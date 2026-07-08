Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 7 июля 2026 года № 89-НП

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Конституционный Суд Республики Казахстан в составе Председателя Азимовой Э. А., судей Жакипбаева К. Т., Жатканбаевой А. Е., Кыдырбаевой А. К., Мусина К. С., Нурмуханова Б. М., Подопригоры Р. А. и Ударцева С. Ф. рассмотрел в открытом заседании обращение Президента Республики Казахстан об официальном толковании пункта 1 статьи 43, пунктов 2 и 3 статьи 72, пункта 1 статьи 83 и пункта 3 статьи 84 Конституции Республики Казахстан от 15 марта 2026 года.

Заслушав докладчиков – судей Конституционного Суда Республики Казахстан Ударцева С. Ф., Жакипбаева К. Т. и Мусина К. С., изучив материалы конституционного производства и проанализировав нормы действующего права Республики Казахстан, Конституционный Суд Республики Казахстан

установил:

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 73 Конституции Республики Казахстан Президент Республики Казахстан Токаев К.К. направил обращение в Конституционный Суд Республики Казахстан (далее – Конституционный Суд) о даче официального толкования пункта 1 статьи 43, пунктов 2 и 3 статьи 72, пункта 1 статьи 83 и пункта 3 статьи 84 Конституции Республики Казахстан от 15 марта 2026 года, в котором просил ответить на следующий вопрос:

«могут ли лица, которые занимают должности в соответствии с Конституцией от 30 августа 1995 года, быть избраны или назначены на должности, указанные в пункте 1 статьи 43, пунктах 2 и 3 статьи 72, пункте 1 статьи 83, пункте 3 статьи 84 Конституции Республики Казахстан от 15 марта 2026 года?».

Проанализировав нормы Основного Закона применительно к предмету обращения, Конституционный Суд исходит из следующего.

1. Конституция Республики Казахстан, принятая 15 марта 2026 года на республиканском референдуме и вступившая в силу с 1 июля 2026 года (далее – Основной Закон, Конституция, действующая Конституция), предусматривает переход к новой модели государственного управления с усилением гарантий реализации и защиты высших ценностей государства – человека, его жизни, прав и свобод.

Суверенитет, Независимость, унитарность, территориальная целостность и форма правления Республики Казахстан отнесены к категории неизменных конституционных ценностей. На конституционном уровне закреплены принципы Справедливости, Закона и Порядка, основополагающие принципы деятельности Республики Казахстан.

Действующей Конституцией укреплены основы народовластия и в ней установлено, что народ Казахстана – единственный источник государственной власти и носитель Суверенитета (пункт 1 статьи 4). Основным Законом осуществлена модернизация системы организации единой государственной власти посредством учреждения однопалатного Парламента – Курултая, введения должности Вице-Президента, усиления роли и ответственности Правительства, учреждения Қазақстан Халық Кеңесі, закрепления мер по обеспечению верховенства права и повышению эффективности правозащитных институтов. Введены дополнительные правовые инструменты, направленные на недопущение монополизации государственной власти.

Тем самым Основной Закон, получивший высшую легитимность через прямое волеизъявление граждан, заложил правовые основы для дальнейшего эволюционного развития общества и государства.

2. Действующая Конституция закрепляет однократный срок полномочий одного и того же лица при занятии соответствующей должности.

Так, в пункте 1 статьи 43 установлено, что одно и то же лицо не может быть в соответствии с Конституцией избрано Президентом Республики Казахстан более одного раза.

Одно и то же лицо не может быть назначено в соответствиис Конституцией Председателем или судьей Конституционного Суда более одного раза (пункты 2 и 3 статьи 72).

В пункте 1 статьи 83 определено, что одно и то же лицо не может быть назначено в соответствии с Конституцией Председателем Верховного Суда более одного раза.

Одно и то же лицо не может быть назначено в соответствиис Конституцией Генеральным Прокурором более одного раза (пункт 3 статьи 84).

Все указанные конституционные положения с учетом использования в них слов «в соответствии с Конституцией» означают, что вопросы избрания или назначения на вышеперечисленные должности регулируются действующей Конституцией и не противоречащим ей законодательством Республики Казахстан.

Из содержания названных конституционных норм следует, что установленные в них ограничения связываются с фактом предыдущего избрания или назначения лица на соответствующую должность именно в порядке, предусмотренном действующей Конституцией и принятыми на ее основе нормативными правовыми актами.

Конституционный Суд исходит из того, что Конституция является Основным Законом государства, принятым 15 марта 2026 года непосредственно народом на республиканском референдуме и закрепившим обновленную систему организации государственной власти.

Конституция не содержит положений, предусматривающих учет сроков пребывания в должностях либо фактов избрания или назначения на соответствующие должности, имевших место в период действия Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (далее – Конституция 1995 года), при применении ограничений, установленных пунктом 1 статьи 43, пунктами 2 и 3 статьи 72, пунктом 1 статьи 83 и пунктом 3 статьи 84 Конституции.

Ограничения конституционного права граждан Республики Казахстан на занятие указанных должностей подлежат конкретному и недвусмысленному закреплению и не могут выводиться путем расширительного толкования. Отсутствие в действующей Конституции прямого предписания об учете сроков либо фактов избрания или назначения, имевших место в период действия Конституции 1995 года, исключает возможность распространения соответствующих ограничений на лиц, занимающих данные должности.

Следовательно, факт занятия лицом одной из указанных должностей в соответствии с Конституцией 1995 года сам по себе не образует предусмотренного Основным Законом конституционно-правового препятствия для его избрания или назначения на соответствующую должность после вступления в силу Конституции.

Для целей применения ограничений, установленных пунктом 1 статьи 43, пунктами 2 и 3 статьи 72, пунктом 1 статьи 83 и пунктом 3 статьи 84 действующей Конституции, в конституционно-правовом смысле имеет значение только первое избрание или назначение лиц, занимающих указанные должности, после вступления в силу новой Конституции.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом 6) пункта 1 статьи 73 Конституции Республики Казахстан, статьями 55-58 и подпунктом 2) пункта 1 статьи 65 Конституционного закона Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О Конституционном Суде Республики Казахстан», Конституционный Суд Республики Казахстан

постановляет:

1. Пункт 1 статьи 43, пункты 2 и 3 статьи 72, пункт 1 статьи 83 и пункт 3 статьи 84 Конституции Республики Казахстан от 15 марта 2026 года следует понимать таким образом, что лица, которые в соответствии с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года занимают должности, указанные в данных конституционных нормах, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу Конституции Республики Казахстан от 15 марта 2026 года.

Для целей применения установленных указанными конституционными нормами ограничений избрание или назначение таких лиц на соответствующие должности после вступления в силу Конституции Республики Казахстан от 15 марта 2026 года рассматривается как осуществленное впервые в соответствии с Конституцией Республики Казахстан.

2. Настоящее нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.

3. Опубликовать настоящее нормативное постановление на казахском и русском языках в периодических печатных изданиях, получивших право на официальное опубликование законов, единой системе правовой информации и на интернет-ресурсе Конституционного Суда Республики Казахстан.

Конституционный Суд

Республики Казахстан