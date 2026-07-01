Новый государственный праздник появился в Казахстане

Который автоматически станет выходным днем

Фото: Акорда

Со вступлением в силу нового основного закона страны 15 марта станет Днём Конституции, сообщает Kazpravda.kz

Об этом написано в пункте 2 статьи 94 текста новой Конституции:

«День принятия Конституции на республиканском референдуме объявляется государственным праздником – Днем Конституции Республики Казахстан», - говорится в тексте.

Прежняя дата Дня Конституции отмечалась 30 августа.

Сегодня, 1 июля, Глава государства поздравил казахстанцев со вступлением в силу новой Конституции.