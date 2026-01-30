Благословение великого Курмангазы

Дина-кюйши не только феномен в истории казахского музыкального искусства. Она бросила вызов традиционному национальному укладу жизни, освоив истинно мужское занятие, чем в то время являлась игра на домбре. Ее исполнение отличалось уникальной техникой и самобытностью.

Дина родилась в 1861 году в местечке Бекетай-Кумы Жангалинского района, на юге Уральской области, в семье скотника Кенже. Мама и две старшие сестры красиво пели, отец играл на домбре. Этому искусству он стал обучать и младшую дочку. Взяв в руки домбру в возрасте пяти лет, Дина уже не представляла себя без ее звучания. Она быстро освоила инструмент, могла исполнять кюи знаменитых музыкантов. Слава о девочке-домбристке разлетелась далеко за пределы родного края. Когда Дине было 9 лет, послушать ее игру приехал известный кюйши-композитор Курмангазы Сагырбайулы. Он был поражен мастерством юной домбристки. Обращаясь к Кенже, он предложил: «Если пожелаешь, я сам буду ее обучать». Отец, видя талант дочери, дал добро. До 18 лет Дина часто сопровождала своего учителя в поездках, участвовала в тартысах, перенимала различную технику исполнения. За эти годы она выучила все кюи Курмангазы. Он же благословил ее на сочинение собственных кюев, которые впоследствии стали классикой казахской домбровой музыки. Такая система обучения «учитель – ученик», характерная для казахских музыкальных традиций, имела большое значение в формировании мастерства будущих исполнителей и композиторов. Полное погружение в музыкальную среду позволяло молодым музыкантам освоить не только технические навыки, но и постичь глубокую философию этого искусства.

Когда Дине исполнилось 19 лет, согласно обычаям ее выдали замуж. Брак не стал преградой для ее музыкального развития. Молодая женщина вела хозяйство, воспитывала детей, но ни на день не расставалась с домброй, которую называла своим другом. Спустя пять лет супруг умер, и Дине по традиции пришлось выйти замуж за его брата.

Голос народа

В мелодиях, рожденных ее домброй,­ трели птиц, звон ручья и шум ветра Великой степи переплетаются с чувствами, которые испытывает сама Дина, весь казахский народ. В кюе «Қара қасқа ат» она скорбит по отцу. Мобилизация казахов в 1916 году на тыловые работы и последовавшие за этим массовые волнения, вылившиеся в восстание под предводительством Амангельды Иманова, нашли отражения в кюе «Набор», больше известном под названием «Шестнадцатый год». В нем и личные переживания за судьбу сына Журунбая, призванного на службу, и народные настроения того времени. Примерами переосмысления и усовершенствования уже существующих музыкальных тем стали «Бұлбұл» и «Байжұма». Кюи под такими названиями есть у Туркеша и Курмангазы.

С августа 1921 года ряд губерний, в том числе и Уральская, были официально включены в список регионов, пострадавших от голода. С голодом пришли тиф, цинга, холера, чума. В 1922 году ситуация еще более ухудшилась, Дина с семьей перебираются ближе к берегам Каспия, в Астраханскую область. Ей приходится собирать дикое просо, чтобы прокормить детей.

По той причине, что Дина проживала не на территории Казахской ССР, она не была приглашена на Первый Всеказахстанский слет деятелей народного искусства. На второй слет, состоявшийся в середине сентября 1937 года, ее привез композитор и музыкант оркестра имени КазЦИКа Смагул Кошекбаев. Первый раз она выступала перед такой широкой аудиторией – не в юрте, а в сверкающем огнями зале Казахской государственной филармонии имени Жамбыла. Дина исполнила кюи Курмангазы, Узака, собственного сочинения. В несмолкаемых овациях было народное признание ее таланта. Дина стала победительницей слета. Этот же успех она повторила спустя два года в Москве на Всесоюзном конкурсе исполнителей на народных инструментах. Эта победа вышла за рамки личного триумфа исполнительницы. «Она послужила делу упрочения и развития казахской инструментальной музыки, завоевав ей достойное место в многонациональном советском искусстве», – написал академик Ахмет Жубанов в книге «Струны столетий». Он же приводит слова известного музыковеда, профессора Виктора­ Беляева из статьи «Смотр народных музыкантов», опубликованной в журнале «Советская музыка» после конкурса: «Смотр поднял значение народных музыкальных инструментов как средства для развития музыкальной культуры широких масс. То высокое мастерство на казахской домбре, которое показала Дина Нурпеисова, – «Джамбул домбры» – является лучшим способом художественной агитации за сохранение и развитие этого и аналогичных ему инструментов».

Несмотря на преклонный возраст, Дина продолжала творить: в составе солистов филармонии она активно участвовала в общественных и музыкальных мероприятиях республики. В 1940-м состоялась ее встреча с великим акыном Жамбылом Жабаевым. Он вдохновил ее на создание кюя «Көгентүп». Боль прощания с единственным сыном, отправляющимся на фронт в 1941 году, легла в основу кюя «Ана бұйрығы». Он, подобно стихам Жамбыла, посвященным ленинградцам, стал символом мужества и стойкости всего народа. «Победа», «Доярка», «Героям труда», «Восьмое марта», «Асем-Коныр» – в каждом произведении талантливая кюйши языком музыки рассказывает о жизни народа, ратных и трудовых подвигах простых людей.

В 83 года Дина стала народной артисткой Казахской ССР. Свой последний публичный концерт она дала в 91 год. Дина ушла из жизни 31 января 1955-го, в 94 года, после тяжелой болезни. За несколько часов до смерти она попросила сына: «Дай мне старого друга». Сын принес домбру,­ и она слабеющими руками заиграла «Қайран шешем» Курмангазы.

Вклад Дины Нурпеисовой в развитие народного музыкального искусства уникален. Она не просто пережила его трансформацию, она активно участвовала в формировании новой казахской культуры, адаптировав традиционные мотивы к динамично меняющимся запросам общества. Все ее творческое наследие – важная часть национального культурного кода.

Памяти кюйши

Библиографисты не могут назвать точную дату рождения Дины Нурпеисовой. Поэтому ежегодно во второй половине января проходят мероприятия, посвященные ее памяти. Их проводят в музеях, школах, концерт­ных залах – всюду звучит домбра, кюи знаменитых исполнителей, вошедшие в сокровищницу традиционной национальной музыки. Так, на вечере домбровой музыки в Доме дружбы кюи Дины, Курмангазы, Нургисы Тлендиева исполняли ансамбль домбристов «Атамекен» областного общественного объединения «Центр русской культуры», ансамбль домбристов школы-гимназии эстетического направления «Ақжайық», учащиеся и выпускники уральской детской музыкальной школы им. Д. Нурпеисовой.

– Сыграй так, чтобы душа расправила крылья, пролетела над Великой степью и вернулась обратно, – попросил выпускницу детской музыкальной школы им. Д. Нурпеисовой, студентку музыкального колледжа им. Курмангазы Аишу Жанайдаркызы председатель чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах» Данильбек Саратов. – Этот инструмент создан, чтобы творить чудеса.

В музее «Домбыра – ұлттық рух» воспитанники дворого клуба «Атамұра» подготовили миниатюру о том, как юная домбристка Дина поразила своей игрой великого Курмангазы, читали посвященные ей стихи, исполняли ее произведения. Этот музей был торжественно открыт в Уральске 1 июля 2024 года в честь Национального дня домбры.

Западный Казахстан – родина великих Курмангазы, Дины, Окапа, Сейтека, Кали и других известных кюйши-композиторов. Их жизни и творчеству посвящены экспозиции Музея истории искусства им. Д. Нурпеисовой, организованного в Жангалинском районе в 1991 году. В планах – выставка «Дара да дана – Дина», а также лекция к 35-летию со дня открытия очага культуры.