В Академии госуправления завершилась работа акселератора молодых аналитиков

Фото: МКИ

На базе Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан завершился первый акселератор молодых экспертов Jastar Research Hub. Пятидневная образовательная программа была организована Научно-исследовательский центр «Молодежь» при поддержке Министерства культуры и информации и направлена на развитие интеллектуального потенциала нового поколения исследователей, передает Kazpravda.kz.

Для участия в программе были отобраны 20 лучших молодых экспертов из более чем 250 претендентов, представлявших все регионы страны.

Финальным этапом акселератора стала защита аналитических проектов, посвященных широкому кругу актуальных тем - от внедрения технологий искусственного интеллекта до развития креативных индустрий. По итогам презентаций все участники получили сертификаты об успешном прохождении программы.

«Для обучения были отобраны 20 лучших экспертов из более чем 250 претендентов со всех регионов Казахстана. Финальным этапом стала защита аналитических проектов, охвативших спектр от внедрения искусственного интеллекта до развития креативных индустрий. По результатам презентаций все финалисты получили сертификаты об успешном прохождении акселерации», - сообщили в МКИ.

В Министерстве культуры и информации отметили, что результаты работы участников не ограничатся образовательной программой. Лучшие аналитические проекты и подготовленные рекомендации будут направлены в заинтересованные государственные органы для использования при разработке решений по актуальным вопросам государственной политики.

Кроме того, выпускники акселератора получат возможность ознакомиться с деятельностью ведущих аналитических центров Казахстана и продолжить профессиональное развитие в экспертно-исследовательской среде. Программа призвана способствовать формированию нового поколения специалистов, способных участвовать в разработке современных управленческих и исследовательских решений.