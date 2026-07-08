Закон Республики Казахстан Об обращении с радиоактивными отходами

5) пункт захоронения радиоактивных отходов (далее – пункт захоронения) – объект обращения с радиоактивными отходами, предназначенный для размещения радиоактивных отходов без намерения их последующего извлечения;

4) захоронение радиоактивных отходов (далее – захоронение) – безопасное размещение радиоактивных отходов в пункте захоронения радиоактивных отходов без намерения их последующего извлечения;

3) кондиционирование радиоактивных отходов – технологические операции по приведению радиоактивных отходов в физическую форму и состояние, соответствующие критериям приемлемости радиоактивных отходов для их захоронения;

2) радиоактивные отходы – материалы и вещества, изделия и оборудование, а также породы, руды и отходы, извлеченные из недр и складируемые в отвалы и хвостохранилища, содержащие радионуклиды выше уровня изъятия, установленного законодательством Республики Казахстан, дальнейшее использование которых не предусматривается;

1) барьер безопасности – упаковка радиоактивных отходов, инженерная конструкция пунктов хранения радиоактивных отходов, пунктов захоронения радиоактивных отходов, хранилищ радиоактивных отходов, хвостохранилищ радиоактивных отходов или элемент природного геологического образования, препятствующие распространению радионуклидов и (или) ионизирующего излучения в окружающую среду;

6) критерии приемлемости радиоактивных отходов для их захоронения (далее – критерии приемлемости) – требования к физико-химическим свойствам радиоактивных отходов, устанавливаемые для их захоронения;

7) переработка радиоактивных отходов – технологические операции по дезактивации (выделению удаляемых радионуклидов) и (или) минимизации объема, и (или) изменению характеристик радиоактивных отходов для последующего безопасного обращения;

8) хранение радиоактивных отходов (далее – хранение) – безопасное размещение радиоактивных отходов в пункте хранения, хранилище или хвостохранилище радиоактивных отходов, предусматривающее возможность их последующего извлечения для дальнейшего обращения с ними;

9) хранилище радиоактивных отходов (далее – хранилище) – объект обращения с радиоактивными отходами (в том числе выделенная площадка), предназначенный для промежуточного хранения в течение срока, установленного проектной документацией, предусматривающего их последующее извлечение для дальнейшего обращения с ними;

10) пункт хранения радиоактивных отходов (далее – пункт хранения) – объект обращения с радиоактивными отходами, предназначенный для временного размещения радиоактивных отходов в течение срока, установленного проектной документацией, с обеспечением возможности их последующего извлечения для дальнейшего обращения с ними;

11) образователи радиоактивных отходов – физические или юридические лица, в результате деятельности которых образуются радиоактивные отходы;

12) хвостохранилище радиоактивных отходов (далее – хвостохранилище) – объект обращения с радиоактивными отходами, предназначенный для длительного размещения радиоактивных отходов, образующихся при переработке минерального сырья и горнодобывающих работ (хвостов и отвалов), с возможностью их последующего извлечения для дальнейшего обращения с ними;

13) период потенциальной опасности радиоактивных отходов – период времени, в течение которого удельная активность радиоактивных отходов снижается до показателей, при которых не требуется радиационный контроль;

14) обращение с радиоактивными отходами – виды деятельности, связанные со сбором, переработкой, кондиционированием, транспортировкой, хранением и захоронением радиоактивных отходов;

15) национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами (далее – национальный оператор) – юридическое лицо, наделенное полномочиями по захоронению радиоактивных отходов, а также осуществляющее иные функции в соответствии с настоящим Законом;

16) физическая защита в области обращения с радиоактивными отходами (далее – физическая защита) – совокупность организационных, инженерных и технических мер, осуществляемых в целях предотвращения несанкционированных действий в отношении радиоактивных отходов и объектов обращения с радиоактивными отходами;

17) объекты обращения с радиоактивными отходами – специальные сооружения (или комплексы) и иные инженерные конструкции, предназначенные для переработки, кондиционирования, транспортирования, хранения и (или) захоронения радиоактивных отходов;

18) вывод из эксплуатации объекта обращения с радиоактивными отходами – этап жизненного цикла объекта обращения с радиоактивными отходами, за исключением хранилищ и пунктов захоронения, направленный на приведение объекта в состояние, не требующее установления ограничений по радиационной безопасности и обеспечивающее защиту населения и окружающей среды;

19) жизненный цикл объекта обращения с радиоактивными отходами – последовательность этапов существования объекта обращения с радиоактивными отходами, включающая его размещение, инженерные изыскания, проектирование, сооружение, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, вывод из эксплуатации (закрытие), а также постэксплуатационный мониторинг и контроль, осуществляемые в целях обеспечения ядерной, радиационной, ядерной физической и экологической безопасности;

20) уполномоченный орган в области обращения с радиоактивными отходами (далее – уполномоченный орган) – центральный государственный орган, осуществляющий руководство в области обращения с радиоактивными отходами;

21) исторические радиоактивные отходы – радиоактивные отходы, относящиеся к ядерному наследию, образовавшиеся до 1992 года и не имеющие собственника.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан в области обращения с радиоактивными отходами

1. Законодательство Республики Казахстан в области обращения с радиоактивными отходами основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из Экологического кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об использовании атомной энергии», настоящего Закона и иных нормативных правовых актов, международных договорных обязательств Республики Казахстан.

2. Порядок действия на территории Республики Казахстан международных договоров определяется законами.

Статья 3. Объекты и субъекты в области обращения с радиоактивными отходами

1. Объектами в области обращения с радиоактивными отходами являются:

1) радиоактивные отходы;

2) хранилища;

3) хвостохранилища;

4) пункты хранения;

5) пункты захоронения;

6) установки по переработке и (или) кондиционированию радиоактивных отходов;

7) иные объекты, используемые в процессе обращения с радиоактивными отходами.

2. Субъектами в области обращения с радиоактивными отходами являются:

1) физические и юридические лица, осуществляющие обращение с радиоактивными отходами;

2) центральные государственные органы и органы местного государственного управления.

Статья 4. Виды деятельности в области обращения с радиоактивными отходами

Настоящий Закон распространяется на следующие виды деятельности в области обращения с радиоактивными отходами:

1) этапы жизненного цикла объектов обращения с радиоактивными отходами, включая их размещение, сооружение, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, вывод из эксплуатации и закрытие, а также постэксплуатационный мониторинг и контроль, осуществляемые в целях обеспечения ядерной, радиационной и экологической безопасности;

2) обращение с радиоактивными отходами, а также передача и прием радиоактивных отходов;

3) выполнение работ и оказание услуг в области обращения с радиоактивными отходами, включая проведение научно-исследовательских, проектных, опытно-конструкторских, инженерных и экспертных работ, изготовление, поставку и техническое обслуживание оборудования, осуществление радиационного контроля, обеспечение физической защиты, ведение учета и контроля радиоактивных отходов, подготовку, обучение и аттестацию персонала, а также иные работы и услуги, оказывающие влияние на ядерную и радиационную безопасность;

4) иные виды деятельности в области обращения с радиоактивными отходами.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

Статья 5. Основные цель, задачи и принципы государственного регулирования в области обращения с радиоактивными отходами

1. Основной целью государственного регулирования в области обращения с радиоактивными отходами является обеспечение ядерной, радиационной, ядерной физической и экологической безопасности, защиты жизни и здоровья настоящего и будущих поколений от радиационного воздействия и защиты окружающей среды от радиоактивного загрязнения при обращении с радиоактивными отходами.

2. Основными задачами государственного регулирования в области обращения с радиоактивными отходами являются:

1) формирование эффективной системы государственного управления в области обращения с радиоактивными отходами;

2) исполнение обязательств государства по обеспечению радиационной безопасности;

3) организация эффективного управления и контроля в области обращения с радиоактивными отходами;

4) организация эффективной системы обращения со всеми видами радиоактивных отходов;

5) оптимизация площадей, используемых для обращения с радиоактивными отходами;

6) обеспечение доступа к информации, связанной с обеспечением радиационной безопасности;

7) обеспечение своевременного размещения радиоактивных отходов на безопасное хранение и захоронение;

8) обеспечение выполнения международных обязательств Республики Казахстан в области гарантий ядерной и радиационной безопасности и обращения с радиоактивными отходами.

3. Основными принципами государственного регулирования в области обращения с радиоактивными отходами являются:

1) принцип безопасности – приоритет защиты жизни и здоровья персонала, населения и окружающей среды над всеми иными аспектами деятельности, связанной с обращением с радиоактивными отходами;

2) принцип ответственности – ответственность субъектов обращения с радиоактивными отходами за обеспечение безопасности при обращении с радиоактивными отходами;

3) принцип минимизации – ограничение образования и накопления радиоактивных отходов на минимальном практически достижимом уровне;

4) принцип оптимизации – снижение воздействия радиоактивных отходов при обращении с ними до разумно достижимого низкого уровня с учетом экономических и социальных факторов;

5) принцип взаимосвязи поколений – защита будущих поколений от необоснованного перекладывания нынешним поколением бремени, связанного с необходимостью обеспечения безопасности при обращении с радиоактивными отходами в будущем;

6) принцип ответственности образователя радиоактивных отходов – обязанность образователя радиоактивных отходов обеспечивать финансирование работ по безопасному обращению, хранению и захоронению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области обращения с радиоактивными отходами

Правительство Республики Казахстан в области обращения с радиоактивными отходами:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в области обращения с радиоактивными отходами и организует их осуществление;

2) принимает решение о районе размещения пунктов захоронения и их строительстве;

3) принимает решение о переводе пункта хранения исторических радиоактивных отходов в пункт захоронения;

4) принимает решение о досрочном закрытии или закрытии пунктов захоронения;

5) утверждает правила выбора площадки размещения пунктов захоронения;

6) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 7. Компетенция государственных органов в области обращения с радиоактивными отходами

1. Уполномоченный орган в пределах своей компетенции в области обращения с радиоактивными отходами:

1) осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции;

2) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области обращения с радиоактивными отходами в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, технические регламенты, нормативно-технические документы в области обращения с радиоактивными отходами в соответствии с основными целью, задачами и принципами, установленными настоящим Законом;

4) определяет национального оператора и утверждает положение о нем;

5) определяет порядок, механизм и источники финансирования деятельности национального оператора;

6) осуществляет международное сотрудничество в области обращения с радиоактивными отходами;

7) вносит в Правительство Республики Казахстан предложения о:

районе размещения пунктов захоронения и их строительстве;

переводе пункта хранения исторических радиоактивных отходов в пункт захоронения;

досрочном закрытии или закрытии пунктов захоронения;

8) осуществляет межотраслевую координацию в области обращения с радиоактивными отходами;

9) разрабатывает и утверждает критерии приемлемости;

10) разрабатывает и утверждает правила учета и контроля радиоактивных отходов;

11) разрабатывает и утверждает правила по обеспечению безопасности при размещении, сооружении, эксплуатации, выводе из эксплуатации или закрытии хвостохранилищ, пунктов хранения или пунктов захоронения;

12) разрабатывает и утверждает правила сбора, перевозки, хранения и захоронения;

13) разрабатывает и утверждает правила подготовки и предоставления отчетов по анализу безопасности пунктов хранения и пунктов захоронения;

14) разрабатывает и утверждает правила физической защиты радиоактивных отходов и объектов обращения с радиоактивными отходами, включая их транспортировку;

15) разрабатывает и утверждает правила передачи радиоактивных отходов на захоронение и правила захоронения;

16) разрабатывает правила выбора площадки размещения пунктов захоронения;

17) разрабатывает и утверждает правила мониторинга закрытых пунктов захоронения;

18) осуществляет государственный контроль и надзор за деятельностью, связанной с обращением с радиоактивными отходами;

19) ведет кадастр объектов обращения с радиоактивными отходами;

20) проводит аттестацию персонала организаций, осуществляющих деятельность по обращению с радиоактивными отходами, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

21) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в пределах компетенции, установленной экологическим законодательством Республики Казахстан:

1) организует и проводит государственную экологическую экспертизу и экологическую оценку объектов обращения с радиоактивными отходами в случаях и порядке, предусмотренных экологическим законодательством Республики Казахстан;

2) выдает экологические разрешения в отношении объектов обращения с радиоактивными отходами;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

3. Государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в пределах компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан:

1) организует и осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический контроль и надзор за соблюдением требований санитарных правил, гигиенических нормативов в области обращения с радиоактивными отходами;

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иным законодательством Республики Казахстан.

Статья 8. Компетенция местных исполнительных органов в области обращения с радиоактивными отходами

Местные исполнительные органы в пределах компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан в области обращения с радиоактивными отходами:

1) осуществляют с привлечением государственных органов и (или) их подведомственных организаций проведение мониторинга закрытых пунктов захоронения в соответствии с правилами мониторинга закрытых пунктов захоронения;

2) участвуют в реализации мероприятий по обеспечению радиационной безопасности и охраны окружающей среды на объектах обращения с радиоактивными отходами;

3) организуют общественные обсуждения и информирование населения по вопросам размещения, сооружения, эксплуатации и закрытия объектов обращения с радиоактивными отходами;

4) организуют работу по обращению с историческими радиоактивными отходами, ликвидации радиационного загрязнения, а также обеспечению безопасности и реабилитации объектов ядерного наследия;

5) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законами Республики Казахстан.

Статья 9. Лицензирование деятельности в области обращения с радиоактивными отходами

1. Лицензирование деятельности в области обращения с радиоактивными отходами осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области использования атомной энергии, а также законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

2. Лицензирование деятельности в области обращения с радиоактивными отходами осуществляется уполномоченным органом в области использования атомной энергии.

Статья 10. Государственный контроль и надзор за деятельностью, связанной с обращением с радиоактивными отходами

Государственный контроль и надзор в области обращения с радиоактивными отходами осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «Об использовании атомной энергии».

Статья 11. Государственный учет и контроль радиоактивных отходов

1. Радиоактивные отходы подлежат государственному учету и контролю в соответствии с настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан в области использования атомной энергии.

2. Государственный учет и контроль радиоактивных отходов ведутся с целью обеспечения системного и достоверного учета их образования, накопления, хранения, переработки, транспортирования и захоронения, предупреждения их неконтролируемого обращения, а также обеспечения ядерной, радиационной, ядерной физической и экологической безопасности.

3. Государственный учет и контроль радиоактивных отходов включают:

1) ведение реестра радиоактивных отходов;

2) ведение кадастра объектов обращения с радиоактивными отходами.

4. Организация и обеспечение деятельности системы государственного учета и контроля радиоактивных отходов осуществляются уполномоченным органом.

5. Ведение реестра радиоактивных отходов осуществляется уполномоченным органом.

6. Порядок ведения реестра радиоактивных отходов и порядок ведения кадастра объектов обращения с радиоактивными отходами определяются уполномоченным органом.

7. Первичный учет радиоактивных отходов осуществляется образователями радиоактивных отходов.

В случае невозможности определения образователя радиоактивных отходов первичный учет осуществляется местными исполнительными органами по месту их нахождения.

Статья 12. Классификация радиоактивных отходов

1. Классификация радиоактивных отходов осуществляется на основе их происхождения, агрегатного состояния, удельной активности (концентрации), периода полураспада радионуклидов, содержащихся в радиоактивных отходах, а также содержащихся в них ядерных материалов.

2. По агрегатному состоянию радиоактивные отходы подразделяются на твердые, жидкие и газообразные радиоактивные отходы.

3. По уровню удельной активности (концентрации) радиоактивные отходы подразделяются на очень низкоактивные, низкоактивные, среднеактивные и высокоактивные радиоактивные отходы.

4. По периоду полураспада радионуклидов, содержащихся в радиоактивных отходах, они подразделяются на очень короткоживущие, короткоживущие и долгоживущие радиоактивные отходы.

5. По содержанию ядерных материалов радиоактивные отходы подразделяются на содержащие ядерные материалы и не содержащие ядерные материалы радиоактивные отходы.

6. Критерии и порядок классификации радиоактивных отходов утверждаются уполномоченным органом. Классификация радиоактивных отходов используется при определении порядка обращения с ними, выбора технологий переработки, хранения и (или) захоронения.

Статья 13. Перевод ядерных материалов, радиоактивных веществ в категорию радиоактивных отходов

1. Перевод ядерных материалов и (или) радиоактивных веществ в категорию радиоактивных отходов осуществляется их собственниками по согласованию с уполномоченным органом.

2. Перевод ядерных материалов и (или) радиоактивных веществ в категорию радиоактивных отходов осуществляется при совокупности выполнения следующих условий:

1) исключения последующего возврата радиоактивных отходов, переданных на хранение, переработку и кондиционирование радиоактивных отходов в технологический процесс с целью извлечения ядерных материалов, радиоактивных веществ без проведения специальных организационно-технических мероприятий;

2) проведения измерений и расчетов, подтверждающих невозможность или нецелесообразность их дальнейшего использования по назначению;

3) выполнения критериев постановки на государственный учет радиоактивных отходов в соответствии с правилами учета и контроля радиоактивных отходов.

3. Порядок перевода ядерных материалов и (или) радиоактивных веществ в категорию радиоактивных отходов определяется уполномоченным органом.

Статья 14. Категорирование объектов обращения с радиоактивными отходами

1. Категорирование объектов обращения с радиоактивными отходами осуществляется по уровню их потенциальной радиационной опасности для населения, персонала и окружающей среды при максимально возможной радиационной аварии с учетом характеристик радиоактивных отходов, определяемых в соответствии с классификацией, установленной законодательством Республики Казахстан.

2. По уровню потенциальной радиационной опасности объекты обращения с радиоактивными отходами подразделяются на объекты:

1) 1 категории – на которых в случае аварии возможно радиационное воздействие на население и окружающую среду за пределами их санитарно-защитной зоны;

2) 2 категории – на которых в случае аварии радиационное воздействие ограничивается территорией санитарно-защитной зоны;

3) 3 категории – на которых в случае аварии радиационное воздействие ограничивается площадкой размещения объекта;

4) 4 категории – на которых в случае аварии радиационное воздействие ограничивается помещениями или рабочей зоной, где осуществляются работы по обращению с радиоактивными отходами, без выхода воздействия за их пределы.

3. Для действующих объектов категории устанавливаются собственником объекта и согласовываются с уполномоченным органом и территориальными подразделениями уполномоченного государственного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

4. Категории для новых объектов обращения с радиоактивными отходами устанавливаются на этапе проектирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области использования атомной энергии и санитарно-эпидемиологическими требованиями к обеспечению радиационной безопасности на основании анализа проектной документации, включающей сценарии максимальных радиационных аварий.

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

Статья 15. Общие условия осуществления деятельности в области обращения с радиоактивными отходами

1. Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с радиоактивными отходами, обязаны иметь лицензию на соответствующий вид деятельности в сфере использования атомной энергии.

2. Физические и юридические лица, эксплуатирующие объекты обращения с радиоактивными отходами либо осуществляющие операции с радиоактивными отходами, обязаны:

1) обеспечивать ядерную, радиационную, ядерную физическую, экологическую безопасность при обращении с радиоактивными отходами и на объектах обращения с радиоактивными отходами;

2) разрабатывать, внедрять и поддерживать программы обеспечения качества на всех этапах создания, эксплуатации и вывода из эксплуатации (закрытия) объектов обращения с радиоактивными отходами;

3) проводить оценку безопасности объектов обращения с радиоактивными отходами;

4) разрабатывать и реализовывать меры по предупреждению аварий и снижению их последствий для персонала, населения и окружающей среды;

5) разрабатывать и реализовывать меры по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах обращения с радиоактивными отходами;

6) осуществлять учет и контроль радиоактивных отходов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области обращения с радиоактивными отходами;

7) обеспечивать обучение, поддержание и повышение квалификации персонала;

8) обеспечивать формирование и наличие финансовых средств, необходимых для вывода из эксплуатации (закрытия) объектов обращения с радиоактивными отходами и ликвидации последствий аварий.

Статья 16. Образователи радиоактивных отходов

1. Образователи радиоактивных отходов обязаны:

1) осуществлять оценку возможности дальнейшего использования материалов, веществ, оборудования и изделий, содержащих радионуклиды, и в случае невозможности их дальнейшего использования относить такие материалы к радиоактивным отходам в соответствии с критериями отнесения к радиоактивным отходам;

2) обеспечивать безопасное обращение с радиоактивными отходами до их передачи национальному оператору для захоронения;

3) обеспечивать приведение радиоактивных отходов в состояние, приемлемое для захоронения, в соответствии с критериями приемлемости, утверждаемыми уполномоченным органом;

4) финансировать работы по обращению с радиоактивными отходами, а также по передаче их национальному оператору для захоронения;

5) передавать радиоактивные отходы национальному оператору с предоставлением полной информации, необходимой для их идентификации, учета и подтверждения соответствия критериям приемлемости.

2. Образователи радиоактивных отходов несут ответственность за обеспечение безопасного обращения с радиоактивными отходами до их передачи национальному оператору.

3. При прекращении деятельности образователи радиоактивных отходов обязаны:

1) уведомить уполномоченный орган о намерении прекращения деятельности;

2) передать все имеющиеся радиоактивные отходы в пункты хранения и (или) захоронения в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области обращения с радиоактивными отходами;

3) провести работы по дезактивации оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций, рекультивации территории и восстановлению окружающей среды.

Статья 17. Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами

1. Национальный оператор обладает исключительным правом на:

1) осуществление деятельности, связанной со всеми этапами жизненного цикла пунктов захоронения, и выполнение работ по захоронению на территории Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» и настоящим Законом;

2) выполнение работ по ликвидации и (или) консервации объектов ядерного наследия, находящихся в государственной собственности либо подлежащих передаче в государственную собственность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) выполнение работ по ликвидации последствий добычи и переработки урана, а также консервации объектов и сооружений, загрязненных радиоактивными материалами в результате такой деятельности, в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

2. При выполнении работ, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 1 настоящей статьи, проводятся рекультивационные мероприятия, направленные на восстановление окружающей среды, снижение радиационных рисков и обеспечение радиационной безопасности населения и территорий, согласно проектной документации.

3. Национальный оператор осуществляет следующие функции:

1) обеспечивает безопасное обращение с принятыми на хранение и (или) захоронение радиоактивными отходами;

2) определяет соответствие передаваемых ему на хранение и (или) захоронение радиоактивных отходов заявленным данным и критериям приемлемости;

3) обеспечивает безопасную эксплуатацию объектов обращения с радиоактивными отходами, находящихся в его ведении;

4) осуществляет эксплуатацию, техническое обслуживание, реконструкцию, закрытие и постэксплуатационный мониторинг пунктов захоронения, находящихся в его ведении;

5) разрабатывает и реализует программы обеспечения качества обращения с радиоактивными отходами в пределах своей деятельности;

6) вносит предложения в уполномоченный орган по развитию инфраструктуры по обращению с радиоактивными отходами;

7) проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с безопасностью размещения и эксплуатации объектов обращения с радиоактивными отходами;

8) принимает радиоактивные отходы на хранение и (или) захоронение на возмездной основе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

9) обеспечивает радиационный контроль и мониторинг территории размещения пунктов захоронения;

10) обеспечивает информирование государственных органов и населения о радиационной обстановке на территориях размещения пунктов захоронения, находящихся в его ведении, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

11) осуществляет работы по ликвидации последствий деятельности объектов ядерного наследия, включая проведение рекультивационных мероприятий, направленных на восстановление окружающей среды и обеспечение радиационной безопасности населения и территорий;

12) осуществляет иные виды деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Национальный оператор имеет право:

1) запрашивать и получать от образователей радиоактивных отходов и организаций, выполняющих работы в области обращения с радиоактивными отходами, информацию в объеме, необходимом и достаточном для выполнения возложенных на него функций;

2) вносить в уполномоченный орган предложения по совершенствованию нормативных правовых актов по безопасности в области обращения с радиоактивными отходами;

3) заключать договоры на выполнение работ и оказание услуг по обращению с радиоактивными отходами в пределах своей компетенции;

4) отказывать в приеме радиоактивных отходов на захоронение в случае выявления их несоответствия критериям приемлемости;

5) привлекать к выполнению отдельных работ специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии в сфере использования атомной энергии;

6) осуществлять иные права, необходимые для достижения основных цели и задач, установленных настоящим Законом, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 18. Порядок передачи радиоактивных отходов национальному оператору для захоронения

1. Передача радиоактивных отходов национальному оператору осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом.

2. Радиоактивные отходы переходят в собственность национального оператора после подтверждения их соответствия критериям приемлемости и с момента подписания акта приемки-передачи радиоактивных отходов.

3. Перед передачей радиоактивных отходов национальному оператору образователь радиоактивных отходов либо привлекаемая им специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию в сфере использования атомной энергии, осуществляет кондиционирование радиоактивных отходов.

4. Передача бесхозяйных радиоактивных отходов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Размещение на захоронение бесхозяйных радиоактивных отходов осуществляется за счет бюджетных средств в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Статья 19. Финансирование деятельности по обращению с радиоактивными отходами

1. Финансирование деятельности по обращению с радиоактивными отходами осуществляется образователями радиоактивных отходов либо их правопреемниками за счет собственных средств.

2. Финансирование деятельности национального оператора осуществляется за счет:

1) вознаграждения за оказываемые услуги, выполняемые работы по обращению с радиоактивными отходами;

2) средств, выделяемых недропользователями в качестве финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и (или) ликвидации последствий недропользования;

3) бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

4) иных источников, не запрещенных законами Республики Казахстан.

3. Финансирование деятельности по обращению с радиоактивными отходами осуществляется за счет бюджетных средств в следующих случаях при:

1) обращении с радиоактивными отходами, образующимися и (или) накопленными в организациях, находящихся в республиканской или коммунальной собственности;

2) обращении с бесхозяйными отработавшими закрытыми радионуклидными источниками и (или) бесхозяйными накопленными радиоактивными отходами;

3) обращении с историческими радиоактивными отходами и объектами исторического радиационного загрязнения, находящимися в республиканской или коммунальной собственности, и (или) собственник которых не установлен;

4) выводе из эксплуатации объектов обращения с радиоактивными отходами, находящихся в республиканской или коммунальной собственности;

5) осуществлении иной деятельности по обращению с радиоактивными отходами в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Статья 20. Аварийная готовность и реагирование

1. Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с радиоактивными отходами, обязаны разрабатывать, утверждать и поддерживать в актуальном состоянии планы аварийной готовности и реагирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области использования атомной энергии и законодательством Республики Казахстан о гражданской защите.

Планы аварийной готовности и реагирования должны учитывать категорию радиационной опасности объекта обращения с радиоактивными отходами, содержать порядок действий при инцидентах и авариях, меры по ликвидации их последствий и минимизации радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду.

2. Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с радиоактивными отходами, обязаны обеспечивать выполнение мероприятий по аварийной готовности и реагированию при обращении с радиоактивными отходами.

3. Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с радиоактивными отходами, обязаны проводить обучение персонала, тренировки и учебно-тренировочные занятия, направленные на отработку действий по планам аварийной готовности и реагирования, в порядке, определенном уполномоченным органом.

4. В случае аварии физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с радиоактивными отходами, обязаны незамедлительно принять меры по ее локализации, уведомить уполномоченный орган и органы гражданской защиты, а также выполнить иные действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 21. Физическая защита радиоактивных отходов и объектов обращения с радиоактивными отходами

1. Физические и юридические лица при обращении с радиоактивными отходами обеспечивают их физическую защиту.

2. Обеспечение физической защиты радиоактивных отходов и объектов обращения с радиоактивными отходами осуществляется на всех этапах жизненного цикла таких объектов, а также при обращении с радиоактивными отходами, включая их транспортирование.

3. В целях обеспечения физической защиты радиоактивных отходов и объектов обращения с радиоактивными отходами осуществляются создание организационной структуры, разработка внутренних документов, оснащение инженерными и техническими средствами физической защиты, а также обеспечивается наличие сил охраны и реагирования для защиты от несанкционированных действий.

Статья 22. Условия ввоза в страну и вывоза из страны радиоактивных отходов

1. Ввоз в Республику Казахстан радиоактивных отходов для их хранения, переработки, кондиционирования или захоронения запрещается, за исключением случаев возврата радиоактивных отходов, образовавшихся в результате переработки или кондиционирования радиоактивных отходов, образованных в Республике Казахстан и направленных за пределы Республики Казахстан для переработки.

2. Разрешается ввоз на территорию Республики Казахстан радиоактивных отходов, образовавшихся при переработке отработавшего ядерного топлива, направленного из Республики Казахстан за рубеж, если это предусмотрено международным договором Республики Казахстан.

3. Вывоз радиоактивных отходов из Республики Казахстан допускается только в случаях и порядке, предусмотренных международными договорами Республики Казахстан.

4. Порядок ввоза и вывоза радиоактивных отходов определяется законодательством Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан.

Статья 23. Трансграничные перемещения радиоактивных отходов

1. Трансграничные перемещения радиоактивных отходов осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан.

2. Трансграничное перемещение радиоактивных отходов допускается при соблюдении следующих условий:

1) наличие предварительного письменного уведомления и получения согласия государства назначения;

2) получение согласия государств транзита при перемещении через их территории;

3) осуществление перемещения по согласованию с уполномоченным органом;

4) соблюдение требований международных договоров к безопасной перевозке радиоактивных отходов, включая требования к упаковкам, транспортным средствам, маршрутам и условиям транспортирования.

3. Запрещается отправка в место назначения южнее 60 градусов южной широты отработавшего ядерного топлива или радиоактивных отходов для хранения или захоронения.

4. Порядок трансграничного перемещения радиоактивных отходов определяется уполномоченным органом.

Статья 24. Регистрация радиоактивных отходов, а также объектов обращения с радиоактивными отходами

1. Регистрация радиоактивных отходов и объектов обращения с радиоактивными отходами включает внесение и обновление документированной информации в реестр радиоактивных отходов и кадастр объектов обращения с радиоактивными отходами.

2. Регистрация радиоактивных отходов и объектов обращения с радиоактивными отходами осуществляется в целях формирования, ведения и функционирования государственной системы учета радиоактивных отходов.

3. В реестр радиоактивных отходов вносятся документированные сведения о радиоактивных отходах, включая их характеристики, количество, место размещения, а также сведения о субъектах обращения с радиоактивными отходами на основании данных первичного учета.

4. В кадастр объектов обращения с радиоактивными отходами вносятся документированные сведения о пунктах захоронения, хранилищах, хвостохранилищах, пунктах хранения, об установках по переработке и (или) кондиционированию радиоактивных отходов в соответствии с порядком его ведения.

5. На радиоактивные отходы, приведенные в соответствие с критериями приемлемости, составляется паспорт радиоактивных отходов.

Паспорт радиоактивных отходов составляется на каждую упаковку радиоактивных отходов организацией, осуществившей их кондиционирование, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

Требования к содержанию, форме и порядку составления паспорта радиоактивных отходов утверждаются уполномоченным органом.

6. Хранение реестра радиоактивных отходов, кадастра объектов обращения с радиоактивными отходами и паспорта радиоактивных отходов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о Национальном архивном фонде и архивах.

Глава 4. ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

Статья 25. Сбор, переработка, кондиционирование радиоактивных отходов

1. Сбор, переработка и кондиционирование радиоактивных отходов осуществляются в целях приведения их в форму и состояние, соответствующие установленным критериям приемлемости для транспортирования, хранения и (или) захоронения.

Радиоактивные отходы подлежат сбору с момента их образования в порядке, обеспечивающем исключение их неконтролируемого накопления и распространения.

2. Сбор, переработка и кондиционирование радиоактивных отходов осуществляются с учетом их классификации и характеристик с применением технологий и методов, обеспечивающих радиационную защиту населения и окружающей среды.

3. При сборе, переработке и кондиционировании радиоактивных отходов обеспечиваются:

1) радиационный контроль;

2) учет и контроль радиоактивных отходов;

3) предотвращение распространения радионуклидов в окружающую среду;

4) минимизация образования вторичных радиоактивных отходов и их объема;

5) меры по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций;

6) физическая защита.

4. Упаковки радиоактивных отходов, предназначенные для транспортирования, хранения и (или) захоронения, должны соответствовать требованиям безопасности и долговременной устойчивости, установленным уполномоченным органом, и подлежат обязательной паспортизации.

5. Технологические операции по сбору, переработке и кондиционированию радиоактивных отходов осуществляются в соответствии с программами обеспечения качества.

Статья 26. Хранение радиоактивных отходов

1. Хранение радиоактивных отходов осуществляется в целях их технологической выдержки для снижения уровня радиоактивности, а также накопления для последующей переработки, кондиционирования, транспортировки или захоронения.

2. Хранение осуществляется как временное или длительное в зависимости от характеристик радиоактивных отходов и проектных решений.

3. Сроки и условия хранения определяются проектной документацией с учетом их классификации и должны обеспечивать безопасность персонала, населения и окружающей среды в течение всего периода хранения. Продление указанных сроков допускается только при наличии обоснования безопасности, согласованного с уполномоченным органом, и внесения соответствующих изменений в проектную документацию и (или) условия действия лицензии.

4. Хранение допускается только в хранилищах, пунктах хранения и хвостохранилищах.

5. Хранению подлежат радиоактивные отходы, приведенные в форму и состояние, обеспечивающие их безопасное хранение и возможность последующего обращения с ними.

6. При хранении обеспечиваются:

1) постоянный радиационный мониторинг;

2) контроль состояния систем безопасности;

3) учет и контроль радиоактивных отходов;

4) меры по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций;

5) физическая защита;

6) исключение возможности самопроизвольных цепных ядерных реакций и предотвращение избыточного тепловыделения;

7) учет и оценка биологических, химических и иных рисков.

7. Хранение должно обеспечивать техническую возможность последующего извлечения, переработки, транспортировки или захоронения радиоактивных отходов.

8. Ответственность за обеспечение безопасности хранения несут физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с радиоактивными отходами.

9. Хранение не должно использоваться в качестве замены захоронения радиоактивных отходов.

Статья 27. Транспортировка радиоактивных отходов

1. Транспортировку радиоактивных отходов могут осуществлять физические или юридические лица, имеющие соответствующие лицензии, выданные уполномоченным органом в области использования атомной энергии.

2. Транспортировка радиоактивных отходов производится с соблюдением требований нормативных правовых актов уполномоченного органа, включая требования к упаковкам (транспортным контейнерам), маркировке, транспортным средствам, маршрутам, обеспечению физической защиты и радиационной безопасности.

3. Условия и режим транспортировки радиоактивных отходов воздушным, железнодорожным, водным или автомобильным транспортом согласовываются с соответствующими службами Республики Казахстан.

4. Грузоотправитель, перевозчик и грузополучатель при транспортировке радиоактивных отходов обязаны обеспечивать ядерную, радиационную безопасность и физическую защиту, а также выполнять меры по предотвращению инцидентов и аварий, их локализации и минимизации последствий.

5. В случае возникновения радиационной аварии в результате дорожно-транспортного происшествия при транспортировке радиоактивных отходов ответственность за ее ликвидацию, а также защита персонала, населения, окружающей природной среды и материальных ценностей возлагаются на грузоотправителя, если иное не предусмотрено соглашением о транспортировке.

Статья 28. Захоронение радиоактивных отходов

1. Захоронение осуществляется в целях обеспечения долговременной изоляции радиоактивных отходов, предотвращающей их воздействие на население и окружающую среду, без намерения последующего извлечения.

2. Захоронение допускается только в пунктах захоронения.

3. Пункты захоронения должны обеспечивать изоляцию радиоактивных отходов на основе системы барьеров безопасности, обеспечивающих изоляцию радиоактивных отходов на весь период их потенциальной опасности.

4. Захоронению подлежат радиоактивные отходы, приведенные в форму и состояние, соответствующие установленным критериям приемлемости.

5. При захоронении обеспечиваются:

1) радиационный мониторинг;

2) контроль состояния барьеров безопасности;

3) учет и контроль радиоактивных отходов;

4) меры по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций;

5) физическая защита пунктов захоронения;

6) исключение возможности самопроизвольных цепных ядерных реакций и избыточного тепловыделения;

7) ведение и сохранение документации о месте, конструкции и составе захороненных радиоактивных отходов.

6. После закрытия пункта захоронения обеспечиваются меры по долгосрочному контролю и мониторингу его состояния в объеме, установленном проектной документацией и условиями действия лицензии.

7. Захоронение осуществляется с учетом необходимости минимизации образования радиоактивных отходов и их объема, подлежащего захоронению.

Статья 29. Обращение с историческими радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия

1. Собственники и иные законные владельцы объектов ядерного наследия, а также земельных участков и иных объектов, в границах которых выявлены объекты ядерного наследия, обязаны в пределах своих прав и обязанностей принимать меры по обеспечению радиационной безопасности, недопущению несанкционированного доступа к таким объектам, предоставлять необходимую информацию и обеспечивать доступ для проведения обследования, оценки состояния, учета, реабилитации, ликвидации и (или) консервации таких объектов.

2. Выявление, учет, оценка и ликвидация объектов ядерного наследия осуществляются с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

3. Правила обращения с историческими радиоактивными отходами, а также выявления, обследования, оценки состояния, учета, реабилитации, ликвидации и (или) консервации объектов ядерного наследия утверждаются уполномоченным органом.

Статья 30. Обращение с радиоактивными отходами, образующимися при добыче и переработке урана

1. Национальная компания в области урана вправе осуществлять захоронение очень низкоактивных радиоактивных отходов в виде радиоактивно загрязненных грунтов, образующихся при добыче и переработке урана способом подземного скважинного выщелачивания и при ликвидации последствий такой деятельности, в пунктах приповерхностного захоронения, а также осуществлять деятельность, связанную с этапами жизненного цикла таких пунктов.

2. Работы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут выполняться юридическим лицом, девяносто и более процентов акций или долей участия которого прямо или косвенно принадлежат национальной компании в области урана, при наличии у такого юридического лица соответствующей лицензии, выданной уполномоченным органом в области использования атомной энергии.

3. Ответственность за безопасность пунктов приповерхностного захоронения, указанных в пункте 1 настоящей статьи, при выполнении работ, связанных с этапами их жизненного цикла, включая период после их закрытия, несет национальная компания в области урана либо юридическое лицо, указанное в пункте 2 настоящей статьи.

Глава 5. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

Статья 31. Решения о районе размещения и о строительстве объектов обращения с радиоактивными отходами

1. Решение о районе размещения пунктов захоронения, решение о строительстве пунктов захоронения принимаются Правительством Республики Казахстан при согласии местных представительных органов, на территории которых планируется строительство пунктов захоронения, с учетом:

1) необходимости обеспечения безопасного обращения с радиоактивными отходами;

2) наличия необходимых условий для размещения пунктов захоронения, отвечающих требованиям законодательства Республики Казахстан в области обращения с радиоактивными отходами;

3) отсутствия угрозы безопасности для пунктов захоронения со стороны расположенных вблизи гражданских и военных объектов;

4) требований, установленных экологическим законодательством Республики Казахстан;

5) возможных социальных и экономических последствий размещения указанных пунктов для промышленного, сельскохозяйственного и социального развития региона.

2. Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с радиоактивными отходами, принимают решения о размещении и (или) строительстве пунктов хранения, хвостохранилищ и установок по переработке радиоактивных отходов по согласованию с уполномоченным органом и местными исполнительными органами.

3. Решения о размещении хранилищ радиоактивных отходов, входящих в состав объектов использования атомной энергии в пределах промышленных площадок организаций (предприятий), принимаются в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

4. Решения о размещении и о строительстве объектов обращения с радиоактивными отходами принимаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области использования атомной энергии, об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Республики Казахстан и экологическим законодательством Республики Казахстан.

Статья 32. Размещение объектов обращения с радиоактивными отходами

1. Выбор места размещения объектов обращения с радиоактивными отходами осуществляется в пределах района размещения объектов обращения с радиоактивными отходами, определенного в соответствии с настоящим Законом.

2. Размещение объектов обращения с радиоактивными отходами осуществляется в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан, экологическим законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

3. Размещение объектов обращения с радиоактивными отходами не допускается:

1) в пределах территорий жилой застройки;

2) на особо охраняемых природных территориях;

3) в зонах санитарной охраны источников водоснабжения;

4) в зонах опасных геологических и гидрогеологических процессов и на иных территориях, не обеспечивающих безопасность размещения;

5) на испытательных полигонах и в местах проведения испытаний вооружений, военной техники и иных средств поражения.

4. При размещении объектов обращения с радиоактивными отходами учитываются:

1) воздействие внешних природных явлений и процессов на объект обращения с радиоактивными отходами;

2) воздействие внешних техногенных процессов на объект обращения с радиоактивными отходами;

3) воздействие объекта обращения с радиоактивными отходами на население и окружающую среду.

5. При выборе земельного участка для размещения объектов обращения с радиоактивными отходами учитываются характеристики геологической среды, включая:

1) гидрогеологические условия;

2) глубину залегания подземных вод;

3) сорбционные свойства пород;

4) отсутствие активных тектонических нарушений и иных факторов, способствующих миграции радионуклидов.

6. Уполномоченный орган осуществляет оценку соответствия выбранного места размещения объекта обращения с радиоактивными отходами требованиям ядерной и радиационной безопасности, проводит экспертизу материалов обоснования безопасности размещения объекта и выдает заключение. Размещение объектов обращения с радиоактивными отходами не допускается при отсутствии положительного заключения уполномоченного органа.

7. Для обоснования выбора места размещения пункта захоронения подлежат обязательному рассмотрению альтернативные варианты мест размещения пункта захоронения с проведением сравнительного анализа его безопасности.

8. До принятия решения о месте размещения пункта захоронения допускается резервирование земель для проведения инженерных изысканий, оценки воздействия на окружающую среду и иных исследований в порядке, установленном земельным законодательством Республики Казахстан.

9. Результаты выбора места размещения объектов обращения с радиоактивными отходами оформляются в виде отчета об обосновании безопасности размещения объекта и подлежат согласованию с уполномоченным органом.

Статья 33. Проектирование и строительство объектов обращения с радиоактивными отходами

1. Проектирование и строительство объектов обращения с радиоактивными отходами осуществляются в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии, здравоохранения, об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и настоящего Закона с учетом характеристик радиоактивных отходов, для обращения с которыми строится объект обращения с радиоактивными отходами.

2. Проектная документация должна содержать:

1) решения, подтверждающие обоснования безопасности;

2) сведения об источниках образования радиоактивных отходов и иных источниках радиационного воздействия, их количественные и качественные характеристики;

3) описание организационной структуры объекта и системы производственного радиационного контроля;

4) расчеты дозовых нагрузок на население, включая оценку воздействия на критические группы населения.

3. Проектной документацией определяются:

1) способы и сроки хранения и (или) захоронения;

2) допустимые объемы и характеристики радиоактивных отходов, принимаемых объектом;

3) требования к барьерам безопасности.

4. Проектирование объектов обращения с радиоактивными отходами осуществляется с учетом их последующего вывода из эксплуатации, а для пунктов захоронения – с учетом их последующего закрытия, постэксплуатационного мониторинга и контроля.

5. Проектная документация хвостохранилищ, пунктов хранения и пунктов захоронения должна предусматривать мероприятия по восстановлению нарушенных земель.

6. Проектная документация подлежит государственной экологической и санитарно-эпидемиологической экспертизам в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7. Проектирование установок по переработке радиоактивных отходов осуществляется с учетом обеспечения ядерной, радиационной, пожарной и промышленной безопасности, минимизации образования радиоактивных отходов и предотвращения неконтролируемого распространения радиоактивных веществ.

8. Проектные решения должны предусматривать систему барьеров безопасности, обеспечивающих изоляцию радиоактивных отходов и предотвращение их воздействия на население и окружающую среду.

9. Проектные решения должны обеспечивать предотвращение миграции радионуклидов за пределы объекта обращения с радиоактивными отходами.

10. В случае выявления факторов, способных повлиять на безопасность объекта, должны предусматриваться инженерные и технические меры, направленные на их компенсацию и снижение рисков.

11. Строительство объектов обращения с радиоактивными отходами включает выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, реализацию проектных решений, проверку соответствия инженерных барьеров безопасности и систем безопасности проектной документации.

12. Вокруг объектов обращения с радиоактивными отходами устанавливается санитарно-защитная зона, границы которой определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

13. Строительство объектов обращения с радиоактивными отходами осуществляется организациями, имеющими соответствующие лицензии, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

14. При строительстве объектов обращения с радиоактивными отходами обеспечиваются:

1) выполнение работ в соответствии с утвержденной проектной документацией;

2) соблюдение программ обеспечения качества;

3) ведение исполнительной документации и фиксирование всех изменений проектных решений;

4) контроль качества инженерных барьеров безопасности, материалов и конструктивных элементов.

15. Уполномоченный орган осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности при строительстве объектов обращения с радиоактивными отходами.

16. Строительство объектов обращения с радиоактивными отходами завершается проведением приемочных мероприятий с оформлением заключения о соответствии построенного объекта обращения с радиоактивными отходами проектной документации и требованиям нормативных правовых актов.

17. Изменения проектных решений, влияющие на безопасность объекта обращения с радиоактивными отходами, подлежат обязательному согласованию с уполномоченным органом.

18. Проектная документация пункта захоронения должна содержать предварительные решения по его закрытию, постэксплуатационному мониторингу и контролю, подлежащие уточнению в ходе эксплуатации с учетом результатов оценки безопасности, мониторинга и изменений требований законодательства Республики Казахстан.

Статья 34. Ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов обращения с радиоактивными отходами

1. Ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов обращения с радиоактивными отходами осуществляются при наличии соответствующей лицензии и документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2. Перед вводом объекта обращения с радиоактивными отходами в эксплуатацию обеспечивается проведение:

1) испытаний систем безопасности, инженерных барьеров безопасности и технологического оборудования;

2) контрольного опробования объекта обращения с радиоактивными отходами;

3) мероприятий по подтверждению готовности объекта обращения с радиоактивными отходами к безопасной эксплуатации в объеме, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

3. Ввод объекта обращения с радиоактивными отходами в эксплуатацию допускается при наличии:

1) положительного заключения уполномоченного органа о готовности объекта обращения с радиоактивными отходами к эксплуатации;

2) утвержденных эксплуатационных регламентов, программ обеспечения качества и документов по радиационной, ядерной, технической и экологической безопасности;

3) подготовленного и аттестованного персонала, допущенного к работе в порядке, установленном законодательством в области использования атомной энергии;

4) устраненных замечаний, выявленных по результатам инспекций и приемочных испытаний.

4. Эксплуатация объектов обращения с радиоактивными отходами осуществляется в соответствии с утвержденными эксплуатационными регламентами, программами обеспечения качества и документами по радиационной, ядерной, технической и экологической безопасности.

5. При эксплуатации объектов обращения с радиоактивными отходами обеспечиваются:

1) радиационный контроль;

2) контроль состояния инженерных барьеров безопасности;

3) предотвращение утечек и выбросов радиоактивных веществ;

4) учет и мониторинг состояния объекта;

5) проведение периодической оценки безопасности.

6. На этапе эксплуатации объектов обращения с радиоактивными отходами проводятся периодическая оценка безопасности и экологическая оценка в целях подтверждения соответствия объекта обращения с радиоактивными отходами требованиям законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов и проектной документации.

7. Для пунктов хранения, хвостохранилищ и пунктов захоронения радиоактивных отходов, рассчитанных на длительный срок эксплуатации, выполняется оценка долговременной безопасности в объеме и с периодичностью, установленными нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

8. По результатам периодической оценки безопасности и экологической оценки разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на устранение выявленных несоответствий и обеспечение дальнейшей безопасной эксплуатации объекта обращения с радиоактивными отходами.

9. В случае возникновения радиационной или иной аварии при эксплуатации объекта обращения с радиоактивными отходами физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с радиоактивными отходами, незамедлительно принимают меры по локализации и ликвидации ее последствий и уведомляют государственные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

10. Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с радиоактивными отходами, обеспечивают документальное оформление ввода в эксплуатацию объекта обращения с радиоактивными отходами, включая материалы приемочных испытаний, отчеты о готовности систем безопасности и документы о допуске объекта к эксплуатации, в порядке, установленном уполномоченным органом.

11. Эксплуатация объектов обращения с радиоактивными отходами осуществляется в пределах параметров и ограничений, установленных проектной документацией и условиями лицензии.

Статья 35. Вывод из эксплуатации объектов обращения с радиоактивными отходами и закрытие пунктов захоронения радиоактивных отходов

1. Решение о выводе из эксплуатации объекта обращения с радиоактивными отходами, за исключением пунктов захоронения, принимается физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области обращения с радиоактивными отходами, с уведомлением уполномоченного органа.

2. Вывод из эксплуатации объектов обращения с радиоактивными отходами осуществляется физическими и юридическими лицами, имеющими соответствующую лицензию, выданную уполномоченным органом в области использования атомной энергии.

3. При выводе из эксплуатации объектов обращения с радиоактивными отходами проводятся работы по исключению воздействия образовавшихся радиоактивных отходов на население и окружающую среду.

4. Вывод из эксплуатации объектов обращения с радиоактивными отходами осуществляется на основании плана вывода из эксплуатации, разработанного в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обращения с радиоактивными отходами и согласованного с уполномоченным органом.

5. По завершении вывода из эксплуатации объекта обращения с радиоактивными отходами лицо, осуществлявшее вывод из эксплуатации, оформляет акт о завершении работ по выводу из эксплуатации.

Указанный документ должен содержать сведения о выполненных работах, обращении с образовавшимися радиоактивными отходами, результатах радиационного контроля, достигнутом конечном состоянии объекта обращения с радиоактивными отходами и площадки его размещения, а также подтверждение соответствия такого состояния требованиям радиационной безопасности.

Акт о завершении работ направляется в уполномоченный орган для получения заключения о завершении вывода из эксплуатации объекта обращения с радиоактивными отходами.

6. Решение о закрытии пункта захоронения принимается Правительством Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа, согласованному с уполномоченными органами в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды.

7. Предварительный план закрытия пункта захоронения разрабатывается на стадии проектирования объекта и уточняется в ходе эксплуатации с учетом результатов мониторинга, изменений требований безопасности, технологических решений и оценки стоимости работ.

8. План закрытия пункта захоронения разрабатывается в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обращения с радиоактивными отходами и подлежит согласованию с уполномоченным органом.

9. После закрытия пункта захоронения юридические лица или национальный оператор, ответственные за пункт захоронения, осуществляют его постэксплуатационный радиационный мониторинг и принимают меры по предотвращению несанкционированного доступа в соответствии с планом закрытия.

10. По завершении этапа постэксплуатационного мониторинга ответственность за обеспечение долговременной безопасности закрытого пункта захоронения переходит к местному исполнительному органу, на территории которого находится объект.

11. Юридические лица или национальный оператор, ответственные за пункт захоронения, обеспечивают сохранение документации, характеризующей пункт захоронения, включая сведения о составе и объемах захороненных отходов, инженерных барьерах безопасности, отчеты о закрытии и материалы постэксплуатационного мониторинга.

12. Документация, характеризующая выведенный из эксплуатации объект обращения с радиоактивными отходами либо закрытый пункт захоронения, включая сведения о конечном состоянии его и площадки размещения, составе и объеме радиоактивных отходов, барьерах безопасности, результатах радиационного контроля, закрытия и постэксплуатационного мониторинга, подлежит хранению и передаче в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Глава 6. ПРАВА ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

Статья 36. Права физических и юридических лиц в области обращения с радиоактивными отходами

Физические и юридические лица в области обращения с радиоактивными отходами имеют право:

1) получать полную и достоверную информацию о радиационной обстановке в районе, где хранятся либо захоронены радиоактивные отходы или осуществляется обращение с ними, в том числе информацию о радиационных авариях, в соответствии с законами Республики Казахстан;

2) обращаться в суд для оспаривания законности действий (бездействия) и решений государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц и государственных служащих, а также для защиты имущественных и неимущественных благ и прав, нарушенных в результате несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области обращения с радиоактивными отходами;

3) осуществлять иные права в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 37. Права общественных объединений и иных некоммерческих организаций при решении вопросов, связанных с обращением с радиоактивными отходами

Общественные объединения и иные некоммерческие организации, помимо прав, предусмотренных статьей 36 настоящего Закона, также имеют право:

1) участвовать в общественных слушаниях, обсуждениях при принятии решений о строительстве пунктов захоронения в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

2) информировать и консультировать общественность о возможных радиационных рисках, связанных с объектами обращения с радиоактивными отходами.

Глава 7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

Статья 38. Цель и правовая основа осуществления международного сотрудничества в области обращения с радиоактивными отходами

1. Республика Казахстан осуществляет международное сотрудничество в области обращения с радиоактивными отходами с целью взаимопомощи и обмена опытом с другими государствами, международными организациями и научными учреждениями, осуществляющими деятельность в области обращения с радиоактивными отходами.

2. Правовой основой международного сотрудничества в области обращения с радиоактивными отходами являются нормы международных договоров Республики Казахстан.

Статья 39. Международное сотрудничество в области обращения с радиоактивными отходами

Международное сотрудничество в области обращения с радиоактивными отходами осуществляется по следующим направлениям:

1) использование международного опыта при создании и развитии эффективной национальной системы обращения с радиоактивными отходами;

2) проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обращения с радиоактивными отходами, а также разработка технологий, направленных на снижение объемов их образования и повышение безопасности обращения с ними;

3) участие в создании и деятельности международных научно-информационных центров радиоэкологического мониторинга, подземных лабораторий для изучения условий захоронения высокоактивных радиоактивных отходов в глубоких геологических формациях, а также иных международных проектов в указанной области;

4) обмен информацией об инцидентах при обращении с радиоактивными отходами, включая случаи возможного трансграничного переноса радиоактивных веществ, в соответствии с международными договорными обязательствами Республики Казахстан;

5) оказание и получение международной помощи для предотвращения, локализации или минимизации последствий радиоактивного загрязнения, возникшего в результате инцидентов при обращении с радиоактивными отходами, в соответствии с международными договорами Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 40. Ответственность за нарушение законодательства в области обращения с радиоактивными отходами

Нарушение законодательства Республики Казахстан в области обращения с радиоактивными отходами влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 41. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 7 июля 2026 года

№ 335-VІIІ ЗРК