Общество
Похолодание и заморозки ожидаются в Казахстане
Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 2-4 июня, сообщает Kazpravda.kz.
По информации метеослужбы, очередное похолодание ожидает жителей северного региона.
Северный антициклон, подпитываемый холодом атлантического воздуха, начнет смещаться через территорию республики, вызывая при этом ощутимое понижение температуры воздуха.
В ночные и утренние часы в северных областях на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов.
"Даже южные регионы к 4 июня почувствуют приближение холодного антициклона, и хотя заморозки здесь не ожидаются, тем не менее столбики термометров опустятся днем до 18-23 градусов тепла", - добавили синоптики.