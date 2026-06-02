Ребенок нуждается в помощи государства

Тема защиты детства в пос­ледние годы перестала быть исключительно социальной повесткой. Теперь это отдельное направление государственной политики – с новыми законами, психологическими службами, цифровыми инструментами и попыткой перейти от реакции на трагедии к их профилактике. А все потому, что главный вопрос сегодня: не как реагировать на кризис, а можно ли заметить проблему раньше, чем она станет новостью.

Еще 10 лет назад главными страхами родителей были плохая компания во дворе и дорога через оживленный перекресток. Сегодня ребенок может находиться в собственной комнате, но оставаться в опасности.

Буллинг вышел за пределы школьных коридоров, тревожность подростков становится одной из самых серьезных проб­лем, а семейные кризисы месяцами остаются незаметными для окружающих. Государство оказалось перед новой реаль­ностью, где защищать детей приходится одновременно офлайн и в цифровом пространстве.

В нашей стране проживают около 7 млн детей – почти треть населения страны. За последние 10 лет их число выросло на 1,5 млн. Демографический рост стал серь­езным вызовом: как выст­роить модель, которая будет выявлять риски еще на этапе первых тревожных сигналов?

И вот в январе этого года Правительство утвердило концепцию «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы. Документ объе­динил вопросы безопасности, образования, здоровья, семейной и социальной поддержки несовершеннолетних.

Раньше тема школьного буллинга обсуждалась, как правило, после громких трагедий. Многие дети предпочитали молчать – из страха, стыда или убежденности, что взрослые все равно не помогут. Но ситуация постепенно меняется.

В 2022 году в законодательстве впервые официально появились понятия «буллинг» и «кибербуллинг». А в 2025-м во всех школах и колледжах страны внедрили антибуллинговую программу «ДосболLIKE».

Количество обращений школьников, столкнувшихся с травлей, выросло в 2,2 раза. В Комитете по охране прав детей объясняют это тем, что несовершеннолетние перестали замалчивать, стали смелее и, соответственно, чаще просят о помощи. Тем более что сегодня во многих школах достаточно навести телефон на QR-код службы 111, чтобы получить консультацию специалиста.

По данным комитета, с начала 2025 года в единый государственный контакт-центр 111 поступило 110 999 обращений от несовершеннолетних. И большинство из них были направлены именно через QR-коды, размещенные в школах и колледжах.

Чаще всего детей и родителей волнуют вопросы тревожности, страхов, семейных конфликтов, взаимоотношений со сверстниками. Наибольшую тревогу специалистов вызывают обращения, связанные с психологическим состоянием подростков, отсутствием поддержки и кризисными ситуациями в семье.

При этом специалисты подчеркивают: рост заявлений не означает, что проблема решена. Напротив, психологическая тревожность подростков остается одной из самых скрытых угроз современного общества.

К слову, по данным ведомства, 31% родителей отмечают улучшение доверительных отношений с детьми после внедрения антибуллинговой программы.

За последние три года принято 10 законов по защите прав несовершеннолетних. Усилена ответственность за преступления против них, внедрен принцип нулевой терпимости к насилию, расширены полномочия органов опеки.

Но ключевое изменение связано с попыткой выстроить единый механизм взаимодействия между школами, медиками, психологами, полицией и социальными службами. В Комитете по охране прав детей отмечают, что Комплексный план по защите детей от насилия и превенции суицида объединил эти структуры в единую сеть сопровождения ребенка. Так государство пытается уйти от ситуации, когда каждая структура работает отдельно, а ответственность оказывается размытой между ведомствами.

Параллельно во всех регионах страны работают 20 центров психологической поддержки. С начала года туда обратились более 16 тыс. человек: почти 9 тыс. несовершеннолетних, около 5 тыс. родителей и свыше 2 тыс. педагогов. Эта статистика показывает: психологические кризисы вокруг ребенка все чаще становятся проблемой не только подростков, но и тех, кто его окружает.

В рамках концепции «Дети Казахстана» планируется внед­рение индивидуального сопровождения детей, требующих повышенного внимания. Для каждого такого ребенка будет разрабатываться отдельный план профилактической работы с участием педагогов, психологов и родителей.

Безопасность важнее всего

Реализуется пилотный проект видеоаналитики на основе искусственного интеллекта. Подобные решения используются в 46 школах и 8 детских садах страны. Технологии рассматриваются как вспомогательный инструмент для раннего выявления потенциально опасных ситуаций, конф­ликтов и признаков буллинга.

Параллельно усиливается защита детей в цифровой среде. Так, была ужесточена ответственность онлайн-платформ за неудаление противоправного контента, способного нанести вред ребенку.

Страна движется в русле мировых тенденций. Например, в Сингапуре цифровая безопас­ность детей давно рассматривается как часть государственной политики, а интернет-платформы несут серьезную ответственность за распространение опас­ного контента.

Отдельное внимание уделяется тем, кто пережил насилие. Раньше такой ребенок нередко был вынужден несколько раз пересказывать произошедшее разным специалистам – следователю, врачу, психологу. Для несовершеннолетнего это было пов­торным переживанием травмы.

Теперь планируется внедрять подход, близкий к международной модели Barnahus («Дом для детей»), которая применяется в Исландии и Норвегии. Он предполагает открытие кабинетов помощи детям, пострадавшим от насилия. Поддержка в них должна оказываться по принципу «одного окна» – от психологической помощи до работы профильных специалистов.

Еще один положительный результат работы последних лет – постепенный отказ от интернатов. По данным Комитета по охране прав детей, за последние 10 лет число интернатных организаций сократилось со 140 до 111, а количество воспитанников уменьшилось почти вдвое.

В Казахстане проживают более 20 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но около 80% из них воспитываются в семьях. Только по итогам 2025 года порядка трех тысяч несовершеннолетних были переведены на семейные формы воспитания.

В комитете связывают такую динамику с развитием института приемных семей, наставничества и усилением работы органов опеки. Если в 2023 году в них работали 303 специалис­та, то сегодня их численность превышает тысячу человек. Государство в целом меняет подход: ребенок, оставшийся без попечения родителей, по возможности должен расти в семье, а не в интернатном учреждении.

Проблемы еще остаются?

Несмотря на масштабные изменения, нерешенных вопросов еще немало. Одна из самых сложных тем – инклюзивное образование.

В профильном комитете приз­нают: в стране пока недостаточно специализированных кабинетов, центров аутизма и специалистов сопровождения для детей с особыми образовательными потребностями. Сохраняются вопросы к качест­ву услуг в сфере специальной психолого-педагогичес­кой поддерж­ки. Отсутствие механизмов лицензирования организаций, предоставляющих такие услуги, приводит к неравномерному уровню оказываемой помощи и недостаточному контролю за соблюдением профессиональных стандартов.

Концепция «Дети Казахстана» разрабатывалась при учас­тии ЮНИСЕФ. В организации отмечают, что наша страна переходит к модели, при которой государство пытается не только реагировать на уже случившие­ся кризисы, но и заранее снижать риски. Речь идет о раннем выявлении семейных проблем, психологической поддержке, цифровой безопаснос­ти и более тесной координации между ведомствами.

Но эффективность любой реформы в этой сфере проверяется не количеством документов и даже не числом созданных цент­ров. Статистика важна лишь до определенного момента. Дальше остается главный критерий – чувствует ли конкретный ребенок в городской школе, сельском дворе, подростковом чате или собственной семье, что в сложной ситуации он останется не один.