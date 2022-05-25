Свежий выпуск
Поддержат субсидиями
Валентина Мелехова

С нынешнего года земледельцам Костанайской области будут выплачивать субсидии за сдачу на переработку подсолнечника
и гречихи.

Обеспечение потребности населения в социально значимых продуктах питания – задача номер один для АПК Костанайской области. В связи с этим в структуре посевных площадей региона произошли изменения. По сравнению с прошлым сезоном почти втрое решено увеличить возделывание овощных культур, а картофеля и гречихи посадить более чем на 1 000 га.

– Посевная площадь гречихи составит по области 12,2 тысячи гектаров против 11,4 тысячи гектаров в 2021 году, картофеля – 4,4 тысячи гектаров вместо 3,2 тысячи гектаров в прошлом сезоне, овощных – 1,7 тысячи гектаров против 690 гектаров 2021-м, – сообщил начальник управления сельского хозяйства Костанайской области Тимур Бисимбаев.

На сегодня хозяйства приступили к севу гречихи, высадив эту культуру на площади 100 га в Мендыкаринском районе, картофеля посажено 2 638 га, или 59,6% от запланированного объема. Овощные культуры высеяны на площади 318 га (18,5% от намеченной площади), бахчевые – на 96 га (51,8% от намеченного объема).

Учитывая особый спрос на подсолнечное масло и гречку, в Костанайской области с этого года инициировали программу, стимулирующую возделывание данных культур.

Земледельцам, возделывающим гречиху и подсолнечник, будут выплачивать субсидии. За каждую тонну маслосемян подсолнечника, сданную на перерабатывающее предприятие, они получат 20 800 тенге, а за тонну гречихи – 15 тыс. тенге. В целом на эти выплаты в бюджете области предусмотрено 500 млн тенге.

Ожидается, что подобная мера позволит не только обеспечить продовольственную безопас­ность, но еще и максимально загрузить мощности местных перерабатывающих предприятий.

Популярное

Все
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Дар видеть, слышать, вдохновлять...
Вызовы и возможности
Сомнительная практика передачи земель бизнесу сложилась в Атырау
По каким причинам банки отказывают в льготном кредите на автомобиль
Острый дефицит сахара разгоняет цены в Усть-Каменогорске
Почему ремонт арычной системы Алматы длится около 20 лет?
Печное отопление и привозную воды продолжают использовать школы в Костанайской области
Референдум-2022: не оставаться в стороне
В каком положении оказались экспортеры и импортеры Казахстана на фоне геополитического кризиса
Беспрецедентная история: жителям Шымкента удалось через суд отстоять местный стадион
Триумф и трагедия
Шедевры прошлого в музее будущего
Число смертельных случаев от ожогов среди детей выросло в шесть раз в Атырауской области
Обещанного три года ждут
Что думают предприниматели о новых поправках в Конституцию РК
Чиновники жертвуют карьерой, чтобы не срывался график строительства дороги в Актюбинской области
Не снижая планку
Оживить деловые связи
Всему свое время
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Состав правления нацхолдинга "Байтерек" будет сокращен
Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Причину попадания в Казахстан опасных игрушек из Китая назвал глава Минфина
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Грозит ли карантин Казахстану из-за "Стелс-омикрона", рассказали в Минздраве
Первый в истории современного Казахстана форум биев прошел в Петропавловске
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Непарадные методы
Свежий выпуск
Долг перед будущим
Свежий выпуск
«Поиграли» в голосование
Свежий выпуск
Порошки подпольной фасовки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]