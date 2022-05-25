Подпольное казино выявили в кафе Костаная – видео

Подпольное казино выявили в одном из кафе города Костаная, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Территориальный департамент АФМ по Костанайской области в одном из кафе города выявил подпольный покерный клуб.

«В переоборудованном под игорное заведение кафе обнаружены и изъяты профессиональный стол, фишки, карты для игры в «Poker» и денежные средства.

Приговором суда организаторы и соучастники подпольного покерного клуба признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца, а изъятые вещественные доказательства уничтожены», – отметили в агентстве.