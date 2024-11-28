«Пока не удалось добиться удовлетворенности населения» – депутат о проблемах в здравоохранении

Сенат, Здравоохранение
103

Качество подготовки медицинских кадров затронула в своем депутатском запросе сенатор Айнур Аргынбекова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Выступая с Посланием народу Казахстана в сентябре текущего года, глава государства отметил, что остается актуальной проблема дефицита квалифицированных медицинских кадров. Современная ситуация с модернизацией системы здравоохранения приводит к проблемам с кадровым обеспечением. Речь идет не только о сельских районах – серьёзная нехватка врачей наблюдается и в областных районах столицы. В здравоохранение сегодня вкладываются колоссальные средства, но пока не удалось добиться удовлетворенности населения.

Даже на фоне достаточного материально-технического обеспечения во многих медицинских организациях страны тезис «кадры решают всё» не теряет своей актуальности. Ярким примером тому являются проекты, когда медицинские организации были переоснащены современным оборудованием, а на практике оказалось, что работать на нём некому. Проблема дефицита квалифицированных медицинских кадров остаётся острой, и требуется более целостный подход к её решению», – отметила депутат.

Она озвучила данные Министерства здравоохранения, согласно которым на конец 2023 года дефицит врачей составил 4 864 специалиста. Наибольшая потребность наблюдается в крупных городах – Астане, Алматы и Шымкенте, а также в ряде сельских районов. Среди наиболее востребованных специальностей – терапевты, анестезиологи и акушеры-гинекологи.

Сенатор предложила ряд конкретных мер для решения проблемы, включая законодательное закрепление функций координации профессионального образования за Министерством здравоохранения и внедрение дорожной карты по улучшению кадровой политики.

«Министерству здравоохранения необходимо ускорить работу по внесению на рассмотрение Парламента проекта законодательного акта по внесению изменений в Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» по вопросам кадровых ресурсов в области здравоохранения. Рассмотреть разработку и утверждение «Дорожной карты по обеспечению эффективной кадровой политики здравоохранения. В рамках действующего законодательства завершить работу по вопросу создания многопрофильных университетских клиник», - озвучила сенатор.

#здравоохранение #Сенат #проблемы #Айнур Аргынбекова

Популярное

Все
Туристы добились компенсации за испорченный отдых
Главные конкуренты – Узбекистан и Украина
Лишили свободы за неуплату алиментов
В Испании снимают фильм о Карлаге
От хана Жанибека до Магжана Жумабаева
Адвокат выманил у клиентки деньги на взятку
В историко-культурном музее-заповеднике «Есік» открылся мемориальный кабинет Кемаля Акишева
Борьба с насилием – наша общая ответственность
Мир, наполненный фантазией
Большой хлеб заставил ожить элеваторы
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
Золотой тенор Степи
Аграрная наука: контакты ученых стран-соседей не прерывались никогда
На пути к углеродной нейтральности
Главное мерило для фермера – отношение к земле
Когда расстояние – не помеха
Достойный сын своей земли
О мамлюках, Египте и Младшем жузе
Как вырастить экологически чистый продукт, знают школьники Костаная
Эксперты компании Yandex Qazaqstan обсудили тему развития искусственного интеллекта
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Назад в будущее
Грустные думки аграрные
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Дорога всегда прокормит
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Президент подписал закон по реформированию судебной системы РК
Здесь растят специалистов XXI века
Колточник: Казахстан может дать миру силу через рациональные и здравомыслящие геополитические решения
Не врач, а Google в халате!
Парламентские опоры Содружества
Превращаем легковушку в «грузовик»
«Горит пятно простого кумача над обгорелым куполом Рейхстага...»
Доллар и экономика: нефть, импорт, инфляционные ожидания
Премьер: Список товаров, закупаемых только у отечественных производителей, увеличен в 3 раза
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов

Читайте также

Проблему роста незаконной миграции в Казахстане подняла сен…
Спикер Сената: Казахстан активно продвигает межрелигиозный …
Маулен Ашимбаев встретился с Генсеком ООН
В Сенате обсудили ключевые аспекты подготовки военных кадров

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]