Госдолг РК остается одним из самых низких в  мире

Экономика
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

По данным Министерства финансов, госдолг респуб­лики сос­тавляет около 24% от ВВП. В Правительстве подчеркивают, что этот уровень остается комфортным и значительно ниже международных порогов риска на фоне ряда государств (США, Японии, отдельных стран ЕС), живущих с долгом, превышающим размер своей экономики.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Действительно, у нас госдолг относительно ВВП по итогам года остается на достаточно низком уровне, – добавляет финансист, директор аналитической компании «Улагат консалтинг групп» Марат Каирленов. – Если сравнивать со странами – экспортерами нефти, то у них этот показатель более чем в два раза выше. Даже в Узбекистане уровень госдолга составляет около 30 процентов от ВВП.

Однако сам размер долга – лишь часть картины. По мере роста заимствований государству приходится направлять все больше средств на выплату процентов и погашение обязательств. Именно стоимость обслуживания госдолга многие эксперты считают более важным фактором, чем его отношение к ВВП.

Поэтому, по словам Марата Каирленова, в настоящее время все чаще обращают внимание именно на администрирование расходов, связанных со стоимостью обслуживания госдолга, которые даже в нашей стране стали заметной статьей бюджета.

– Если оценивать эту позицию, – говорит финансист, – то расходы на обслуживание уже достигли примерно 10 процентов бюджетных расходов. Кроме того, за последнее время, с 2019 года, затраты на обслуживание долга выросли в 2,5 раза. А это уже тренд, на который следует обратить пристальное внимание.

Дополнительный вызов также связан с сохраняющимся дефицитом бюджета. В последние годы Правительство последовательно сокращает объемы гарантированных трансфертов из Национального фонда, одновременно сохраняя высокий уровень бюджетных (в основном – социальных) расходов. В результате часть дефицита финансируется за счет новых заимствований.

По мнению Марата Каирленова, именно этот процесс может стать одной из причин дальнейшего роста долговой нагрузки, и важно, чтобы она была полностью под контролем уполномоченных финансовых органов.

– Если посмотреть на трехлетний проект бюджета, то можно увидеть, что планируется сокращение трансфертов из Национального фонда, – говорит финансовый эксперт. – При этом крайне важно обеспечение полноты учета обязательств государства и квазигосударственного сектора. Вот где свое слово должны сказать цифровые технологии и информационные системы.

Казахстан публикует данные о государственном долге, однако отдельные финансисты считают, что часть обязательств может оставаться за пределами официальной статистики. Поэтому возникает вопрос о необходимости большей прозрачности для свое­временного выявления рисков.

Отдельной темой остается стои­мость заимствований. На фоне высоких процентных ставок государству приходится занимать деньги значительно дороже, чем приносит доход большая часть активов Национального фонда.

– Если исходить из показателей предыду­щих лет, доходность активов Нацфонда за десятилетний период, соглас­но открытым источникам, сос­тавляла около 3,6 процента, тогда как новые заимствования Минфина размещаются под более высокий процент. Поэтому здесь необходимо очень тщательно взвешивать все риски, а также преиму­щества и недостатки каждого из возможных подходов, – подчеркивает Марат Каир­ленов.

Пока госдолг Казахстана действительно остается одним из самых низких в мире и не представляет непосредственной угрозы для финансовой стабильности. Однако дискуссия все чаще смещается с вопроса о его размере к вопросу о качест­ве управления им. Насколько быстро будут расти расходы на обслуживание заимствований, насколько прозрачной останется система учета обязательств и сможет ли бюджет обходиться без постоян­ного наращивания долговой нагрузки – именно эти факторы будут определять устойчивость государственных финансов в среднесрочной перспективе.

#финансы #ВВП #госдолг #Министерство финансов

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