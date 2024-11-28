«Пока не удалось добиться удовлетворенности населения» – депутат о проблемах в здравоохранении

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Выступая с Посланием народу Казахстана в сентябре текущего года, глава государства отметил, что остается актуальной проблема дефицита квалифицированных медицинских кадров. Современная ситуация с модернизацией системы здравоохранения приводит к проблемам с кадровым обеспечением. Речь идет не только о сельских районах – серьёзная нехватка врачей наблюдается и в областных районах столицы. В здравоохранение сегодня вкладываются колоссальные средства, но пока не удалось добиться удовлетворенности населения. Даже на фоне достаточного материально-технического обеспечения во многих медицинских организациях страны тезис «кадры решают всё» не теряет своей актуальности. Ярким примером тому являются проекты, когда медицинские организации были переоснащены современным оборудованием, а на практике оказалось, что работать на нём некому. Проблема дефицита квалифицированных медицинских кадров остаётся острой, и требуется более целостный подход к её решению», – отметила депутат.

Она озвучила данные Министерства здравоохранения, согласно которым на конец 2023 года дефицит врачей составил 4 864 специалиста. Наибольшая потребность наблюдается в крупных городах – Астане, Алматы и Шымкенте, а также в ряде сельских районов. Среди наиболее востребованных специальностей – терапевты, анестезиологи и акушеры-гинекологи.

Сенатор предложила ряд конкретных мер для решения проблемы, включая законодательное закрепление функций координации профессионального образования за Министерством здравоохранения и внедрение дорожной карты по улучшению кадровой политики.