выявленных нарушений определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность его исполнения, но не менее десяти календарных дней со дня вручения акта о результатах расследования.

7. В случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат для устранения выявленных нарушений субъект (объект) контроля и надзора не позднее трех рабочих дней со дня вручения ему акта о результатах расследования вправе обратиться в государственный орган в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, проводивший расследование, с заявлением о продлении срока устранения выявленных нарушений.

8. Обжалование итогов расследования не приостанавливает исполнение акта о результатах расследования.

9. В случае установления субъекта (объекта) контроля и надзора, допустившего нарушения требований законодательства Республики Казахстан, принимаются меры по привлечению лиц к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

10. В случае досрочного устранения выявленных нарушений, указанных в акте о результатах расследования, или в сроки, указанные в акте о результатах расследования, субъект (объект) контроля и надзора обязан предоставить в государственный орган в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, проводивший расследование, информацию об устранении выявленных нарушений.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений субъект (объект) контроля и надзора прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушений.

В случаях предоставления информации об устранении выявленных нарушений, а также непредоставления ее в сроки, указанные в акте о результатах расследования, проводится внеплановая проверка.

11. Основанием для признания недействительными актов о назначении, продлении сроков и результатах расследования и (или) их отмены является несоблюдение положений настоящей статьи и правил проведения расследования в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

12. Итоги проведения расследования, за исключением сведений, составляющих государственные секреты либо иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну, публикуются в течение десяти рабочих дней после дня окончания расследования на интернет-ресурсе государственного органа в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, проводившего расследование.»;

17) главу 5 дополнить статьей 55-2 следующего содержания:

«Статья 55-2. Меры оперативного реагирования и порядок их применения в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий

1. В ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля и надзора государственным органом в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий и его территориальными подразделениями применяются меры оперативного реагирования в случае выявления в деятельности субъекта (объекта) контроля и надзора лекарственных средств и медицинских изделий, которые представляют непосредственную угрозу конституционным правам, свободам и законным интересам физических и юридических лиц, жизни и здоровью людей, окружающей среде, национальной безопасности Республики Казахстан.

2. Мерами оперативного реагирования являются предусмотренные настоящей статьей способы воздействия на субъекты (объекты) контроля и надзора, применяемые в ходе осуществления и (или) по результатам проведения проверки, расследования.

В случае выявления нарушений требований, являющихся основанием применения мер оперативного реагирования, в ходе осуществления и (или) по результатам проведения проверки, расследования применяются меры оперативного реагирования без возбуждения административного производства.

3. Меры оперативного реагирования включают следующие виды:

1) приостановление деятельности субъекта (объекта) контроля и надзора по производству, реализации лекарственных средств и медицинских изделий;

2) приостановление, отзыв и изъятие из обращения лекарственных средств и медицинских изделий, не соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан и (или) актам Евразийского экономического союза.

4. Основаниями для применения мер оперативного реагирования являются нарушения требований, установленных законодательством Республики Казахстан, являющихся предметом государственного контроля и надзора в соответствии со статьей 52 настоящего Кодекса.

5. Государственный орган в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий в ходе осуществления и (или) по результатам проверки, расследования при обнаружении факта нарушения требований, являющегося основанием для применения мер оперативного реагирования, оформляет акт надзора в форме постановления, предусмотренного подпунктом 3) пункта 2 статьи 54 настоящего Кодекса.

6. В случае отказа в принятии акта надзора при его вручении нарочно в него вносится соответствующая запись и осуществляется видеозапись, фиксирующая факт отказа в принятии акта. Акт надзора направляется по юридическому адресу, месту нахождения или фактическому адресу субъекта (объекта) контроля и надзора заказным письмом с уведомлением о его вручении.

7. Отказ от получения акта надзора не является основанием для его неисполнения.

8. Выявленные в ходе осуществления и (или) по результатам проверки, расследования нарушения требований, являющиеся основанием для применения мер оперативного реагирования, отражаются в акте о результатах проверки, расследования, а также в предписании об устранении выявленных нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области здравоохранения.

9. Субъект (объект) контроля и надзора обязан устранить выявленные нарушения, являющиеся основанием для применения мер оперативного реагирования, в сроки, указанные в акте о результатах проверки, предписании об устранении выявленных нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области здравоохранения.

10. До истечения сроков, предусмотренных предписанием об устранении выявленных нарушений, актами о результатах проверки, расследования, субъект (объект) контроля и надзора обязан предоставить информацию об устранении выявленных нарушений с приложением материалов, доказывающих факт устранения нарушений.

11. В случае предоставления информации об устранении выявленных нарушений, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи или по истечении сроков устранения нарушений, выявленных в ходе осуществления и (или) по результатам проверки или расследования, проводится внеплановая проверка по контролю их устранения.

12. В случае неустранения выявленных нарушений, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, по результатам внеплановой проверки или расследования принимаются меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

13. Субъект (объект) контроля и надзора в случае несогласия с результатами проверки, расследования, повлекшими применение мер оперативного реагирования, может подать жалобу о признании акта надзора недействительным и его отмене.

Жалоба подается в вышестоящий государственный орган в порядке, предусмотренном статьей 29 настоящего Кодекса, либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Подача жалобы не приостанавливает исполнение акта надзора.

14. Основаниями для признания вышестоящим органом или должностным лицом недействительными актов надзора и их отмены являются:

1) отсутствие оснований для применения мер оперативного реагирования;

2) применение мер оперативного реагирования по основанию, не соответствующему данной мере;

3) применение органами контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий мер оперативного реагирования по вопросам, не входящим в их компетенцию;

4) несоблюдение порядка согласования и принятия мер оперативного реагирования, установленного статьей 153 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

15. Информация о применении мер оперативного реагирования направляется в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, в порядке, определенном Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.»;

18) часть первую пункта 7 статьи 85 после слова «полную» дополнить словом «, достоверную»;

19) в пункте 12 статьи 86 слово «качество» заменить словом «полнота»;

20) статью 103 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. В случае угрозы распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в соответствии с перечнем инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин, государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и его территориальные подразделения вправе осуществлять сбор и обработку персональных данных в отношении лиц, въезжающих на территорию Республики Казахстан, без их согласия или без согласия их законных представителей.»;

21) пункт 7 статьи 104 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

«10) проведение санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий.»;

22) в подпункте 3-1) пункта 1 статьи 109:

слова «а также» исключить;

после слов «сильнодействующих веществ» дополнить словами «, а также медицинских газов, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека»;

23) в пункте 2 статьи 115:

подпункт 11) дополнить словами «, жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей»;

дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) проведение внутреннего инфекционного аудита в порядке, определяемом государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.»;

24) в статье 123:

пункт 1 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) организацию и проведение мероприятий по раннему вмешательству, включая мониторинг развития детей группы риска и детей с ограниченными возможностями;»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. В организациях первичной медико-санитарной помощи для раннего выявления нарушений развития детей до шести лет создаются центры развития и раннего вмешательства.

Центры развития и раннего вмешательства осуществляют скрининговые исследования, мониторинг реализации индивидуального плана для раннего вмешательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

25) пункт 1 статьи 241 дополнить частью второй следующего содержания:

«Оценка качества лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных в Республику Казахстан на основании заключения (разрешительного документа) на ввоз лекарственных средств и медицинских изделий для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента либо оказания медицинской помощи ограниченному контингенту пациентов с редкой и (или) особо тяжелой патологией с возможностью медицинского применения и закупа, осуществляется путем проведения лабораторных испытаний в порядке, определяемом уполномоченным органом.»;

26) дополнить статьей 241-1 следующего содержания:

«Статья 241-1. Отбор образцов лекарственных средств и изделий медицинского назначения, подлежащих контролю качества с учетом риск-ориентированного подхода

1. Отбор образцов лекарственных средств и изделий медицинского назначения, подлежащих контролю качества с учетом риск-ориентированного подхода, осуществляется в целях выявления и пресечения реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, не соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан в области здравоохранения и (или) актам Евразийского экономического союза, без предварительного уведомления субъекта (объекта) контроля и надзора.

2. Отбор образцов лекарственных средств и изделий медицинского назначения, подлежащих контролю качества с учетом риск-ориентированного подхода, осуществляется с рынка, а также из медицинских организаций государственным органом в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Лабораторные испытания проводятся в аккредитованных лабораториях государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Расходы, связанные с проведением отбора и лабораторных испытаний образцов лекарственных средств и изделий медицинского назначения, несут производители и (или) держатели регистрационного удостоверения.»;

27) в статье 270-1:

заголовок дополнить словами «, жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Страхование профессиональной ответственности медицинских работников, жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей осуществляется на основании заключенного между субъектом здравоохранения и участниками единого страхового (перестраховочного) пула:

1) договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников;

2) договора сострахования жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей.»;

части первую, вторую и третью пункта 2 после слова «работников» дополнить словами «и договор сострахования жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей»;

в пункте 3:

часть первую дополнить словами «и договора сострахования жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей»;

в части второй слова «медицинского работника» заменить словами «медицинских работников и договора сострахования жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Объектами страхования являются:

1) имущественные интересы медицинских работников, связанные с возмещением вреда, причиненного жизни и здоровью пациента в результате осуществления ими медицинской деятельности;

2) имущественные интересы медицинских работников, связанные с возмещением вреда, причиненного их жизни и здоровью в результате насильственных действий со стороны третьих лиц при осуществлении ими профессиональных обязанностей.»;

часть первую пункта 5 дополнить словами «, а по договору сострахования жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей – факт причинения вреда жизни и здоровью в результате насильственных действий со стороны третьих лиц медицинским работникам при осуществлении ими профессиональных обязанностей»;

пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«6. Страховым риском признается вероятность причинения вреда жизни и здоровью:

1) пациента при осуществлении медицинскими работниками медицинской деятельности;

2) медицинского работника в результате насильственных действий со стороны третьих лиц при осуществлении им профессиональных обязанностей.

7. Порядок и иные условия страхования профессиональной ответственности медицинских работников, а также страхования жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей определяются соглашением сторон на основании типового договора сострахования профессиональной ответственности и типового договора сострахования жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей.»;

28) в статье 270-4:

в заголовке слова «по договору сострахования профессиональной ответственности медицинских работников» исключить;

пункт 1:

дополнить словами «, жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Общий размер страховой премии по договорам, указанным в подпунктах 1) и 2) пункта 1 статьи 270-1 настоящего Кодекса, устанавливается в пределах суммы, предусмотренной частью первой настоящего пункта.»;

пункт 2 после слова «работников» дополнить словами «, жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей»;

в части первой пункта 3:

абзац первый после слова «работников» дополнить словами «и договора сострахования жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей»;

в абзаце первом подпункта 1) и подпункте 2) слова «причиненный жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности,» исключить;

в подпункте 3):

слова «, причиненный жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности,» исключить;

слова «фактических расходов, связанных с заболеванием, но не более» исключить;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. В случае причинения вреда жизни и здоровью медицинского работника при осуществлении им профессиональных обязанностей медицинский работник или его близкие родственники вправе обратиться в единый страховой (перестраховочный) пул за получением страховой выплаты, размер которой определяется в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

Факт причинения вреда жизни и здоровью медицинского работника в результате насильственных действий со стороны третьих лиц при осуществлении им профессиональных обязанностей, повлекший временную нетрудоспособность, инвалидность либо смерть, устанавливается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

4. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года:

1) в пункте 1 статьи 1:

дополнить подпунктом 30-1) следующего содержания:

«30-1) центр активного долголетия – юридическое лицо, созданное по решению местных исполнительных органов для социализации и вовлечения в активную жизнедеятельность лиц, достигших пенсионного возраста, определенного в соответствии с пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса, способных к самообслуживанию и самостоятельному передвижению;»;

подпункт 85) изложить в следующей редакции:

«85) профессиональное обучение – процесс приобретения, обновления или расширения профессиональных знаний, умений и навыков, а также получения новых профессий (специальностей) в целях профессионального развития, осуществляемый в форме профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации;»;

дополнить подпунктом 145-1) следующего содержания:

«145-1) жестовый язык – визуально-пространственная языковая система, используемая для передачи информации посредством жестов, мимики и движений тела;»;

в подпункте 146) слова «язык жестов» заменить словами «жестовый язык»;

2) в подпункте 5) статьи 12:

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«стандарт оказания услуг в центрах активного долголетия;»;

абзац седьмой исключить;

дополнить абзацем тридцать девятым следующего содержания:

«правила установления, мониторинга и оценки исполнения квоты рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.»;

3) пункт 1 статьи 17 дополнить подпунктами 8-1) и 13-1) следующего содержания:

«8-1) формирование потребности, графиков осуществления выплат в виде субсидий на переезд, возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища, оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности, предоставляемых в порядке, определенном уполномоченным государственным органом, и направление в местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения заявки о потребности в бюджетных средствах;»;

«13-1) осуществление выплат в виде субсидий на переезд, возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища, оплате коммунальных услуг, а также в виде сертификатов экономической мобильности в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области миграции населения;»;

4) в статье 18:

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) ежегодного установления размера заработной платы лицам, участвующим в общественных работах;»;

подпункт 10) исключить;

дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) создания и (или) организации деятельности центров активного долголетия;»;

5) в статье 19:

подпункт 6) исключить;

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) создания и (или) организации деятельности центров активного долголетия;»;

6) главу 3 дополнить статьей 24-1 следующего содержания:

«Статья 24-1. Интегрированный модуль оказания поддержки детям с ограниченными возможностями и детям группы риска

1. Интегрированный модуль оказания поддержки детям с ограниченными возможностями и детям группы риска – модуль единой цифровой системы, функционирующий на цифровой платформе социально-трудовой сферы и предназначенный для обмена информацией о детях с ограниченными возможностями и детях группы риска на основе данных, получаемых из цифровых систем уполномоченного государственного органа, уполномоченных органов в области здравоохранения и образования.

2. Передача персональных и медицинских данных детей с ограниченными возможностями и детей группы риска в рамках функционирования интегрированного модуля осуществляется c согласия родителей и иных законных представителей ребенка в соответствии с настоящим Кодексом, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите.»;

7) в статье 37:

в пункте 5:

подпункт 3) исключить;

подпункт 4):

после слов «за счет» дополнить словами «обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, и (или)»;

после слов «для учета» дополнить словами «обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, и (или)»;

в части первой пункта 6 слова «ограничений, установленных подпунктами 3) и 4)» заменить словами «ограничения, установленного подпунктом 4)»;

8) дополнить статьей 37-1 следующего содержания:

«Статья 37-1. Инвестиционные портфели пенсионных активов

1. Пенсионные активы могут быть инвестированы в инвестиционные портфели пенсионных активов по заявлению вкладчиков обязательных пенсионных взносов, физических лиц, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, получателей пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда.

2. Вкладчики обязательных пенсионных взносов, физические лица, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, получатели пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда предоставляют в единый накопительный пенсионный фонд заявление о выборе управляющего инвестиционным портфелем с указанием выбранного инвестиционного портфеля пенсионных активов для передачи ему в доверительное управление пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, и (или) добровольных пенсионных взносов.

3. Управляющий инвестиционным портфелем формирует за счет пенсионных активов один и (или) несколько видов инвестиционных портфелей пенсионных активов:

1) консервативный портфель;

2) умеренный портфель;

3) рискованный портфель.

4. Вкладчики обязательных пенсионных взносов, физические лица, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, а также получатели пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда вправе выбрать один или несколько инвестиционных портфелей пенсионных активов и самостоятельно определить объем пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление.

5. Порядок формирования инвестиционных портфелей пенсионных активов определяется уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.»;

9) в пункте 1 статьи 40:

подпункт 8) исключить;

подпункт 13):

после слова «портфелем» дополнить словами «с указанием выбранного инвестиционного портфеля пенсионных активов»;

после слов «за счет» дополнить словами «обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, и (или)»;

после слов «для учета» дополнить словами «обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, и (или)»;

10) в статье 96:

абзац пятый подпункта 5) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«содействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области миграции населения;»;

пункт 2 дополнить словами «и иными законами Республики Казахстан»;

11) пункт 1 статьи 100 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) неуведомления в срок карьерного центра об изменениях согласно подпункту 4) пункта 4 статьи 99 настоящего Кодекса.»;

12) подпункт 4) пункта 2 статьи 103 изложить в следующей редакции:

«4) выполнять установленную квоту для трудоустройства лиц с инвалидностью, за исключением случаев ликвидации работодателя – юридического лица либо прекращения деятельности работодателя – физического лица, сокращения численности или штата работников.

Работодатель при исполнении установленной квоты обеспечивает меры по адаптации рабочего места, изменению условий труда, перераспределению отдельных трудовых функций и иные меры, позволяющие лицу с инвалидностью выполнять трудовые обязанности;»;

13) статью 112 исключить;

14) в статье 167:

в пункте 4:

подпункт 1) дополнить словами «, а также на соответствие индивидуальным программам абилитации и реабилитации и требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о социальной защите»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) фактического предоставления поставщиками товаров и (или) услуг лицам с инвалидностью, исполнения ими обязательств, принятых посредством портала социальных услуг;»;

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Порядок осуществления мониторинга определяется уполномоченным государственным органом.

Результаты мониторинга направляются в комиссию для учета при принятии решений.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Поставщик подлежит снятию с регистрации на портале социальных услуг в случае нарушения требований, установленных настоящим Кодексом, и (или) в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан и (или) порядком, утвержденным уполномоченным государственным органом.».

5. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»:

1) в статье 1:

подпункт 1-5) изложить в следующей редакции:

«1-5) инклюзивная культура – система ценностей, обеспечивающая равные возможности и участие в жизни общества всех лиц независимо от их физических, психических, социальных, культурных или иных особенностей;»;

дополнить подпунктом 1-6) следующего содержания:

«1-6) художественные ценности – произведения культуры, литературы и искусства, созданные в результате творческой деятельности;»;

2) подпункт 1) статьи 6 и подпункт 1-2) статьи 7 после слова «культуры,» дополнить словами «в том числе инклюзивной,»;

3) подпункт 1-1) статьи 8 дополнить словами «, в том числе инклюзивной».

6. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) в части первой статьи 5:

подпункт 19) дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«специальной психолого-педагогической поддержки детям с ограниченными возможностями.»;

подпункт 35) после слова «среднего» дополнить словами «, технического и профессионального, послесреднего»;

2) пункт 6-1 статьи 43 после слова «среднего» дополнить словами «, технического и профессионального, послесреднего»;

3) в подпункте 1) пункта 2 статьи 45-1 слова «типовых учебных планов и» заменить словом «образовательных»;

4) пункт 3-1 статьи 57 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью для организаций образования, предоставляющих специальную психолого-педагогическую поддержку детям с ограниченными возможностями, выдаются со сроком действия пять лет.»;

5) пункт 3-1 статьи 63 после слова «среднего» дополнить словами «, технического и профессионального, послесреднего».

7. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»:

части первую, вторую и третью пункта 3 статьи 74 после слов «среднего» дополнить словами «, технического и профессионального, послесреднего».

8. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) центр трудовой мобильности – юридическое лицо, создаваемое местным исполнительным органом столицы, области, города республиканского значения в целях разработки и реализации мер содействия занятости;»;

2) статью 11 дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) разрабатывает и утверждает правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы;»;

3) пункт 1 статьи 15 дополнить подпунктами 9-1) и 9-2) следующего содержания:

«9-1) утверждают перечень населенных пунктов для добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы;

9-2) утверждают перечень специалистов, привлекаемых по востребованным профессиям для добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы;»;

4) в статье 20:

в заголовке, абзаце первом и подпункте 3) слова «и (или) включении в региональную квоту приема кандасов» исключить;

в подпункте 5) слова «территориально-административной» заменить словами «административно-территориальной»;

5) статью 37-1 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Работодатели, привлекающие иностранную рабочую силу в Республику Казахстан, организовывают наставничество казахстанских работников.

При этом под наставничеством понимается закрепление за казахстанским работником наставника из числа иностранной рабочей силы для передачи ему профессиональных знаний, навыков и опыта, которые послужили основанием для привлечения высококвалифицированной иностранной рабочей силы в Республику Казахстан, в соответствии с правилами организации наставничества казахстанских работников и требованиями к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу, утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам миграции населения.»;

6) подпункт 2) пункта 2 статьи 51 дополнить словами «либо при аннулировании решения о включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев в порядке, предусмотренном статьей 52-1 настоящего Закона»;

7) заголовок главы 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. Оказание содействия добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы»;

8) главу 10 дополнить статьей 52-1 следующего содержания:

«Статья 52-1. Отказ во включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев или аннулирование решения о включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев

1. Местные исполнительные органы регионов, определенных Правительством Республики Казахстан, принимающие решение о включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, отказывают кандасам либо переселенцам и членам их семей (при наличии) во включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев в случаях:

1) установления недостоверности данных (сведений), содержащихся в представленных заявителями документах;

2) отсутствия региональной квоты приема кандасов и переселенцев в административно-территориальной единице, указанной в заявлении;

3) выявления факта неоднократного включения заявителей в региональную квоту приема кандасов и переселенцев;

4) отсутствия согласия кандаса либо переселенца, представляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», на доступ к персональным данным ограниченного доступа;

5) несоответствия претендентов условиям, установленным статьей 20, пунктами 1 и 2 статьи 53 настоящего Закона.

2. Решение о включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев в отношении кандаса либо переселенца и членов его семьи (при наличии) на соответствующий календарный год подлежит аннулированию в случаях:

1) добровольного отказа кандаса либо переселенца и членов его семьи (при наличии) в добровольном переселении в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан, на основании его заявления об отказе;

2) неприбытия кандаса либо переселенца и членов его семьи (при наличии) в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан, в течение трех месяцев со дня принятия решения о включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев;

3) выявления несоответствия кандасов либо переселенцев требованиям, установленным статьей 20 и пунктами 1 и 2 статьи 53 настоящего Закона, после включения их в региональную квоту приема кандасов и переселенцев;

4) выявления систематического нарушения (два и более раза) кандасом либо переселенцем и (или) членами его семьи (при наличии) требований и норм законодательства Республики Казахстан в области миграции населения в части постоянного проживания и регистрации по месту жительства в регионах, определенных Правительством Республики Казахстан, в течение пяти лет.

Решение об аннулировании региональной квоты приема кандасов и переселенцев выносится местным исполнительным органом региона, принявшим решение о включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев.

В уведомлении об аннулировании региональной квоты приема кандасов и переселенцев указываются причины и дата прекращения действия решения о включении в региональную квоту приема кандасов или переселенцев.

Аннулирование региональной квоты приема кандасов и переселенцев ведет к утрате права кандаса либо переселенца и членов его семьи (при наличии) на получение мер государственной поддержки, предусмотренных пунктом 5 статьи 53 настоящего Закона, а также к расторжению социального контракта о предоставлении мер государственной поддержки по содействию добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы.»;

9) статью 53 изложить в следующей редакции:

«Статья 53. Содействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы

1. Право на участие в мерах по содействию добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы в трудодефицитные регионы имеют безработные, специалисты, привлекаемые по востребованным профессиям, главы крестьянского или фермерского хозяйства, кандасы, а также работодатели.

2. Преимущественным правом для добровольного переселения на новое место жительства пользуются:

1) воспитанники и выпускники организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от шестнадцати до двадцати трех лет;

2) выпускники организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, в том числе граждане Республики Казахстан из числа сельской молодежи, обучившиеся на основе государственного образовательного заказа в пределах квоты, предусмотренной подпунктом 6) пункта 8 статьи 26 Закона Республики Казахстан «Об образовании»;

3) лица, высвобожденные в связи с ликвидацией работодателя – юридического лица либо прекращением деятельности работодателя – физического лица, сокращением численности или штата работников, снижением объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшими ухудшение экономического состояния работодателя.

3. Добровольное переселение лиц осуществляется:

1) в пределах одной области – из сел с низким экономическим потенциалом в сельские населенные пункты, моногорода, города районного (областного) значения с высоким экономическим потенциалом развития, а также из городов областного значения в сельские населенные пункты преимущественно с аграрной специализацией, в том числе в приграничные территории;

2) в регионы, определяемые Правительством Республики Казахстан, в рамках региональных квот приема кандасов и переселенцев в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области миграции населения, предусматривающим добровольное переселение.

4. Центры трудовой мобильности содействуют в добровольном переселении лиц на новое место жительства для их трудоустройства или развития предпринимательской инициативы.

5. Государственная поддержка добровольно переселяющихся лиц включает:

1) предоставление лицам и членам их семей (при наличии) субсидий на переезд, возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности в порядке, определенном уполномоченным органом по вопросам миграции населения, за счет бюджетных средств, за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств работодателя;

2) предоставление служебных жилищ или комнат в общежитиях, за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику жилое помещение;

3) профессиональное обучение при наличии потребности работодателя;

4) содействие в трудоустройстве и предпринимательской инициативе на новом месте жительства;

5) содействие в трудоустройстве у работодателей, участвующих в мерах добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы, с предоставлением субсидий на трудоустройство либо возмещение части расходов работодателя.

6. Центр трудовой мобильности заключает социальный контракт со сторонами – участниками добровольного переселения по форме, утверждаемой уполномоченным органом по вопросам миграции населения.»;

10) главу 10 дополнить статьями 53-1 и 53-2 следующего содержания:

«Статья 53-1. Отказ в приеме заявления и выплате субсидий на переезд, возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг, сертификатов экономической мобильности, а также субсидий на трудоустройство либо возмещение части расходов работодателя

1. Основаниями для отказа в приеме заявления на назначение выплат субсидий на переезд, возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг, сертификатов экономической мобильности, а также субсидий на трудоустройство либо возмещение части расходов работодателя являются:

1) представление заявителем неполного пакета документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) документов с истекшим сроком действия, и (или) документов, срок действия которых истекает на день принятия решения о выплате или отказе в выплате субсидий на переезд, возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг, сертификатов экономической мобильности, а также субсидий на трудоустройство либо возмещение части расходов работодателя;

2) отсутствие права на выплату субсидий на переезд, возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг, сертификатов экономической мобильности, а также субсидий на трудоустройство либо возмещение части расходов работодателя;

3) истечение срока, установленного законодательством Республики Казахстан для обращения за выплатой субсидий на переезд, возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг, сертификатов экономической мобильности, а также субсидий на трудоустройство либо возмещение части расходов работодателя.

2. Основаниями для отказа в назначении выплат субсидий на переезд, возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности являются:

1) установление недостоверности документов и (или) сведений, в том числе получаемых из государственных цифровых систем, необходимых для назначения выплат субсидий на переезд, возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности;

2) несоответствие документов и (или) сведений, необходимых для выплаты субсидий на переезд, возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;

3) наличие у заявителей и членов их семей (при наличии) в регионах, определяемых Правительством Республики Казахстан, жилища на праве собственности в течение последних пяти лет либо жилища в постоянном пользовании из коммунального жилищного фонда в течение последних шести месяцев и более по новому месту жительства, установленное на основании сведений, полученных из цифровой системы единого государственного кадастра недвижимости;

4) отсутствие у заявителя и членов его семьи (при наличии) постоянной регистрации по новому месту жительства в регионах, определенных Правительством Республики Казахстан;

5) приобретение либо строительство жилища заявителем и членами его семьи (при наличии) за пределами населенного пункта назначения, указанного в направлении на переселение, выданном карьерным центром заявителю и членам его семьи (при наличии);

6) приобретение заявителем и членами его семьи (при наличии) жилища, ранее приобретенного за счет сертификата экономической мобильности.

3. Основаниями для отказа работодателю в предоставлении субсидии на трудоустройство либо возмещение части расходов работодателя являются:

1) наличие у работодателя задолженности по выплате заработной платы более шести месяцев, а также по начисленным налогам и другим обязательным платежам в бюджет более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или его филиалом (в случае, если лицо является клиентом нескольких банков второго уровня или их филиалов, а также филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, данная справка представляется от каждого из таких банков);

2) предоставление неполного пакета документов, также документов с истекшим сроком действия, представленных работодателем, и (или) несоответствие данных (сведений), содержащихся в них;

3) отсутствие сведений по трудовым договорам, заключенным с соискателем в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, в единой системе учета трудовых договоров;

4) несоответствие документов и (или) сведений, необходимых для выплаты субсидии на трудоустройство либо возмещение части расходов работодателя, требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

Статья 53-2. Прекращение выплаты субсидии на возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг

Осуществление выплат субсидии на возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг прекращается при наступлении следующих случаев:

1) приобретение заявителем и членами его семьи (при наличии) жилища на праве собственности, в том числе по сертификату экономической мобильности;

2) выселение заявителя из занимаемого им жилища, арендуемого в частном жилищном фонде;

3) выезд заявителя в другой населенный пункт на постоянное место жительства, а также за пределы региона, определенного Правительством Республики Казахстан;

4) установление факта непроживания заявителя по адресу, указанному в договоре аренды (найма) жилища, более девяноста календарных дней подряд;

5) предоставление заявителем занимаемого арендного жилища в поднайм.

В случае устранения заявителем причин прекращения выплат по основаниям, предусмотренным подпунктами 2) и 4) части первой настоящей статьи, заявитель вправе обратиться повторно для получения выплаты субсидии на возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

11) заголовок главы 11-1 изложить в следующей редакции:

«Глава 11-1. Государственный контроль в области миграции населения»;

12) заголовки статей 58-1 и 58-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 58-1. Государственный контроль в области миграции населения, осуществляемый территориальными органами внутренних дел»;

«Статья 58-2. Порядок проведения государственного контроля, осуществляемого территориальными органами внутренних дел»;

13) главу 11-1 дополнить статьями 58-3 и 58-4 следующего содержания:

«Статья 58-3. Государственный контроль в области миграции населения, осуществляемый уполномоченным органом по вопросам миграции населения

1. Государственный контроль за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области миграции населения (далее в целях настоящей статьи – государственный контроль) осуществляется уполномоченным органом по вопросам миграции населения на предмет соблюдения субъектами (объектами) государственного контроля (далее в целях настоящей статьи – субъекты государственного контроля) требований законодательства Республики Казахстан в области миграции населения при оказании услуг по трудовому посредничеству при трудоустройстве граждан Республики Казахстан за рубежом.

2. Субъектами государственного контроля являются физические и юридические лица, оказывающие услуги по трудовому посредничеству при трудоустройстве граждан Республики Казахстан за рубежом.

3. Государственный контроль осуществляется в форме:

1) профилактического контроля с посещением субъекта государственного контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

2) профилактического контроля без посещения субъекта государственного контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.

Статья 58-4. Порядок проведения профилактического контроля без посещения субъекта государственного контроля уполномоченным органом по вопросам миграции населения

1. Профилактический контроль без посещения субъекта государственного контроля осуществляется уполномоченным органом по вопросам миграции населения путем изучения, анализа и сопоставления представленных субъектом государственного контроля отчетности, а также цифровых данных, полученных из цифровых объектов.

2. Целями профилактического контроля без посещения субъекта государственного контроля являются:

1) своевременное выявление, пресечение и недопущение нарушений, предоставление субъектам государственного контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта государственного контроля;

2) снижение административной нагрузки на них;

3) обеспечение соблюдения требований нормативных правовых актов в области миграции населения.

3. В случае выявления нарушений по результатам профилактического контроля без посещения субъекта государственного контроля в действиях (бездействии) субъекта государственного контроля органом контроля оформляется и направляется рекомендация об устранении выявленных нарушений в срок не позднее десяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

4. Рекомендация об устранении выявленных нарушений, направленная одним из нижеперечисленных способов, считается врученной в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в рекомендации о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) электронным способом – с даты отправки на электронный адрес субъекта государственного контроля, указанный в письме при запросе уполномоченным органом по вопросам миграции населения.

5. Исполнением рекомендаций субъектом государственного контроля признается надлежащее устранение выявленных нарушений, указанных в рекомендации об устранении выявленных нарушений, в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем ее вручения (получения).

6. Субъект государственного контроля в случае несогласия с нарушениями, указанными в рекомендации об устранении выявленных нарушений, вправе направить в уполномоченный орган по вопросам миграции населения возражение в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) рекомендации.

7. Неисполнение в установленный срок рекомендации об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта государственного контроля, влечет назначение профилактического контроля с посещением субъекта государственного контроля путем включения в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта государственного контроля.

Результаты профилактического контроля без посещения субъекта государственного контроля подлежат учету уполномоченным органом по вопросам миграции населения в специальном журнале регистрации профилактического контроля без посещения субъекта государственного контроля, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью уполномоченного органа по вопросам миграции населения.

8. Профилактический контроль без посещения субъекта государственного контроля проводится не чаще одного раза в квартал.».

9. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

в приложении 1:

в строке 3:

графу 3 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Предоставление специальной психолого-педагогической поддержки детям с ограниченными возможностями.»;

графу 4 дополнить словами «Неотчуждаемая; срок действия 5 лет; класс 1»;

в строке 87-1:

графу 3 дополнить пунктами 1, 2 и 3 следующего содержания:

«1. Оказание услуг по дезинфекции в области здравоохранения.

2. Оказание услуг по дезинсекции в области здравоохранения.

3. Оказание услуг по дератизации в области здравоохранения.».

10. В Закон Республики Казахстан от 21 мая 2022 года «О биологической безопасности Республики Казахстан»:

1) статью 1 дополнить подпунктами 5-1) и 7-1) следующего содержания:

«5-1) Национальный холдинг в области биологической безопасности – юридическое лицо со стопроцентным участием государства, определенное Правительством Республики Казахстан для осуществления деятельности в области биологической безопасности в соответствии с настоящим Законом;»;

«7-1) биофармацевтическая продукция – лекарственные средства, изделия медицинского назначения и ветеринарные препараты, предназначенные для обеспечения биологической безопасности;»;

2) статью 16 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Государственные органы, указанные в пункте 1 статьи 10 настоящего Закона, в случае угрозы распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в соответствии с перечнем инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин, обязаны представлять по запросу государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и его территориальных подразделений данные о лицах, въезжающих на территорию Республики Казахстан, без согласия указанных лиц или их законных представителей.»;

3) дополнить главой 3-1 следующего содержания:

«Глава 3-1. Национальный холдинг в области биологической безопасности

Статья 19-1. Национальный холдинг в области биологической безопасности

1. Национальный холдинг в области биологической безопасности осуществляет деятельность в области биологической безопасности в пределах функций и полномочий, определенных настоящим Законом.

2. Национальный холдинг в области биологической безопасности осуществляет деятельность по:

1) обеспечению потребности государства в биофармацевтической продукции;

2) реализации отдельных проектов в области биологической безопасности;

3) реализации согласованных мероприятий по содействию обеспечению биологической безопасности;

4) содействию устойчивому развитию и совершенствованию инфраструктуры биофармацевтического рынка;

5) стимулированию развития биофармацевтической науки и промышленности.

Статья 19-2. Обеспечение потребности государства в биофармацевтической продукции

1. Биофармацевтическая продукция для потребности государства приобретается у Национального холдинга в области биологической безопасности в случае, если он является единственным производителем биофармацевтической продукции.

2. Биофармацевтическая продукция, предназначенная для обеспечения потребности государства в соответствии с настоящей статьей, определяется уполномоченным органом в области биологической безопасности в целях реализации государственных мер в области биологической безопасности в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан.».

11. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан»:

подпункт 10) статьи 13 дополнить словами «, в том числе выпускников, обучившихся по дуальному обучению».

12. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2023 года «О профессиональных квалификациях»:

1) в статье 1:

дополнить подпунктами 3-1) и 5-1) следующего содержания:

«3-1) национальная система прогнозирования трудовых ресурсов – комплекс применяемых методов и подходов, позволяющих определять прогнозные спрос и предложение рабочей силы;»;

«5-1) региональная карта потребности в профессиях – перечень востребованных для региона профессий, утверждаемый местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения на основе экспертных методов исследования.»;

подпункт 9) дополнить словами «, установленным в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан»;

2) в статье 4:

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) представители работников;»;

дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения.»;

3) в статье 5:

в пункте 4:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Разработка и (или) актуализация отраслевых рамок квалификаций осуществляются отраслевыми государственными органами в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«При разработке и (или) актуализации отраслевых рамок квалификаций учитывается потребность рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах в рамках национальной системы прогнозирования трудовых ресурсов, а также региональных карт потребности в профессиях (при наличии).

Отраслевые рамки квалификаций утверждаются отраслевыми советами по профессиональным квалификациям.»;

в пункте 5:

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Финансирование разработки профессиональных стандартов осуществляется отраслевыми государственными органами за счет бюджетных средств на основании рекомендаций Национального совета по профессиональным квалификациям в соответствии с методикой расчета стоимости разработки профессиональных стандартов, определенной уполномоченным органом.»;

в части шестой слова «переподготовки и повышения квалификации» заменить словами «а также программы профессионального обучения»;

4) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) цифровой банк навыков;»;

5) в статье 8:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области признания профессиональных квалификаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктами 1-1), 3-1) и 3-2) следующего содержания:

«1-1) осуществляет стратегические, регулятивные и реализационные функции;»;

«3-1) разрабатывает и утверждает методику расчета стоимости разработки профессиональных стандартов;

3-2) взаимодействует с местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения по вопросам прогнозирования потребностей рынка труда, внедрения и применения профессиональных стандартов в регионе, а также создания и поддержки функционирования центров признания;»;

6) дополнить статьей 9-1 следующего содержания:

«Статья 9-1. Компетенция местных исполнительных органов в области признания профессиональных квалификаций

Местные исполнительные органы в области признания профессиональных квалификаций:

1) выдают единоразовый ваучер зарегистрированным безработным лицам с возмещением расходов на прохождение ими процедуры признания профессиональных квалификаций в соответствии с правилами выдачи, финансирования и распределения между регионами Республики Казахстан единоразовых ваучеров;

2) вносят предложения в отраслевые государственные органы по внесению изменений и дополнений в реестр профессий, а также по разработке и (или) актуализации профессиональных стандартов;

3) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законами Республики Казахстан.»;

7) подпункты 2), 3) и 5) статьи 11 исключить;

8) статью 13 дополнить частью второй следующего содержания:

«Национальный орган по профессиональным квалификациям:

1) формирует методологию Национальной системы квалификаций и планы по разработке и актуализации базовых инструментов Национальной системы квалификаций, Национального классификатора занятий;

2) проводит экспертизу отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов и документов заявителя на аккредитацию;

3) осуществляет информационную, консультационную, методическую поддержку по вопросам Национальной системы квалификаций;

4) осуществляет цифровое сопровождение, развитие и интеграцию процессов Национальной системы квалификаций посредством ведения цифровой платформы Национальной системы квалификаций;

5) осуществляет организационное и техническое сопровождение процессов аккредитации центров признания в качестве рабочего органа, определенного уполномоченным органом;

6) ведет реестр аккредитованных центров признания на цифровой платформе Национальной системы квалификаций;

7) осуществляет мониторинг деятельности центров признания;

8) осуществляет международное сотрудничество в области признания профессиональных квалификаций по согласованию с уполномоченным органом;

9) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.»;

9) заголовок главы 3 дополнить словами «и международное сотрудничество в области признания профессиональных квалификаций»;

10) дополнить статьей 15-1 следующего содержания:

«Статья 15-1. Международное сотрудничество в области признания профессиональных квалификаций

1. Международное сотрудничество в области признания профессиональных квалификаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами.

2. Международное сотрудничество в области признания профессиональных квалификаций включает обеспечение сопоставимости профессиональных квалификаций, признание международных сертификатов, подтверждающих профессиональные квалификации и (или) навыки.

3. Участники Национальной системы квалификаций осуществляют взаимодействие в области признания профессиональных квалификаций с государственными органами иностранных государств, международными организациями и фондами, а также вправе участвовать в международных программах и проектах в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Признание международных сертификатов, подтверждающих профессиональные квалификации и (или) навыки, определяется в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

11) пункт 1 статьи 17 исключить;

12) в статье 23:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Аккредитация центров признания на добровольной и безвозмездной основе проводится уполномоченным органом в определенном им порядке.»;

в абзаце первом пункта 3:

слова «Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан» заменить словами «Уполномоченный орган»;

слово «обязана» заменить словом «обязан»;

13) пункт 1 статьи 24 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) включение деятельности по признанию профессиональных квалификаций в вид деятельности заявителя;»;

14) пункты 1, 2, 3 и 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«1. Решение об аккредитации или отказе в аккредитации принимается уполномоченным органом на основании заключений отраслевых советов по профессиональным квалификациям, результатов экспертизы представленных документов и обследования заявителя.

2. В случае принятия положительного решения выдается аттестат аккредитации с серийным номером с занесением сведений в перечень аккредитованных центров признания и заключается постаккредитационный договор.

Постаккредитационный договор заключается между Национальным органом по профессиональным квалификациям и центром признания в целях осуществления мониторинга деятельности центра признания.

Форма аттестата аккредитации, типовая форма и условия постаккредитационного договора утверждаются уполномоченным органом.

3. Мониторинг деятельности центров признания осуществляется путем наблюдения Национального органа по профессиональным квалификациям за результатами проведения процедуры признания профессиональных квалификаций центрами признания.

В случае установления нарушения критериев аккредитации по результатам мониторинга деятельности центров признания принимаются меры в соответствии с пунктом 2 статьи 26 настоящего Закона.

4. При отрицательном решении заявителю направляется ответ с указанием причин отказа в аккредитации в бумажной и (или) электронной формах.»;

14) в статье 26:

в абзаце первом части первой пункта 2 слова «Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом»;

в пункте 3 слова «Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом»;

в пункте 4 слова «в течение трех рабочих дней с даты принятия данного решения» исключить;

в части первой пункта 5 слова «Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченный орган»;

15) в пункте 4 статьи 29 слова «, утвержденными уполномоченным органом» исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) подпункта 6) пункта 3 статьи 1, который вводится в действие по истечении двенадцати месяцев после дня его первого официального опубликования;

2) подпунктов 4) и 8) пункта 1, абзаца четвертого подпункта 1), абзацев третьего и четвертого подпункта 2), абзаца второго подпункта 4), подпунктов 8), 11), 12), 13), 14), 15) и 17), абзаца второго подпункта 23), подпунктов 25), 26), 27) и 28) пункта 3, подпункта 3), абзаца четвертого подпункта 4), абзаца второго подпункта 5), подпунктов 6), 10) и 13) пункта 4, подпунктов 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9) и 10) пункта 8 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года;

3) абзацев второго и третьего подпункта 1), подпункта 4) пункта 6, абзацев третьего, четвертого, пятого и шестого пункта 9 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2028 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 7 июля 2026 года

№ 334-VІIІ ЗРК