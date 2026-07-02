Сотрудники Минфина вышли на велопробег в честь ценностей новой Конституции

По итогам соревнований министр финансов Мади Такиев наградил победителей дипломами и памятными призами
В Министерстве финансов прошел велопробег, посвященный ценностям новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz
В Минфине состоялся велопробег, посвященный популяризации ключевых ценностей новой Конституции – верховенства закона, ответственности государства, защиты прав граждан и бизнеса, а также единства общества.
В мероприятии приняли участие сотрудники центрального аппарата, комитетов и подведомственных организаций министерства.
По итогам соревнований министр финансов Мади Такиев наградил победителей дипломами и памятными призами.
Победители:
Среди женщин:
🥇 Айгерим Садыбек (Комитет государственного казначейства);
🥈 Алия Даулетбаева (ТОО «Digital Silk Road Company»);
🥉 Айгуль Сарсембенова (Комитет государственного казначейства).
Среди мужчин:
🥇 Али Кызайбай (АО «Центр электронных финансов»);
🥈 Айбек Рымтай (Комитет государственных доходов);
🥉 Кайрат Султанбеков (АО «Информационно-учетный центр»).