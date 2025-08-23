Подготовку к отопительному сезону проверили в двух регионах страны

В рамках исполнения поручений Президента правительство продолжает комплексную проверку готовности регионов к предстоящему отопительному сезону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: @KZgovernment

По поручению Премьер-министра правительственные рабочие группы, в состав которых вошли региональные инспекторы, советники Премьер-министра Ермек Маржикпаев и Ералы Тугжанов, ознакомились с состоянием коммунальных объектов и ходом ремонтных кампаний.

В области Ұлытау Ермек Маржикпаев ознакомился с ходом ремонтных работ на Жезказганской ТЭЦ и тепловой станции г. Сатпаев, а также проинспектировал строительство и реконструкцию городских магистральных тепловых сетей. На сегодня в регионе работы по ремонту теплосетей выполнены на 66%, электрических – на 74%.

В Актюбинской области Ералы Тугжанов проверил готовность к нагрузкам Актюбинской ТЭЦ, котельных «Батыс-2» и «Актобе-сити», а также АО «Aqtobe su-energy group». В рамках инвестиционных программ на предприятиях ведутся работы, которые позволят снизить износ основного оборудования и сетей. На сегодня общая готовность региона к зиме составляет 85%.

Подготовка к отопительному сезону находится на особом контроле правительства.

