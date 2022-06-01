Похолодание и заморозки ожидаются в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 2-4 июня, сообщает Kazpravda.kz.

По информации метеослужбы, очередное похолодание ожидает жителей северного региона.

Северный антициклон, подпитываемый холодом атлантического воздуха, начнет смещаться через территорию республики, вызывая при этом ощутимое понижение температуры воздуха.

В ночные и утренние часы в северных областях на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов.

"Даже южные регионы к 4 июня почувствуют приближение холодного антициклона, и хотя заморозки здесь не ожидаются, тем не менее столбики термометров опустятся днем до 18-23 градусов тепла", - добавили синоптики.