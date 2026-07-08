Журналисты как мост между реформами и обществом

Масс-медиа
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова встретилась с членами Клуба главных редакторов, представителями средств массовой информации и государственных органов.

фото пресс-службы Конституционного суда РК

Центральной темой открытого диалога стала роль журналистского сообщества в разъяснении положений Конституции, вступившей в силу 1 июля текущего года, и в повышении правовой культуры общества.

Приветствуя участников, Эльвира Азимова подчеркнула, что средства массовой информации – необходимый мост между конституционными реформами и обществом. Именно журналисты помогают сделать сложный язык права понятным каждому гражданину, разъясняя суть конституционных изменений и способствуя формированию уважения к Конституции и ее ценностям. Она особо отметила вклад редакций «Казахстанской правды» и «Egemen Qazaqstan», которые первыми опубликовали текст Основного закона и обеспечили широкое информирование общества о его положениях.

Участники обсудили вопросы развития института конституцион­ного правосудия, механизмы защиты конституционных прав и свобод граждан, а также значение СМИ в повышении правовой грамотности населения. Продолжением программы стало посещение музея Конституционного суда, где представлена история развития казахстанского конституционализма. Экспозиция позволяет проследить путь отечественной государственности от сводов законов «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы» и «Жеті Жарғы» до современных конституционных актов независимого Казахстана. Отдельный раздел посвящен становлению национальной государственности и развитию конституционной мысли.

Особый интерес вызвал «Қазақ елінің уставы», составленный в 1911 году выдающимся общественным деятелем и просветителем Барлыбеком Сыртановым. Документ, состоящий из четырех разделов и 28 статей, многие исследователи называют первой казахской Конституцией. Уже тогда в нем были закреплены идеи приоритета прав и свобод человека, равноправия мужчин и женщин, а также права детей рас­ти свободными и счастливыми.

Участникам также представили уникальную коллекцию европейских и американских карт XVI–XIX веков, на которых отображена казахская государственность. Экспозиция основана на многолетних исследованиях профессора Мухита-Ардагера Сыдыкназарова и его фундаментальном труде «Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории».

А завершилась встреча вручением благодарственных писем председателя Конституционного суда представителям средств массовой информации. Награды стали признанием их вклада в широкое продвижение верховенства Конституции и конституцион­ных ценностей, доступное и понятное разъяснение обществу сути и значения конституционных реформ, в повышение правовой культуры граждан.

#СМИ #журналисты #конституция #Конституционный суд #Эльвира Азимова #масс медиа

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