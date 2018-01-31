​Подрастает резерв

В Специализированной школе спорта высших достижений города Алматы завершился чемпио­нат Казахстана по боксу среди девушек в возрасте 16–17 лет. Как сообщает kfb.kz, в нем впервые приняли участие 92 спортсменки, представлявшие 11 регионов страны. Все поединки прошли согласно правилам Меж­дународной федерации бокса (AIBA) в 10 весовых категориях.

По итогам зрелищных и напряженных боев победителями стали Анель Кудайберген (48 кг), Жансая Абдраймова (51 кг), Айзада Еслямгали (54 кг), Еркежан Даулетжанкызы (57 кг), Мария Гладкова (60 кг), Зарина Халилулла (64 кг), Мая Бейсебаева (69 кг), Надежда Рябец (75 кг), Гулсая Ержан (81 кг) и Дина Исламбекова (свыше 81 кг).

В церемонии награждения приняли участие олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов и другие ветераны казахстанского бокса.