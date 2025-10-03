Фото: пресс-служба МИД РК

В рамках празднования Дня дружбы Центральной Азии и Республики Корея прошёл показ традиционной одежды, продемонстрировавший культурное многообразие и богатые творческие традиции стран региона и Кореи, сообщает Kazpravda.kz

По данным пресс-службы МИДа, мероприятие прошло при поддержке Ассоциации дружбы Центральной Азии и Республики Корея. В торжественной церемонии приняли участие президент Ассоциации Ли Ок Рён, президент Азиатского культурного центра Ким Санг Ук, дипломаты центральноазиатских стран, представители бизнес-кругов, а также творческие коллективы.

Выступая с приветственной речью, посол Нургали Арыстанов отметил поступательное развитие культурных связей между Центральной Азией и Кореей. Он подчеркнул, что совместные проекты в области искусства, музыки и креативных индустрий способствуют укреплению дружбы между странами.

Казахский дипломат также ознакомил гостей с основными направлениями Послания Главы государства, уделив особое внимание инициативе по созданию Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, а также внедрению передовых технологий в креативной индустрии.

Отдельно посол отметил значимость проекта «Алатау Сити», который будет презентован в Корее в течение года, подчеркнув его роль в развитии умных городов, зелёных инициатив и продвижении туризма.

По итогам телефонного разговора в июле 2025 года Президент Касым-Жомарт Токаев и Президент Ли Чжэ Мён договорились далее развивать всестороннее взаимодействие с акцентом на торговое и инвестиционное сотрудничество, напомнил он.

Президент Ассоциации Ли Ок Рён в своём выступлении подчеркнула, что богатая культура, самобытные традиции и разнообразная музыка стран Центральной Азии находят живой отклик в Корее и способствуют укреплению взаимопонимания.

Казахстан был представлен коллекцией национальных костюмов бренда Tarbiya, органично сочетающей традиционные элементы и современную эстетику. Яркие образы вызвали живой интерес у корейской публики и получили высокую оценку зрителей.

Показ стал ярким примером успешного сотрудничества и взаимного культурного обмена, что способствует дальнейшему сближению народов Центральной Азии и Республики Корея, отметили в министерстве.