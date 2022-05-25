Поддержат субсидиями

С нынешнего года земледельцам Костанайской области будут выплачивать субсидии за сдачу на переработку подсолнечника

и гречихи.

Обеспечение потребности населения в социально значимых продуктах питания – задача номер один для АПК Костанайской области. В связи с этим в структуре посевных площадей региона произошли изменения. По сравнению с прошлым сезоном почти втрое решено увеличить возделывание овощных культур, а картофеля и гречихи посадить более чем на 1 000 га.

– Посевная площадь гречихи составит по области 12,2 тысячи гектаров против 11,4 тысячи гектаров в 2021 году, картофеля – 4,4 тысячи гектаров вместо 3,2 тысячи гектаров в прошлом сезоне, овощных – 1,7 тысячи гектаров против 690 гектаров 2021-м, – сообщил начальник управления сельского хозяйства Костанайской области Тимур Бисимбаев.

На сегодня хозяйства приступили к севу гречихи, высадив эту культуру на площади 100 га в Мендыкаринском районе, картофеля посажено 2 638 га, или 59,6% от запланированного объема. Овощные культуры высеяны на площади 318 га (18,5% от намеченной площади), бахчевые – на 96 га (51,8% от намеченного объема).

Учитывая особый спрос на подсолнечное масло и гречку, в Костанайской области с этого года инициировали программу, стимулирующую возделывание данных культур.

Земледельцам, возделывающим гречиху и подсолнечник, будут выплачивать субсидии. За каждую тонну маслосемян подсолнечника, сданную на перерабатывающее предприятие, они получат 20 800 тенге, а за тонну гречихи – 15 тыс. тенге. В целом на эти выплаты в бюджете области предусмотрено 500 млн тенге.

Ожидается, что подобная мера позволит не только обеспечить продовольственную безопас­ность, но еще и максимально загрузить мощности местных перерабатывающих предприятий.