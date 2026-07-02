2 июля в Казахстане отмечается День Военно-воздушных сил

Общество

2 июля в Казахстане отмечается День Военно-воздушных сил – профессиональный праздник военных летчиков, инженеров, авиационных специалистов и всех, кто обеспечивает защиту воздушного пространства страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны.

Фото: Минобороны

Праздник учрежден в честь создания 2 июля 1998 года Военно-воздушных сил в составе Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.

Основное предназначение Военно-воздушных сил – защита воздушного пространства государства, уничтожение воздушного противника и прикрытие важных направлений, районов и стратегических объектов от ударов с воздуха.

За годы развития Военно-воздушные силы стали высокомобильным и технически оснащенным родом войск, способным эффективно выполнять широкий спектр задач по обеспечению военной безопасности страны.

На вооружении состоят современные образцы авиационной техники, включая многофункциональные истребители Су-30СМ и Су-27, учебно-боевые самолеты L-39, транспортно-боевые и ударные вертолеты Ми-171Ш и Ми-35М, беспилотные летательные аппараты, а также самолеты военно-транспортной авиации С-295, А-400 и Л-410.

Самолеты военно-транспортной авиации активно используются для выполнения специальных задач. За время эксплуатации самолета А-400 перевезено более 500 тонн различных грузов, включая гуманитарную помощь в Афганистан, а также обеспечивалась перевозка личного состава национального контингента, участвовавшего в миротворческой миссии ООН.

В Военно-воздушных силах постоянно совершенствуется система боевой подготовки с учетом современных требований и изменений характера вооруженной борьбы. Военнослужащие проходят обучение по обновленным программам, а участие в международных и межвидовых учениях позволяет совершенствовать взаимодействие авиационных подразделений с другими видами Вооруженных сил.

Ежедневная служба военных летчиков, инженерно-технического состава, специалистов тылового и связного обеспечения, а также гражданского персонала авиационных частей вносит весомый вклад в поддержание высокой боевой готовности Военно-воздушных сил и укрепление обороноспособности Республики Казахстан.

#минобороны #праздник #ВВС

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